Startseite Für acamp ist 2024 das "Jahr der Gartenbank" Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-02-26 20:54. acamp (https://www.acamp.de/) präsentiert die unverzichtbare Gartenbank (https://www.acamp.de/kategorie/gartenbank). Im eigenen Garten reicht oft eine einzige gut platzierte Bank aus, um eine kleine Oase der Entspannung zu schaffen. Sie bietet Platz für ein oder zwei Personen sowie Getränke und Snacks - ein absolutes Muss für jede Gartengestaltung! Deshalb ruft acamp 2024 das "Jahr der Gartenbank" aus. Im Sortiment von acamp findet jeder die passende Bank: Ob klassisch aus Holz wie Victoria (https://www.acamp.de/product/victoria-bank), Batam (https://www.acamp.de/product/batam-gartenbank-holz) und Woody (https://www.acamp.de/product/woody-bank-2-sitzer), mit leichtem Alu-Gestell wie Dijon (https://www.acamp.de/product/dijon-gartenbank) oder vielseitig wie Makazar (https://www.acamp.de/product/makasar-multifunktionsbank) Multifunktionsbank - alle bieten hervorragenden Sitzkomfort und höchste Qualität bei Material und Verarbeitung für den langfristigen Einsatz im Garden auf der Terrasse oder dem Balkon. Zusätzlich gibt es viele einzelne Bänke verschiedener Lounge- und Dininggruppen im Programm von acamp. Die Serie Manhattan (https://www.acamp.de/product/manhattan-bank) wird beispielsweise 2024 um eine neue komfortable Bank erweitert. Mit ihrer Sitzhöhe von 48 cm bietet sie im wahrsten Sinne des Wortes hohen Sitzkomfort. Ein gelungener Start in das acamp "Jahr der Gartenbank", hier findet sicherlich jeder sein persönliches Must-have! acamp bietet seit mehr als 57 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design. Firmenkontakt

Beo-Garden AG

Alexandra Kann

Roosstraße 53

8832 Wollerau

+41 44 6872910

+49 2581 62 800

https://www.acamp.de Pressekontakt

cmh werbeagentur GmbH & Co. KG

Martin Hegselmann

Hans-Sachs-Str. 7

59227 Ahlen

02382-911690

https://www.cmh.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten