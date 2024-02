Startseite Kompakter Überblick über das Playmobil-Universum: Der neue "PLAYMOBIL Collector 2010-2022" ist da Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-27 13:02. Dreieich, 27.02.2024 - Der neue "PLAYMOBIL Collector 2010-2022" ist da. Das umfassende Nachschlagewerk, das Sammelherzen höherschlagen lässt und Kinderaugen zum Leuchten bringt, richtet sich an Sammelnde und alle Freundinnen und Freunde der beliebten Spielzeug-Figuren. Mit dem PLAYMOBIL Collector 2010-2022 setzt der FANTASIA Verlag aus Dreieich-Sprendlingen seine Tradition renommierter Kataloge fort, die insbesondere in der Sammelszene als unverzichtbar gelten. Auf knapp 300 Seiten erhalten alle Interessierten durch die mehr als 3.000 farbigen Abbildungen einen umfassenden Überblick über die bunten Spielwelten von PLAYMOBIL. Mit seiner Zeitperiode von 2010 bis 2022 knüpft der neue Katalog nahtlos an die dritte Edition des PLAYMOBIL Collector 1974-2009 aus dem Jahr 2009 von Axel Hennel an. Die kompakte und präzise Ausgabe im handlichen A5-Format umfasst sämtliche aktuelle Ergänzungen des PLAYMOBIL-Universums. Der erstmals im Jahr 2004 erschienene PLAYMOBIL Collector ist mit seinen mittlerweile drei Editionen nicht nur ein Referenzwerk für Sammelnde. Er bietet zugleich einen nostalgischen Rückblick auf die Historie der PLAYMOBIL-Figuren samt unterschiedlichen Verpackungen und deren Varianten aus den frühen Anfängen von 1974 bis heute. So wird die Freude für deren ikonische Spielwelten und ihre Anziehungskraft neu entfacht. Der FANTASIA Verlag ist der Spezialist für Nachschlagewerke in Sachen Kult-Spielzeug. Sein Verlagsprogramm reicht unter anderem von Überraschungs-Ei-Katalogen über Brauerei-Truck-Kataloge bis hin zu Star-Wars-Figuren-Katalogen und LEGO-Katalogen. Weitere Infos: www.fantasiaverlag.de Fachverlag für Kataloge rund um das Thema Sammeln. Firmenkontakt

