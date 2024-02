Startseite Rohde & Schwarz testet als erster die 5G-eCall-Interoperabilität des 5G-Moduls von Quectel Pressetext verfasst von mepax am Di, 2024-02-27 03:32. Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, und Rohde & Schwarz haben das innovative 5G-eCall-Modul aus der AG56xN-Automotive-Modul-Serie von Quectel erfolgreich validiert. Für den Test wurde der R&S CMX500 Wideband Radio Communication Tester eingesetzt. Der Testaufbau wird auf dem Mobile World Congress 2024 gezeigt. Vorschlag für BU: Die Initiative der Europäischen Kommission zur Aktualisierung der eCall-Standards und -Gesetzgebung für eCall in 4G- und 5G-Netzen ist im Gange. eCall, das automatische Notrufsystem für in der EU verkaufte Fahrzeuge, wurde 2015 eingeführt und ist seit 2018 für alle Neuwagen in der Europäischen Union vorgeschrieben. eCall-Systeme nutzen derzeit leitungsvermittelte 2G/3G-Mobilfunknetze. Da die Stilllegung dieser Netze bereits in wenigen Jahren erfolgen soll, müssen die Notrufsysteme (Fahrzeug-Bordelektronik und Infrastruktur) an die neuesten paketvermittelten 4G/5G-Mobilfunknetze angepasst werden. Die Initiative der EU-Kommission zur Aktualisierung der eCall-Normen und -Rechtsvorschriften für die Umstellung von eCall auf 4G- und 5G-Netze hat die Arbeit bereits aufgenommen. Die Automobilindustrie benötigt NGeCall-Testlösungen, um eCall-Module mit den neuen NGeCall-Funktionen liefern zu können. Es wird davon ausgegangen, dass ein kommender chinesischer eCall-Standard in den nächsten Jahren ebenfalls paketvermittelte 4G/5G-Mobilfunknetze nutzen wird. Die AG56xN-Serie bildet ein leistungsstarkes Sortiment von 5G NR-Modulen, die mit MediaTeks MT2735-Chipsatz arbeiten und herausragende Konnektivitätslösungen bieten. Diese Module unterstützen 5G Rel-15 und liefern beeindruckende Datenraten von bis zu 4,0 Gbps im Downlink und 480 Mbps im Uplink innerhalb einer Bandbreite von 200 MHz. Das bedeutet einen deutlichen Geschwindigkeitssprung. Sie sind mit zahlreichen Schnittstellen ausgestattet, darunter Mobilfunk- (4×4-MIMO) und GNSS-Antennenschnittstellen, USB 3.0, PCIe (Gen3), RGMII, SGMII, mehrere UARTs, SPI, I2C, I2S (PCM), SDIO, ADCs und GPIOs, die vielseitige Konnektivitätsoptionen für diverse Anwendungen bieten. „Wir freuen uns sehr, dass Rohde & Schwarz unsere AG56xN-Automotive-Modul-Serie mit Next-Generation-eCall-Funktionalität validieren konnte“, kommentiert Norbert Muhrer, Präsident und CSO von Quectel Wireless Solutions. „Damit wird ein neuer Maßstab für die Zukunft des intelligenten Verkehrs gesetzt.“ Mit einer Rechenleistung von bis zu 15k DMIPS und einem SGMII/RGMII-Durchsatz bis 2,5 Gbps sind diese Module für höchste Leistungsanforderungen ausgelegt. Darüber hinaus haben sie die eCall/NGeCall-Zertifizierung erhalten, sodass ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit für Automotive-Anwendungen außer Zweifel steht. Die Module der AG56xN-Serie sind auch mit den im Automotive-Bereich üblichen WLAN- und Bluetooth-Modulen kompatibel und bieten eine bewährte Kombination, die Standards für Konnektivitätslösungen weit über den Automobilsektor hinaus setzt. Der Messaufbau zum Testen des 5G/LTE-Automotive-Moduls von Quectel umfasste den R&S CMX500 Kommunikationstester mit der R&S CMX-KA098 5G-eCall-Testoption zur Simulation einer NGeCall-Notrufzentrale (Public Safety Answering Point, PSAP) sowie einen R&S SMBV100B Vektorsignalgenerator für die GNSS-Simulation. Der Test bestätigte die erfolgreiche Herstellung einer 5G-Notrufverbindung zwischen dem Quectel-Modul und der Notrufzentrale. Der Minimaldatensatz (Minimum Set of Data, MSD) wurde erfolgreich und ohne Datenverlust übermittelt und die simulierte GNSS-Position mit hoher Präzision übertragen. Darüber hinaus gelang die Sprachkommunikation mit einwandfreier Audioqualität. Als echtes Multitalent kann der R&S CMX500 mit der R&S CMX-KA098 Softwareoption effektiv für NGeCall-Tests unter zuverlässig reproduzierbaren und konfigurierbaren 5G-Netzbedingungen eingesetzt werden. Für eine schnelle Einführung dieser Technologie wird die Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen innerhalb der Branche immer wichtiger. Die Kooperation von Rohde & Schwarz und Quectel ermöglicht beiden Unternehmen die gegenseitige Validierung ihrer Lösungen. Dadurch reduzieren sie den Arbeitsaufwand und erlauben ihren jeweiligen Kunden eine schnellere Markteinführung ihrer Produkte. Jürgen Meyer, Vice President Market Segment Automotive bei Rohde & Schwarz, erklärt: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein zur Einführung des eCall-Systems der nächsten Generation, das wesentliche Vorteile für die Verkehrssicherheit bieten wird. Mit unserer Testausrüstung und dem 5G-eCall-Modul von Quectel haben wir erfolgreich einen kompletten eCall-Prozess eingerichtet und diese kritische neue Funktion verifiziert. Wir sind Quectel dankbar für die hervorragende Zusammenarbeit. Die Automobilbranche wird die Entwicklung von hier aus zügig und mit klarem Fahrplan fortsetzen können.“ Der Testaufbau wird auf dem Mobile World Congress in Barcelona vom 26. bis 29. Februar 2024 in Halle 5 der Fira Gran Via an Stand 5A80 gezeigt. www.rohde-schwarz.com

