Influencer-Marketing-Geschäftsbereiche QYOU USA und Chtrbox als starke Wachstumstreiber 2024

LOS ANGELES, MUMBAI und TORONTO, 27. Februar 2024 / IRW-Press / - QYOU Media Inc., (TSXV: OTCQB:QYOUF), ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Creators erstellte Inhalte produziert und vertreibt, hat die Beförderung mehrerer Führungskräfte sowie diverse Branchenauszeichnungen bekannt gegeben, die das starke Wachstum widerspiegeln, das seine operativen Unternehmen im Bereich Influencer Marketing in den Vereinigten Staaten und Indien (Chtrbox) im Jahr 2024 bis dato erzielt haben. Gemeinsam verantworten die beiden Geschäftsbereiche in diesem Geschäftssegment von QYOU das stärkste Wachstum in der Unternehmensgeschichte, was den Erfolg ihrer beider Kampagnen sowie die enorme Bedeutung des Influencer Marketings bei der Steigerung des Bekanntheitsgrads und Engagements globaler Marken widerspiegelt. In die umfangreiche und stetig wachsende Liste von neuen und treuen Kunden der beiden Geschäftsbereiche reihen sich unter anderem Größen wie Paramount, Warner Brothers, Hulu, Amazon, HP, Spotify, Hasbro, Ubisoft, Activision und Capcom.

QYOU Media USA, ein auf Medien, Marketing und Unterhaltung spezialisiertes Full-Service-Unternehmen, will seine dynamische Entwicklung im Jahr 2024 fortsetzen und hat über die strategische Beförderung von drei Führungskräften Posten in wichtigen Geschäftsbereichen neu besetzt. Darüber hinaus hat QYOU einen neuen Geschäftsbereich für Business Intelligence ins Leben gerufen, der die Agenturkunden mit den innovativsten und effektivsten Social-Media-Kampagnen und datengestützten Messungen unter anderem in den Bereichen Unterhaltung, Gaming, Automobil und Einzelhandel versorgen soll.

Frau Lexi St. John wird neben ihrer Funktion als General Manager der QYOU Studios, die für die kreative Produktion und Durchführung aller Creator-Kampagnen des Unternehmens zuständig sind, nun auch den Posten des EVP von QYOU USA bekleiden. In dieser anspruchsvollen neuen Rolle wird Frau St. John ihren Verantwortungsbereich auf alle Abteilungen ausweiten. Morgan Barclay wird zum SVP of Strategy befördert, wird aber als treibende kreative Kraft auch weiterhin einige der innovativsten und kulturell relevantesten Kampagnen des Unternehmens mitverantworten. Morgan wird sein Team erweitern, um der Nachfrage der Kunden nach weltweiten Kampagnen gerecht werden zu können. Daneben wird er auch in Zukunft funktionsübergreifend mit dem Vertrieb und der Produktion zusammenarbeiten, um neue Aufträge zu generieren. Chris Smith wird in seiner neuen Rolle als Vice President der QYOU Studios alle Bereiche innerhalb des Ausführungsteams, einschließlich Produktion, Talentsuche, Redaktion und kreative Strategie, beaufsichtigen. Im Zuge der weltweiten Expansion von QYOU wird Chris das Unternehmen vom Vereinigten Königreich aus mit seinen Fachkenntnisse bei der Umsetzung von Kampagnen und Produktionen nach wie vor maßgeblich unterstützen.

Zusätzlich wurden bei QYOU Media USA folgende wichtige Teammitglieder befördert:

- Kerri Ramgren: Beförderung zum Senior Director, Operations

- Tim Isenberger: Beförderung zum Senior Director, Account Management & Planning

- Eric Frick: Beförderung zum Senior Manager, Business Intelligence

Lexi, Morgan und Chris haben mit ihren konstant hervorragenden und mehrfach prämierten Leistungen für unsere Kunden ihr Geschick und ihre Kompetenzen unter Beweis gestellt, so Glenn Ginsburg, President von QYOU. Sie setzten sich für die Ziele von QYOU ein, treiben Innovationen voran, entwickeln Kompetenzen und positionieren das Unternehmen für zukünftiges Wachstum.

In Indien wurde das starke und anhaltende Wachstum von Chtrbox vor kurzem bei den von Social Samosa ausgerichteten AgencyCon Awards gewürdigt. Diese renommierte Branchenveranstaltung holt herausragende Leistungen in der Werbe- und Marketingbranche, insbesondere im Bereich Social Media, in Indien vor den Vorhang.

Bei der Abendgala in Mumbai am 21. Februar 2024 würdigten AgencyCon und Social Samosa die Leistungen von Chtrbox mit zwei bemerkenswerten Auszeichnungen:

1. Mrunali Dedhia, Vice President von Chtrbox, wurde in Anerkennung seines wesentlichen Einflusses und seiner Innovation im Bereich des Influencer Marketing zum Influencer Marketing Professional of the Year gekürt.

2. ChtrRepresent, die für das Talentmanagement zuständige Gruppe im Unternehmen Chtrbox, wurde für ihre herausragende Leistung und ihren Einsatz im branchenspezifischen Talentmanagement mit dem Titel Talent Management Agency of the Year (Silver) ausgezeichnet.

Das Influencer Marketing und die Kreativwirtschaft verzeichnen weiterhin ein beispielloses Wachstum. Goldman Sachs hat vor kurzem in einem Bericht prognostiziert, dass in diesem Bereich bis zum Jahr 2027 mit Gesamtausgaben von knapp einer halben Billion Dollar zu rechnen ist ( www.goldmansachs.com/intelligence/pages/the-creator-economy-could-approa...) . Das Softwareunternehmen Sprout Social hat wiederum vor kurzem einen Bericht veröffentlicht, der für die Influencer-Marketing-Branche im Jahr 2023 von einem weltweiten Umsatz in Höhe von etwa 21,2 Milliarden Dollar ausgeht, der im Jahr 2016 noch bei bescheidenen 1,7 Milliarden Dollar lag.

Curt Marvis, CEO und Gründungsmitglied von QYOU Media, erklärt: Creators und Influencer sind nach wie vor das Kernstück unseres Geschäfts und wir verfügen über ein herausragendes Team aus Führungsexperten und Managern, die wissen, wie man Marken immer wieder mit faszinierenden Kampagnen aufwertet. Die Auszeichnungen, die Partner, die uns die Treue halten, neue Partner .... das alles zeugt vom hohen Niveau der Leistungen, die unsere Teams erbringen. Uns allen ist die enorme Bedeutung dieser Social-Media-Plattformen bewusst, und wir stehen den Top-Talenten mit Rat und Tat zur Seite, um relevante Marken aufzubauen und deren Fans und Follower mit authentischem Content zu versorgen. Wir sind aus unserer Sicht bestens gerüstet, um auch im Jahr 2024 mit starkem Wachstum und tollen Erfolgen zu punkten.

Über QYOU Media

QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir über unsere Vorzeigemarke The Q und im Connected TV über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan, Sadhguru TV und Bollywood Hungama Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. Q GamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützen wir große Filmstudios, Spielehersteller und Marken bei ihren Social-Media-Marketingbemühungen auf TikTok, Instagram und YouTube durch die Erstellung individueller Inhalte und Medien sowie durch Creators / Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com .

