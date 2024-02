Startseite eperi und SITS Group kooperieren für optimalen Datenschutz on-premise und in der Cloud Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-27 16:21. Pfungstadt, 27. Februar 2024 - eperi und die Swiss IT Security Group (SITS Group) haben Ende Januar 2024 eine strategische Partnerschaft geschlossen. Beide Unternehmen verfügen über erprobte Lösungen und langjährige Erfahrung in den Bereichen der Datenverschlüsselung und Cloud-Anwendungen. Das gemeinsame Angebot bietet Kunden bestmöglichen Schutz und Compliance für wichtige Daten - on-premise und in Cloud-Speichern. Im Rahmen der Partnerschaft kombinieren die SITS Group und eperi zwei leistungsstarke Lösungen: fideAS® file enterprise der SITS Group und das eperi Gateway. fideAS® file enterprise bietet eine unternehmensweite Verschlüsselung auf beliebigen On-Premise-Datenablageorten, während das eperi Gateway eine unternehmensweite Verschlüsselung auf verschiedenen Cloud-Datenablageorten sicherstellt und darüber hinaus die sichere Kollaboration ermöglicht. Dieses Paket gewährleistet einen umfassenden Datenschutz unabhängig davon, wo die Daten gespeichert sind. Mit der Lösungskombination behalten Kunden die absolute Kontrolle über ihre Daten und erreichen die bestmögliche Sicherheit an sämtlichen Speicherorten. Beide Anwendungen, fideAS® file enterprise und das eperi Gateway, integrieren sich nahtlos in die bestehende Arbeitsumgebung der Unternehmen und arbeiten transparent sowie im Hintergrund. Dies ermöglicht es den Anwendern, ihre gewohnten Arbeitsabläufe beizubehalten, ohne sich an neue Prozesse anpassen zu müssen. Wir bei eperi® sind der festen Überzeugung, dass Datenschutz ein grundlegendes Menschenrecht ist. Unser Ziel ist es, dass Menschen und Unternehmen zu jeder Zeit die Kontrolle über ihre Daten behalten. Ohne Kompromisse und mit der besten Technologie. Mit dem Fokus auf die Sicherheit unserer Kunden haben wir eine Lösung geschaffen, die für den Benutzer unsichtbar ist und gleichzeitig die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt.

Mit der eperi® Lösung profitieren unsere Kunden von allen Vorteilen der Cloud-Nutzung, wie beispielsweise einer effizienten unternehmensweiten Kollaboration, und bleiben dabei rechtssicher gemäß weltweiten Datenschutzgesetzen. Wir besitzen mehrere internationale Patente für unsere innovative Multi-Cloud-Technologie, die einen konkurrenzlosen Datenschutz für SaaS Anwendungen, individuelle Applikationen und Dateien bietet. Unsere Kunden behalten die alleinige Kontrolle über alle sensiblen Daten, da keine unverschlüsselten Daten in die Cloud gesendet werden.

Wir ermöglichen die Cloud - einfach, sicher, individuell, DSGVO-konform. Über die Swiss IT Security Group

Als führende Unternehmensgruppe in Europa bündeln wir das Know-how unserer Partner und bieten unseren Kunden ein umfassendes Dienstleistungsportfolio an. Unsere Expertise erstreckt sich über unterschiedliche Branchen und von mittelständischen oder Großunternehmen über öffentliche Einrichtungen bis hin zu Schulen oder Krankenhäusern. Ob strategische Beratung, Prozessoptimierung oder Implementierung von Services - wir binden alle Unternehmensbereiche ein und gehen mit spezialisierten Lösungen gegen Cyberkriminalität vor. Firmenkontakt

eperi GmbH

Sabine Jost

Gutenbergstraße 4-6

64319 Pfungstadt

+49 (0)6157 95639 16

www.eperi.com Pressekontakt

TC Communications GmbH

Thilo Christ

Feldstrasse 1

84405 Dorfen

Tel: +49 171 6220610

https://tc-communications.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten