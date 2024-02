Startseite Urlaub mit Hund: Alkmaar lädt zum gemeinsamen Stadtluft schnuppern ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-28 11:52. Berühmte Käsestadt bietet beste Bedingungen für einen Citytrip auf Pfoten Wenn Hundefreunde in Urlaub fahren, nehmen sie ihre Vierbeiner natürlich gerne mit. Die nordholländische Stadt Alkmaar ist dafür das ideale Reiseziel: Dank ihrer enormen Hundefreundlichkeit kann man hier einen gemeinsamen Citytrip erleben, der an beiden Enden der Leine Freude bereitet. Und wenn Hund und Mensch genug Stadtluft geschnuppert haben, warten in der direkten Umgebung von Alkmaar Wälder, Dünen und Strände auf gemeinsame Abenteuer. Zusammen über die Grachten

Alkmaar eignet sich perfekt für ein gemeinsames Sightseeing von Zwei- und Vierbeiner. So kann man entweder zu Fuß auf mehreren angelegten Routen die Schönheit der Stadt entdecken oder sich für eine Fahrt auf den Grachten entscheiden. Bei mehreren Anbietern von Rundfahrten und Bootsvermietungen heißt es "Hunde erlaubt". Wer mehr Action liebt, kann zudem eine Standup- Paddling-Tour machen und gemeinsam mit seinem Hund auf einem Board durch Alkmaar cruisen. Kultur & Freilauf

Alkmaar ist die perfekte Adresse für einen abwechslungsreichen Aufenthalt. Hier kann man sich ins Stadtleben stürzen und gemeinsam mit seinem Hund kulturelle Einrichtungen wie das Beatles Museum oder das Biermuseum besuchen. Es ist jedoch auch ganz einfach, sich dem Trubel zu entziehen. Im Park Oosterhout, dem größten Stadtpark von Alkmaar, dürfen Hunde an vielen Stellen freilaufen und auch im zentral gelegenen Victoriepark heißt es "Leinen los". Hundefreundlich essen & schlafen

Zwischendurch eine Pause einlegen oder nach einem langen Tag entspannt essen gehen? In Alkmaar braucht man dafür nicht lange zu suchen. Im ganzen Stadtgebiet gibt es unzählige Cafes, Bars und Restaurants, die Mensch und Hund willkommen heißen. Wer zusammen in Alkmaar übernachten möchte, kann aus einer großen Vielfalt hundefreundlicher Unterkünfte wählen. Sei es Hotel, B&B oder Campingplatz: In jeder Kategorie gibt es ausreichend bequeme "Körbchen". Ausflug ans Meer

Städtetrip oder Küstenauszeit? Diese Frage stellt sich in Alkmaar nicht, denn der Strand ist nur knapp 10 km entfernt. Hier kann man sich nach der Shoppingtour wunderbar den Kopf freipusten lassen und seinem Hund beim fröhlichen Toben zusehen. Aber auch in der direkten Umgebung von Alkmaar finden sich viele Ziele für einen gemeinsamen Ausflug. Sei es das idyllische "Land van Leeghwater", die Wälder von Heiloo und Bergen oder die Schoorlse Dünen. Auch hier ist an vielen Orten rund ums Jahr Freilauf für die treuen Vierbeiner erlaubt. Regeln & Karten:

Weiterführende Informationen zu den Regeln, die für den Aufenthalt mit Hund in Alkmaar gelten, eine Übersicht der Freilaufgebiete, hundefreundliche Adressen und vieles mehr gibt es zentral auf der Website von Visit Alkmaar unter: https://www.visitalkmaar.com/de/mit-dem-hund-durch-alkmaar-gleiten Die lebendige Stadt Alkmaar inmitten der Provinz Nord-Holland trägt den liebevollen Beinamen "Klein-Holland". Nirgendwo sonst in den Niederlanden findet man auf so kleinem Raum typisch holländische Markenzeichen wie farbenprächtige Blumenfelder, romantische Mühlen, eine historische Innenstadt, schöne Grachten, authentische Fassaden und verborgene Innenhöfe. Und das weniger als 10 km von der Nordseeküste entfernt. Die bekannteste Attraktion von Alkmaar ist sein Käsemarkt: Er findet von April bis September jeden Freitagmorgen statt und hält eine jahrhundertealte Tradition lebendig. Zudem bieten Veranstaltungen wie das Kaeskoppenstad-Festival oder Alkmaar Ontzet (Sieg über die Spanier im 80-jährigen Krieg) die Möglichkeit, die Geschichte der Stadt hautnah zu erleben. Mit insgesamt neun Museen verfügt Alkmaar über einen großen Schatz an kulturellen Sehenswürdigkeiten. Gleichzeitig gehört die Stadt dank ihres vielfältigen Angebots an Einkaufsläden zu den beliebtesten Shopping-Citys der Niederlande. Großräumige Polderlandschaften, malerische Dünengebiete und ausgedehnte Strände in unmittelbarer Umgebung machen Alkmaar zudem auch bei Natur- und Sportliebhabern zu einem beliebten Urlaubsziel. Firmenkontakt

Alkmaar Marketing

Loïs Paul

Gedempte Nieuwesloot 50

1811 KT Alkmaar

+31725121070

www.visitalkmaar.com Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221-92428140

www.forvision.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten