Startseite Steelmonks feiert THW-Partnerschaft mit kostenloser Schlüsselanhänger-Aktion Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-28 11:23. Steelmonks verschenkt 100 THW-Schlüsselanhänger! In einer tollen Aktion hat Steelmonks, der innovative Hersteller von Metallaccessoires, eine besondere Aktion für Fans und Unterstützer des Technischen Hilfswerks (THW) angekündigt. Am 1. März wird das Unternehmen eine exklusive Kollektion an THW-Produkten enthüllen und die ersten 100 Kunden mit einem kostenlosen, personalisierten Schlüsselanhänger beschenken. Diese Geste ist Teil einer größeren Kampagne, um die harte Arbeit und das unermüdliche Engagement der THW-Helfer zu würdigen und gleichzeitig die neue Partnerschaft als offizieller Lizenzträger des THW zu feiern. Die THW-Schlüsselanhänger von Steelmonks sind mehr als bloße Accessoires. Sie symbolisieren die Verbundenheit und Unterstützung für eine der wichtigsten Hilfsorganisationen in Deutschland. Die Besonderheit dieser Aktion liegt in der Möglichkeit, die Schlüsselanhänger zu personalisieren. Kunden können ihren Namen, ihre Funktion beim THW oder eine persönliche Nachricht eingravieren lassen und sogar die Bandfarbe auswählen, um so ein Accessoire zu schaffen, das nicht nur nützlich ist, sondern auch eine tiefe persönliche Bedeutung trägt. Um einen dieser kostenlosen Schlüsselanhänger zu ergattern, müssen Interessierte am 1. März schnell sein und zu den ersten 100 Besuchern im Online-Shop von Steelmonks gehören. Die Anweisungen sind einfach: Wählen Sie Ihren Schlüsselanhänger aus, personalisieren Sie ihn nach Ihren Wünschen, legen Sie ihn in den Warenkorb und bestellen Sie ihn kostenfrei. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Neben den Schlüsselanhängern umfasst die THW-Kollektion von Steelmonks auch Schilder, Kartenhalter und Zippo-Feuerzeuge, alle versehen mit dem offiziellen THW-Abzeichen. Jedes dieser Produkte kann personalisiert werden, was sie zu idealen Geschenken für THW-Mitglieder und -Unterstützer macht. Ob als Werkzeug oder Accessoire, jedes Produkt der Kollektion drückt auf seine Weise Verbundenheit und Anerkennung aus. Die Inspiration für die THW-Kollektion entspringt dem Stolz und der Bewunderung für die Mitglieder des Technischen Hilfswerks. Steelmonks möchte mit dieser Kollektion die harte Arbeit und das Engagement der THW-Helfer ehren und unterstützt den Geist der Organisation durch maßgeschneiderte Produkte. Kunden sind zudem eingeladen, ihre Begeisterung für ihre personalisierten THW-Produkte auf Social Media zu teilen und so die wichtige Arbeit des Technischen Hilfswerks weiter zu unterstützen.

Durch diese Aktion zeigt Steelmonks nicht nur seine Wertschätzung für das THW, sondern stärkt auch die Gemeinschaft, die sich um die Unterstützung dieser unverzichtbaren Organisation versammelt. Steelmonks wurde 2020 von den Brüdern Luis und Jakob gegründet. Inspiriert von den Möglichkeiten moderner Technologien und den einzigartigen Ideen unserer Kunden, haben wir uns schnell von einem kleinen Familienbetrieb zu einer professionellen Firma entwickelt. Unser Motto "Inspired by life" treibt uns an, die Welt durch individuelle Dekoration zu verschönern und die Wünsche unserer Kunden umzusetzen. Wir haben uns auch durch die schwierige Erfahrung einer Flutkatastrophe nicht unterkriegen lassen, stattdessen haben wir die Gelegenheit genutzt uns zu verbessern und zu vergrößern. Unsere tollen neuen Kollegen in unseren modernen, neuen Produktion sind der Beweis dafür. Das Abenteuer geht weiter und wir freuen uns auf alles was noch kommt. Firmenkontakt

Steelmonks

Harald Wester

Uracher Str. 3

50739 Köln

+49 221 956 73422

http://steelmonks.com Pressekontakt

