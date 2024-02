Startseite Die Deutsche Zentralbank macht Verluste - gut für Gold Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-02-27 11:37. Mehr als 20 Milliarden Euro an Rückstellungen und Reserven hat die Bundesbank aufgebraucht. Dies könnte Gold aufwerten. Die Verluste sind enorm. Laut Bundesbankpräsident Joachim Nagel werden wohl auch die Belastungen in 2024 sehr hoch sein und so werden für längere Zeit keine Gewinne ausgeschüttet werden können. Mit einem weiteren erheblichen Verlust im laufenden Jahr rechnet also die Bundesbank. Schuld sind die hohen Zinskosten des letzten Jahres, verschärft durch das umfangreiche Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Die Leistung der Deutschen Zentralbank ist damit drastisch zurückgegangen, auch wenn sie eine der angesehensten Institutionen des Landes ist. Die Bundesbank hatte den Geschäftsbanken deutlich höhere Zinsen gezahlt, als die Erträge aus Staatsanleihen eingebracht haben. Denn davon haben viele seit einigen Jahren niedrige oder negative Zinssätze beschert. Gut, dass Zentralbanken nicht insolvent werden können, dennoch drohen Geschäfte mit negativen Eigenkapital. Da würden nur weitere Mittel helfen. Oder eine Senkung des Leitzinses. Doch im Moment dürfte es dafür noch zu früh sein, denn noch steht die Verringerung der Inflation im Blickpunkt. Auf jeden Fall könnte dies dem Goldpreis Auftrieb verleihen. Was derzeit positiv für den Goldpreis ist, ist die Entwicklung am Edelmetallmarkt. Die Zinsen für Festgeld oder Tagesgeld sind zurückgegangen und die Anleger hierzulande scheinen wieder mehr Geld in Edelmetalle fließen zu lassen. Dabei scheinen Anleger abzuwarten, denn die Ordergrößen haben sich verkleinert. Günstige Goldpreise sind jedenfalls Einstiegspreise. Da könnten auch Goldunternehmen im Portfolio, zur richtigen Zeit gekauft, den Investor erfreuen. Fury Gold Mines - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mine... - verfügt über hochgradige Projekte in Quebec und Nunavut sowie ein großes Aktienpaket an Dolly Varden Silver und ist gut finanziert. Skeena Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-resourc... - arbeitet mit Hochdruck an der Wiederbelebung der Goldprojekte Eskay Creek und Snip in British Columbia. Eine endgültige positive Machbarkeitsstudie liegt vor. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research GmbH

