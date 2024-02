Systemtechnik LEBER mit Daitron auf der Analytica 2024

Hersteller einzigartiger Ultra Low Noise Schaltnetzteile erstmals Aussteller

Nürnberg, den 28.02. 2024 - STL Systemtechnik LEBER GmbH (www.leber-ingenieure.de), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Elektronik und Stromversorgungen, präsentiert sich vom 9. bis zum 12. April auf der Analytica 2024 am Messestand des japanischen Elektronikanbieters Daitron (Halle A2, Stand 440). Mit dem gemeinsamen Messeauftritt wollen beide Unternehmen die bereits 10jährige Partnerschaft bekräftigen und die erfolgreiche Kooperation auf ein neues Level heben. Daitron hat 2023 seine erste europäische Niederlassung eröffnet und in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem eigenen Messestand auf der Analytica vertreten. Unterstützt wird das Daitron-Team dabei von der Systemtechnik LEBER GmbH, die bereits seit 2014 offizieller Daitron Distributor in Deutschland und Österreich ist, und als solcher auch spezialisiert auf die Anpassung von Daitron Schaltnetzteilen auf anwenderindividuelle Anforderungen.

"Unsere Mitarbeitenden haben inzwischen einen direkten Draht zur Daitron Entwicklungsabteilung. Über die Jahre hinweg konnten wir ein profundes Produkt-Knowhow aufbauen und natürlich profitieren unsere Kunden von den Best Practices, die wir im Verlauf unserer Zusammenarbeit, umgesetzt haben", freut sich Roman Reimer, Experte für Schaltnetzeile bei Systemtechnik LEBER, über den gemeinsamen Messeauftritt. "Dass Daitron nun mit seiner neuen Niederlassung in Holland uns geografisch noch ein Stück näher gekommen ist, kann nur von weiterem Vorteil sein".

== Partnerschaften wichtiger Teil der Wachstumsstrategie in Europa ==

Daitron hatte im April 2023 die Daitron (Netherlands) B.V. mit Sitz in Eindhoven gegründet und damit die erste Niederlassung in Europa. Die Gründung ist Teil der Wachstumsstrategie des japanischen Elektronik-Herstellers, verlässliche Partner wie die LEBER

Ingenieure spielen dabei eine wichtige Rolle. Dazu Kazushi Tominaga, Managing Director der Daitron B.V.: "Unternehmen der Branchen Verbindungs-Halbleiter und Medizintechnik investieren nach wie vor intensiv in Mitteleuropa und deshalb für uns ein wichtiger Abnehmermarkt. Um diesem in Zukunft noch mehr Serviceleistungen bieten zu können, haben wir im Jahr 2023 sogar eigens dafür ein neues Tochterunternehmen in Japan gegründet. Gleichzeitig werden wir unsere langjährigen bestehenden Partnerschaften mit in Europa etablierten Distributoren und Customizing-Experten wie Systemtechnik LEBER auch weiter forcieren, um auch in Zukunft ein konstant hohes Niveau in der Beratung und Betreuung unserer Kunden zu halten".

Die Ultra Low Noise Schaltnetzteile von Daitron wie beispielsweise das Daitron RFS50A stellen eine völlig neue Generation von Low-Ripple-Netzteilen dar, von denen insbesondere Entwickler in den Bereichen Sensorik und Analytik profitieren- zum Beispiel bei der Umsetzung von Spektrometrie-Systemen, Hightech-Mikroskopen oder Röntgen-Detektoren. Es sind derzeit die einzigen Netzteile auf dem Markt, deren Ripple bei nur noch 1mVss liegt, und die zugleich eine Leistung von 50W liefern. So geringe Ripple-Werte wurden bisher nur durch Linearnetzteile ermöglicht. Sie kommen außerdem mit weniger Entstörkomponenten wie Kondensatoren und Induktivitäten aus als industrielle Schaltnetzteile.

== Über Daitron: ==

Die Daitron-Gruppe wurde 1952 als Daito Shoji Co., Ltd. in Kita-ku, Osaka gegründet und ist ein global agierender Elektronikanbieter, der Entwicklungskompetenz auf Top-Niveau, Marketingkraft und Fertigungstechnologien vereint. Ihr weltweites Netzwerk aus Gruppen- und Tochterunternehmen ermöglicht den Austausch und die Bündelung von Knowhow unzähliger Spezialisten und gewährleistet, dass Daitron schon heute Kundenbedürfnisse identifiziert und Lösungen dafür entwickelt. Zum Vorteil aller Anwender von Daitron Produkten.

https://www.daitron.co.jp/

Die Systemtechnik LEBER ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Antriebstechnik, Digitalelektronik, Feldbus- und Kommunikationstechnik, Leistungselektronik und individueller Stromversorgungen sowie Leistungsstellern. Für namhafte Hersteller aus Medizintechnik, Luftfahrt und industrieller Automatisierung sowie der Automotive und Consumer Electronics Branche entwickelt das fränkische Unternehmen Konzepte sowie Elektronik, Hard- und Software mit einem festen und erfahrenen Ingenieurstamm inhouse und leistet Unterstützung in allen Phasen der Produktentwicklung - vom Prototypenbau bis hin zur Serieneinführung. Zu den bekanntesten Kunden der Leber zählen VW, Siemens und Airbus. Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der BURGER GROUP.

