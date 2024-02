Startseite Neu bei MrDISC: Powerbank mit Wireless Charger 20.000mAh Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-28 07:54. "LEO" - 20.000 mAh starke Powerbank mit Wireless Charger und individuellem Aufdruck In einer Zeit, in der Mobilität und Konnektivität entscheidend sind, präsentieren wir stolz "LEO" (https://www.mrdisc.com/mrdisc-exclusive/powerbank/61302/powerbank-mit-wi...), die Powerbank mit integriertem Wireless Charger und einer beachtlichen Kapazität von 20.000mAh. Diese Powerbank stellt eine zeitgemäße Lösung dar, die die Herausforderungen des modernen, mobilen Lebensstils bewältigt und eine unübertroffene Leistung bietet. Die "LEO" Powerbank hebt die Anforderungen mobiler Energieversorgung auf ein neues Niveau. Mit einer Kapazität von 20.000mAh bietet sie ausreichend Leistung, um Smartphones, Tablets und andere elektronische Geräte mehrmals aufzuladen ohne den Bedarf an einer Steckdose. Die drahtlose Ladefunktion von "LEO" eröffnet eine bequeme und schnelle Möglichkeit, kompatible Geräte ohne lästige Kabel aufzuladen. Einfach das Gerät auf die vorgesehene Oberfläche legen und den Ladevorgang starten, ein nahtloser Prozess, der Benutzern maximale Freiheit und Bequemlichkeit bietet. Die Powerbank "LEO" wurde für höchste Vielseitigkeit konzipiert und unterstützt eine breite Palette von Geräten - von den neuesten Smartphones bis hin zu Wearables wie Smartwatches und Kopfhörern. Dies gewährleistet, dass Benutzer überall aufgeladen bleiben, egal welche Geräte sie verwenden. Darüber hinaus besticht die "LEO" Powerbank durch ihr schlankes, tragbares Design, das sie zu einem perfekten Begleiter für Reisen, Outdoor-Aktivitäten oder den täglichen Gebrauch macht. Ihr robustes Gehäuse schützt sie vor den Strapazen des Alltags und sorgt, dass die Energiequelle verlässlich zur Verfügung steht. Logos, Slogans oder spezifische Designs werden auf der Powerank platziert, um die Aufmerksamkeit auf das Unternehmen zu lenken und die Markenbekanntheit zu erhöhen. "LEO" ist eine Powerbank, die Komfort, Leistung und Zuverlässigkeit auf ein nie dagewesenes Niveau bringt. Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte. Kontakt

