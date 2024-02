Startseite Das W Maldives und Perrier® präsentieren exklusive Zusammenarbeit mit Bar Cham Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-27 04:50. Preisgekrönte Cocktails, Masterclasses auf einer einsamen Insel und einzigartige Menüs aus Korea Traumhaft gelegen auf der herzförmigen Insel Fesdu und umgeben von einem der besten Hausriffe des Landes, lädt das W Maldives seine Gäste im kommenden Monat zu einem ganz besonderen Rendezvous ein. In Zusammenarbeit mit Perrier® bietet das Resort eine dreitägige Liaison mit der Creme de la Creme der Cocktail-Kultur in Seoul - der Bar Cham. Vom 7. bis 9. März 2024 wird der luxuriöse Lifestyle-Resort zur Leinwand für diese Zusammenarbeit und malt das Paradies mit einem Hauch von Raffinesse. Perrier®, ein Synonym für exzellentes Sprudelwasser, fördert schon lange die kreative Welt und möchte aufstrebende Künstler - von Malern bis hin zu Cocktail-Kreateuren - ins Rampenlicht stellen. Die Unterstützung der Cocktailkultur zeigt sich besonders deutlich in dem aktiven Engagement der Marke als Titelsponsor und offizieller Wasserpartner von World's 50 Best Bars und Asia's 50 Best Bars. Perrier® ist bekannt für seine Raffinesse und einzigartige Qualität und ist das Getränk der Wahl für Mixologen, die ihre Kreationen aufwerten wollen. In einer bahnbrechenden Zusammenarbeit dehnt Perrier® nun seinen Einfluss auf das W Maldives aus und bringt die renommierte Bar Cham aus Seoul an die unberührten Strände des Luxusresorts. Den Beginn der Zusammenarbeit wird durch ein spezielles "Ocean To The Table"-Dinner am 7. März 2024 im Überwasser-Restaurant des W Maldives, dem FISH, eingeläutet. Dort erwartet die Gäste eine Symphonie aus Aromen, wenn Chef Baka's kulinarische Kreationen mit den preisgekrönten Cocktails der Bar Cham harmonisch kombiniert werden. Diese einzigartige Verbindung bietet eine kulinarische Erfahrung, bei der der unverwechselbare Geschmack der Malediven auf moderne Interpretationen traditioneller koreanischer Spirituosen trifft. Am 8. März 2024 erwartet die Gäste auf der Privatinsel Gaathafushi des W Maldives eine besondere Cocktail-Masterclass. Der Kurs wird von Bar Cham's Bar Manager und Senior Bartender, Yeonghwi Yun und Myeongmin Kim, geleitet, die die Geheimnisse hinter ihren preisgekrönten Cocktails vor der Kulisse des tropischen Paradieses enthüllen werden. Dieses exklusive Erlebnis ist eine einmalige Gelegenheit, einen Einblick in die Kunstfertigkeit der Kreationen von Bar Cham zu erhalten. Ihren Abschluss findet die Masterclass mit einem zauberhaften Sonnenuntergang auf der Insel, der dazu einlädt, einfach den Moment zu genießen. Am 9. März wird Bar Cham dann die Überwasserbar des Resorts, das SIP, für einen Abend übernehmen. Mit einem speziell zusammengestellten Menü und exklusiven Cocktails wird den Gästen an diesem Tag ein absolutes Spektakel der Mixologie geboten. Zusätzlich wird der Abend durch mitreißende Klänge von Ruchard Ulh, dem Musikkurator des W Maldives, bereichert. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Perrier®, um das großartige Talent hinter der preisgekrönten Bar Cham an unsere Küste zu bringen. Das Engagement von Perrier®, erstklassige Produkte zu liefern, und die Hingabe von Bar Cham, ein unverwechselbares Erlebnis zu bieten und gleichzeitig die Wichtigkeit zu betonen, der lokalen Weisheit treu zu bleiben, passen perfekt zur Haltung von W Maldives, inspirierende und bedeutungsvolle Aktivitäten für unsere Gäste zu schaffen", sagt Alexander Lopez, Resort Manager des W Maldives. "Hier auf unserem Luxus-Spielplatz versuchen wir Luxus-Spielplatz versuchen wir immer, Wege zu finden, um unser Getränke- und Speisenangebot durch unverwechselbare Erlebnisse. Diese Zusammenarbeit mit Perrier® und Bar Cham bietet uns die Möglichkeit, die W Hotels - TASTE - zu verstärken und gleichzeitig die erstaunlichen Talente hinter den bemerkenswerten Bars aus aller Welt zu präsentieren. der ganzen Welt." Die Bar Cham, die seit 2018 eine illustre Präsenz in der Cocktail-Landschaft Seouls ist, bietet eine sensorische Reise durch lokale Spirituosen und sorgfältig ausgewählte koreanische Produkte. Als Beweis für ihre Kunstfertigkeit sicherte sich die Bar Cham den 13. Platz in Asiens 50 besten Bars 2023 und einen beeindruckenden 75. Platz in der Rangliste der besten Bars der Welt. Angeführt wird diese Symphonie des Geschmacks von Yeonghwi Yun und Myeongmin Kim, dem Bar Manager und Senior Bartender der Bar Cham, die als kreative Genies die Mixologie neu definiert haben. Das Duo kombiniert nahtlos traditionelle koreanische Spirituosen mit den feinsten saisonalen Produkten, was zu einem außergewöhnlichen Genusserlebnis führt. Die Bar Cham im W Maldives, die gemeinsam mit Perrier® betrieben wird, stellt eine einzigartige Mischung aus innovativer Mixologie und atemberaubender Umgebung dar. Diese Zusammenarbeit schafft einen exklusiven und luxuriösen Rahmen für die Gäste, um die Finesse der koreanischen Cocktailkunst in einem tropischen Paradies zu genießen. Plätze für die Veranstaltung können auf der Website oder unter reservations.wmaldives@whotels.com gebucht werden. Marriott Bonvoy, das preisgekrönte Reiseprogramm und der Marktplatz von Marriott International, bietet seinen Mitgliedern Zugang zu außergewöhnlichen, atemberaubenden Erlebnissen auf der ganzen Welt. Das Portfolio von Marriott Bonvoy umfasst 31 außergewöhnliche Marken und bietet renommierte Gastfreundschaft an den schönsten Reisezielen der Welt. Mitglieder können Punkte für Aufenthalte in Hotels und Resorts, einschließlich All-Inclusive-Resorts und Premium-Häuser, sowie für alltägliche Einkäufe mit Co-Branding-Kreditkarten sammeln. Mitglieder können ihre Punkte für Erlebnisse wie zukünftige Aufenthalte, Marriott Bonvoy Moments oder über Partner für luxuriöse Produkte aus Marriott Bonvoy Boutiquen einlösen. Mit der Marriott Bonvoy App genießen die Mitglieder ein hohes Maß an Personalisierung und ein berührungsloses Erlebnis, das es ihnen ermöglicht, unbesorgt zu reisen. Um sich kostenlos anzumelden oder um weitere Informationen über Marriott Bonvoy zu erhalten, besuchen Sie marriottbonvoy.com. Um die Marriott-App herunterzuladen, gehen Sie hier. Reisende können mit Marriott Bonvoy auch auf Facebook, Twitter und Instagram in Kontakt treten.