Kontakt für Medien:

Patrizia Mühlbauer, Tel.: (089) 4129-0, E-Mail: press@rohde-schwarz.com Automotive-Testlösungen – Test it. Trust it.

Als weltweit führender Anbieter von Messsoftware, -Geräten und -Systemen nutzt Rohde & Schwarz seine Technologiekompetenz zur Entwicklung innovativer Lösungen für den gesamten Automotive-Lebenszyklus von der Vorentwicklung bis zur Produktion. OEMs, Tier-1-Zulieferer und Chiphersteller auf der ganzen Welt verlassen sich auf die bewährten Testlösungen des Unternehmens für Automotive-Radare, Konnektivität, Infotainment, High-Performance-Computing und EMV-Konformität. Mit innovativen Lösungen für Radartests in Entwicklung, Integration und Produktion unterstützt Rohde & Schwarz seine Kunden als verlässlicher Partner bei der Einführung von ADAS- und AD-Systemen der nächsten Generation. Die langjährige Erfahrung und Expertise des Unternehmens auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikationstechnik stellt robuste Konnektivität gemäß aller Standards von 5G über C-V2X bis hin zu UWB, WiFi 6 und GNSS sicher. Rohde & Schwarz Messgeräte ermöglichen die Entwicklung von und Fehlersuche an Fahrzeugnetzwerken mit aktuellen Busgeschwindigkeiten sowie Steuergeräten wie High-Performance-Domain-Controller und helfen bei der Beseitigung von EMV-Problemen. Rohde & Schwarz bietet auch Messtechnik und kunden- spezifische, schlüsselfertige Testsysteme für die Durchführung von EMI- und EMS-Messungen an Fahrzeugen und Fahrzeugkomponenten gemäß aller wichtigen CISPR- und herstellerspezifischen EMV-Standards. Diese unterstützen Full-Vehicle-Antennentests und auch Wireless-Koexistenztests unter Verwendung eigener Systeme und Geräte. Das Unternehmen verfügt außerdem über exzellente Lösungen für Tests auf Komponenten- und Leiterplattenebene (In-Circuit-/Funktions-/BS-Tests) bei der Herstellung elektronischer Steuergeräte. Partner und Kunden auf der ganzen Welt verwenden diese Testlösungen, um sicherzustellen, dass Fahrzeugkomponenten und -systeme einwandfrei funktionieren, reibungslos zusammenspielen und fehlerfrei mit der Außenwelt kommunizieren. R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

Alle Pressemitteilungen sind im Internet unter www.presse.rohde-schwarz.de abrufbar.

Dort steht auch Bildmaterial zum Download bereit. Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz steht in seinen drei Divisionen Test & Measurement, Technology Systems und Networks & Cybersecurity für eine sichere und vernetzte Welt. Seit 90 Jahren verschiebt der global agierende Technologiekonzern bei der Entwicklung von Spitzentechnologie die Grenzen des technisch Machbaren. Seine führenden Produkte und Lösungen befähigen Kunden aus Wirtschaft, Behörden und hoheitlichem Umfeld zur Gestaltung ihrer technologischen und digitalen Souveränität. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in München handelt unabhängig, langfristig und nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2022/2023 (Juli bis Juni) erwirtschaftete Rohde & Schwarz einen Umsatz von 2,78 Milliarden Euro. Zum 30. Juni 2023 betrug die weltweite Zahl der Mitarbeitenden rund 13.800. R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Alle Pressemitteilungen sind im Internet unter www.presse.rohde-schwarz.de abrufbar.

Dort steht auch Bildmaterial zum Download bereit. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

Mühldorfstrasse 15

DE-81671 München

Mokry Christian

Phone : +49/89 4129-13052

Fax : +49 89 4129 63052

press@rohde-schwarz.com Über mepax Komplettes Benutzerprofil betrachten