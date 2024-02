Startseite Online-Lehrgang zur CAFM-Einführung startet wieder Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-28 13:27. Dritte Auflage des beliebten Online-Kurses Auch die dritte Auflage unseres erfolgreichen Online-Lehrgangs "CAFM-Systeme - Planung, Suche, Auswahl und Einführung" liefert wieder alle wesentlichen Grundlagen, um ein CAFM-System auszuwählen und zentrale Planungsschritte sicher zu bewältigen. Angeboten wird das Grundlagen-Seminar von der Fachzeitschrift "Der Facility Manager" gemeinsam mit ihrem Schwester-Portal "CAFM-News". Seine drei Module finden am 6., 13. und 20. März 2024 statt. Die Herausforderung, ein Computer-Aided-Facility-Management-System auszuwählen, einzuführen oder zu wechseln, ist zugleich eine Herausforderung, dieses zeitlich und wirtschaftlich in vertretbarem Rahmen umzusetzen. Um Verantwortliche mit ihrem CAFM-Projekt auf der sicheren Seite zu halten, gibt es den bewährten CAFM-Online-Lehrgang der "Der Facility Manager Online-Akademie". Der Lehrgang bietet in drei Modulen Expertenwissen aus der Praxis für die Praxis. Im Anschluss verfügen Teilnehmende über das notwendige Know-how, um belastbare Entscheidungen für die Einführung oder den Wechsel ihres CAFM-Systems zu fällen und ihr CAFM-Projekt effizient und wirtschaftlich zum Erfolg zu führen. Modul I: CAFM als Werkzeug für die Digitalisierung im FM Was ein CAFM-System leisten kann und wo es wesentliche Vorteile für den Nutzer entfaltet, erläutert Maik Schlundt vom Arbeitskreis Digitalisierung des Branchenverbandes Gefma in Modul 1. Er zeigt, wie mit CAFM Einsparpotenziale identifiziert und gehoben werden können und wie es die Betreiberverantwortung absichert. Beispiele zu den häufigen Einsatzzwecken Reinigung, Flächen- und Energiemanagement runden das Modul ab. Modul II: CAFM-Software auswählen

In Modul II führen Marko Opic und Sebastian Heil vom Beratungsunternehmen Alpha IC in die Auswahl einer CAFM-Software ein. Neben der Marktübersicht CAFM-Software (GEFMA 940) und dem GEFMA 444-Zertifikat spielen noch zahlreiche weitere Faktoren mit in die Entscheidung hinein. Von der Vorbereitung des CAFM-Projektes über die Vorauswahl und die Wertung der Angebote bis zum Vertrag und der Implementierungsphase reicht das Spektrum, das die beiden erfahrenen Berater abdecken. Modul III: Daten im CAFM

Das komplexe Thema Daten greift in Modul III Dr. Christof Duvenbeck auf. Er ist als Consultant bei der RIB IMS beschäftigt und in zahlreichen Gremien rund um Daten im Immobilienbetrieb aktiv. Er erläutert Datenmodelle, zeigt auf, welche Datenquellen nutzbar sind, wie Datenmigration gelingt, welche Möglichkeiten der Datenerfassung es gibt und wie die Datenpflege in der Betriebsphase optimal organisiert werden kann. Lehrgang mit Abschlusszertifikat Die drei Module des Lehrgangs sind hoch verdichtet und darauf ausgerichtet, zentrale Begriffe, bewährte Strategien und relevante Kenntnisse für belastbare Entscheidungen zu vermitteln. Jedes Modul schließt mit einem kurzen Wissenstest ab und nach dem Abschlusstest zum Online-Lehrgang erhalten Teilnehmende ein Abschlusszertifikat. Vermittelt werden alle Inhalte von erfahrenen Experten aus der Praxis, die auch für individuelle Fragen bereitstehen. Der Online-Lehrgang finden live über die Plattform Zoom statt und wird zur späteren Rekapitulation aufgezeichnet. Gruppenticket für Projektteams Der Online-Lehrgang "CAFM-Systeme - Planung, Suche, Auswahl und Einführung" findet jeweils mittwochs am 6., 13. und 20. März 2024 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr statt. Zwischen 12.00 und 13.00 Uhr ist eine Mittagspause. Die Teilnahme kostet regulär 895 Euro, für Abonnenten der Fachzeitschriften "Der Facility Manager" und "industriebau" vergünstigt 795 Euro. Zudem ist ein Gruppenticket für 3 bis 10 Teilnehmer zum Preis von 2.000 Euro erhältlich. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Weitere Infos und Anmeldung: www.facility-manager.de/cafm-lehrgang (https://www.facility-manager.de/cafm-lehrgang/) Die FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH ist ein Tochterunternehmen der international aktiven FORUM MEDIA GROUP mit Sitz im bayerischen Merching. Die FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH ist spezialisiert auf Fachpublikationen und Events in den Bereichen Bau und Immobilien sowie Tiere. Firmenkontakt

FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH

Mara Dittebrand

Mandichostraße 18

86504 Merching

+498233381316

https://www.forum-zeitschriften.de Pressekontakt

FORUM MEDIA GROUP GMBH

Isabella Fetzer

Mandichostr. 18

86504 Merching

+498233381216

https://www.forum-media.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten