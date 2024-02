Startseite FairToner.de ist Branchensieger als Deutschlands fairster Druckerzubehör-Shop 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-27 08:51. Für viele Kunden spielt Fairness im Onlinehandel eine wichtige Rolle. Die Konsumenten möchten nicht nur attraktive Preise erhalten, sondern wünschen sich auch einen kompetenten und zuverlässigen Kundenservice. Nicht unterschätzt werden darf aber auch die Mitarbeiterzufriedenheit, die durch angenehme Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung einhergeht. Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe kann sich FairToner.de (https://www.fairtoner.de/) als Branchensieger über die Auszeichnung "Deutschlands Fairster Druckerzubehör-Shop" freuen. Studie des F.A.Z.-Instituts ermittelt fairste Online-Shops Das F.A.Z.-Institut der bekannten Tagespresse Frankfurter Allgemeine hat in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung sowie der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue eine besondere Studie erhoben. Hierbei wurde ein Social Listening in zwei Stufen analysiert, wobei zahlreiche Texte mit relevanten Suchbegriffen aus dem Internet erfasst wurden. Mithilfe KI wurden rund 15 Millionen Nennungen zu etwa 12.000 Unternehmen und Marken in Deutschland näher untersucht. Der Untersuchungszeitrum reicht hierbei vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023. Dabei ist man gezielt auf folgende Fragen des Social Listenings eingegangen: -Welche Unternehmen / Marken werden von den Kunden erwähnt?

-Welche Tonalität weisen die gefundenen Textfragmente auf?

-Welches Thema wird dort besprochen? Ermittlung der Gesamtperformance Zur Ermittlung der Gesamtperformance eines Unternehmens werden zunächst die Bereiche -Produkt und Service

-Preis-Leistung

-Kundenzufriedenheit

-Fairness

-Nachhaltigkeit mit je 20 % gewichtet. Anschließend werden diese Punktwerte für die eigentliche Performance des jeweiligen Unternehmens zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Zu den besten Unternehmen gehören diejenigen, welche 100 Punkte erreichen. Über eine Auszeichnung können sich alle Unternehmen freuen, die auf einer Skala von 0 bis 100 wenigstens 60 Punkte in der Gesamtbewertung erreichen. FairToner gehört zu Deutschlands Fairsten Unternehmen 2024 Ausgehend dieser Studie hat sich die CPO Concept GmbH mit ihrer Marke FairToner verdient den 1. Platz im Bereich der fairsten Druckerzubehör-Shops Deutschlands für 2024 sichern können. Mit 100,0 Punkten geht der Branchensieger verdient vor den übrigen Kandidaten in Führung. Wir selbst freuen uns über diese Auszeichnung und sehen uns bestätigt, dass unsere Kundinnen und Kunden bei der Suche nach Toner, Tinte und weiterem Druckerzubehör bei uns richtig aufgehoben sind. Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller. Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260

https://www.fairtoner.de Pressekontakt

