Startseite Sonertec GmbH spendet Tombola Gewinne an die kfd-Dörpen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-28 13:26. Sonertec GmbH: Geben ist Schöner als Nehmen Es war eine doppelte Freude für das Team der Sonertec GmbH bei den letzten Markt- und Kirmestagen in Dörpen. Sie präsentierten sich nicht nur als begeisterter Aussteller, sondern auch als glückliche Gewinner. Der Gewinn eines hochwertigen Gasgrills und eines prall gefüllten Präsentkorbs führte allerdings nicht zu einer internen Firmenfeier, sondern erwies sich als perfekte Gelegenheit, etwas an die Gemeinschaft zurückzugeben. Ein Gewinn für Alle Für die Sonertec GmbH ist es ein Privileg, Teil der Gemeinschaft Dörpens zu sein. Sie verstehet, dass es die kleinen Dinge sind, die einen großen Unterschied machen. Gemeinschaft durch Geben stärken Also wurde nicht lange gezögert und die Begünstigten für eine Spende ausgewählt. Das Sonertec Team entschied sie sich dafür, diese gleichmäßig an die 'kfd Mutter-Kind-Gruppe' und die 'kfd Seniorenrunde' zu aufzuteilen. Somit profitieren sowohl die jüngsten als auch die ältesten Mitglieder der Gemeinschaft Dörpens von diesem unerwarteten Gewinn. Die Spende wurde bei einem geselligen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, zu dem die kfd-Seniorengruppe eingeladen hatte, übergeben. Mit der Unternehmensphilosophie von sozialer Verantwortung und Gemeinschaftssinn, unterstreicht Sonertec GmbH ihre Rolle als ein wertvoller und respektabler Teil der Gemeinde. Sie sind mehr als nur ein Unternehmen, sie sind ein Freund, ein Nachbar und ein aktiver Förderer des Gemeinwohls. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Experte, Hersteller & Fachhändler für hochqualitative LED Beleuchtungssysteme und Lichtlösungen. Wir bieten Ihnen nicht nur Produkte direkt vom Hersteller, sondern auch ein umfassendes Serviceangebot, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. - Hochwertige Qualität & Industriestandard

- Projektkomplettbetreuung

- Lichtplanung

- Unterstützung bei Förderungsanträgen

- Normative Abnahme

- Professionelle Elektromontage Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und erfahren Sie mehr über unsere innovativen Lösungen! Kontakt

