Startseite Der Schlüssel zu einem selbstbestimmten und sorgenfreien Leben für Senioren in Deutschland! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-02-27 07:06. 24h-Betreuung zu Hause Albstadt im Februar 2024 - Die Seniorenbetreuung Lebherz ist ein renommiertes Unternehmen, das die Vermittlung von deutsch sprechenden Pflegekräften mit allen anfallenden organisatorischen Angelegenheiten übernimmt. Im Mittelpunkt des Service steht die Berücksichtigung der individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Senioren. Die Pflegekräfte helfen ihnen dabei, den Alltag gut zu meistern - sei es bei der Körperpflege, bei Spaziergängen, beim Lesen, bei der medizinischen Grundpflege, der Medikamenteneinnahme, Arztterminen, Mahlzeitenvorbereitung oder beim Einkaufen. Mit ihrem Angebot deckt die Seniorenbetreuung Lebherz das gesamte Bundesland Baden-Württemberg ab. Weitere Informationen über den Service "24h-Betreuung zu Hause" von Seniorenbetreuung Lebherz finden Sie ab sofort unter: https://daheimbetreuung24h.de/ Der Service "24h-Betreuung zu Hause" von Seniorenbetreuung Lebherz ermöglicht ein gesundes, selbstbestimmtes und aktives Leben für betreuungs- und pflegebedürftige Menschen. Der Service bietet eine zuverlässige, kompetente und empathische Unterstützung für Senioren in den eigenen vier Wänden und vermittelt Pflegekräfte zur professionellen 24h-Betreuung zu Hause.

"24h-Betreuung zu Hause" bietet zahlreiche Vorteile: Die Pflegekräfte entlasten die Senioren und ihre Angehörigen im Alltag. Die Senioren können in ihrem gewohnten und sicheren Umfeld bleiben und weiterhin ein zufriedenes und selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung führen. Zudem verfügen die Pflegekräfte über die notwendige Erfahrung, um im Notfall schnell zu handeln. Darüber hinaus sind die Kosten für den Service klar planbar, da die Kunden den Pauschalpreis am Ende des Monats für die bereits erbrachten Leistungen bezahlen. Joachim Lebherz, Inhaber von Seniorenbetreuung Lebherz, betont: "Wir sind stolz darauf, ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner für Seniorenbetreuung zu sein. Unsere top ausgebildeten Pflegekräfte ermöglichen es den Senioren, ein erfülltes Leben zu Hause zu führen. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre Angehörigen in besten Händen sind."

