Startseite Intelligente Heizmethoden: Heizöl sparen mit dem BT1404 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-27 18:21. Laut Gebäudeenergiegesetzes (GEG) dürfen Ölheizungen noch bis Ende 2044 betrieben werden. Laut Gebäudeenergiegesetzes (GEG) dürfen Ölheizungen noch bis Ende 2044 betrieben werden. Ein vorheriger Austausch kommt für viele Hausbesitzer aus finanziellen Gründen oft nicht infrage. Durch eine kostengünstige externe Steuerungseinheit lässt sich über ein Drittel Heizöl sparen. Die Firma Sono Direkt Handel Ltd. hat die exklusive Vermarktung des BT1404 im Auftrag des Herstellers und des Erfinders (Gebrauchsmuster-Schutz-Inhaber) übernommen. Nach Hersteller-Angaben kann das BT 1404 bis zu 35% Heizöl einsparen. Es lässt sich in der Regel bei älteren Brennern bis Baujahr 2003 nachrüsten. Aber auch neuere Geräte können fachgerecht bedient werden. Dabei wird nicht in den Heizkreislauf oder die Steuerelektronik der Heizung eingegriffen. "Heizöl wird immer teurer und ein Wechsel auf alternative Heizungen ist für viele Haus- und Wohnungsbesitzer oder Firmen in der derzeitig angespannten Lage nicht möglich. Aus ökonomischen und ökologischen Gründen brauchen wir dringend Wege, um fossile Brennstoffe einzusparen. Hier ist der BT1404 eine einfache und günstige Lösung", sagt Michael Spieß, CEO der Sono Direkt. Das Prinzip - reine Physik

Wasser hat die Eigenschaft, dass die Temperatur beim Aufheizen linear steigt, während sie beim Abkühlen degressiv sinkt. Also je näher sich die Wassertemperatur der Außentemperatur annähert, desto langsamer kühlt sich das Wasser ab. Diese Effekte werden von der Steuereinheit anhand verschiedener Parameter genutzt, um die Effizienz der Heizung zu steigern. Die Pausen zwischen den Heizzyklen werden verlängert, sodass weniger Öl verbraucht wird. Die Heizleistung wird dabei nicht beeinträchtigt. Der Einbau

Die Installation erfolgt von Fachbetrieben oder Fachkundigen innerhalb einer Stunde. Dabei wird ein Temperatursensor an der Außenwand angebracht und die BT1404-Steuereinheit vor die Heizung geschaltet. Weitere Informationen unter www.bt1404.de (https://www.bt1404.de). Webseite des Anbieters www.sonoxeen.com (https://www.sonoxeen.com/user/guest/?referral=ZnRCTS9kV3VoQ1pZUWpRQVhzTz...) Die Firma Sono Direkt Handel Ltd. vermarktet Produkte zum Energiesparen und für den Umweltschutz. Firmenkontakt

VGVFI Verlagsgesellschaft für Verbraucher- und Firmeninformationen

Ole Albers

Mittelweg 44

20149 Hamburg

040-22 85 42 330

www.vgvfi.de Pressekontakt

