Startseite Laufen beim 37th America's Cup an Bord Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-02-26 20:54. Laufen ist offizieller Sponsor von Alinghi Red Bull Racing Die Schweizer Badmarke Laufen unterstützt das Alinghi Red Bull Racing Team beim diesjährigen America's Cup. Der hart umkämpfte Segel-Pokal gilt als älteste Sporttrophäe der Welt und zieht regelmäßig ein Millionenpublikum an. Mit Alinghi Red Bull Racing kehrt die Schweiz fünfzehn Jahre nach ihren spektakulären Siegen 2003 und 2007 wieder in das Cup-Geschehen zurück. Das Team wird auch beim "Youth & Puig Women's America's Cup" antreten. Die Partnerschaft mit Alinghi Red Bull Racing ist das erste Engagement von Laufen im internationalen Spitzensport. Michel Hodara, Co-General Manager von Alinghi Red Bull Racing, freut sich über die Zusammenarbeit: "Neben dem gemeinsamen wichtigen Thema 'Wasser' und unseren Schweizer Wurzeln teilen wir auch die Begeisterung für Innovation, Design und Perfektion." Heute wie vor 170 Jahren loten Mensch und Technik beim America's Cup die Grenzen des Machbaren aus. Die hochtechnisierten Boote der neuesten Generation sind viermal schneller als der Wind unterwegs. Sie werden von Tragflächen, sogenannten "foils", aus dem Wasser gehoben und erreichen im Flugmodus bis zu 100 km/h. Um für Alinghi Red Bull Racing das Optimum aus den Booten herauszukitzeln, steht die Design-Abteilung in engem Austausch mit Red Bull, der treibenden Kraft in der Welt des Sports. Ein Teamgeist, der auch Marc Viardot, Marketing und Design Director der Roca Gruppe, begeistert: "Dieser Fokus auf ein gemeinsames Ziel macht für uns die besondere Faszination des America's Cup aus. Die Zusammenarbeit mit den Besten in ihren Disziplinen spornt uns als Unternehmensgruppe zu weiteren Höchstleistungen und Innovationen in unserer eigenen Branche an." Um die Faszination des Hochleistungssegelns auch mit Kunden und Partnern zu teilen, bietet Laufen ein eigenes Programm an. Dazu gehören Veranstaltungen, ein offizielles Laufen Crew-Outfit und Besuche der Alinghi Red Bull Racing Teambasis in Barcelona, in der das VIP-Badezimmer mit Laufen Produkten ausgestattet ist. Die Muttergesellschaft von Laufen, die familiengeführte Roca Group, ist seit über 100 Jahren in Barcelona ansässig und ebenfalls Partner des Segelteams. www.laufen.com/alinghiredbullracing (https://www.laufen.com/alinghiredbullracing) LAUFEN BÄDER FÜRS LEBEN

Seit 1892 gestaltet der Schweizer Hersteller LAUFEN Badwelten für Körper und Seele. Das Unternehmen steht heute für ganzheitliche Badezimmerkultur mit Fokus auf Nachhaltigkeit, exzellentes Design, Innovation und Technologieführerschaft, die einer langen Tradition hochwertiger Handwerkskunst entspringt. LAUFEN verfolgt die Vision vom Bad als Lebensraum, daher zeigen die umfassenden Lösungen eine innovative, einzigartige und ansprechende Ästhetik - von den Keramiken und Armaturen über die Bade- und Duschwannen, Möbel, Spiegel und Accessoires bis hin zu den Installationssystemen. Der Hauptsitz von LAUFEN befindet sich in Laufen, einer Stadt ganz in der Nähe von Basel. Das Unternehmen produziert in sechs eigenen Produktionsstätten in Mitteleuropa seine Keramiken, Armaturen und Mineralgussprodukte. NACHHALTIGKEIT

Zum Leitbild von LAUFEN gehört die Übernahme der Verantwortung für die wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung aller Generationen. Damit das gute Gefühl von Reinheit und Geborgenheit unbeschwert genossen werden kann, konzipiert LAUFEN seine Produkte so klimafreundlich, umweltschonend und sozialverträglich wie möglich - von der Materialauswahl über die Herstellung bis hin zur Auslieferung, Nutzung und Wiederverwertung. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass dies ein andauernder Prozess ist, der ständig weiterentwickelt und nachjustiert werden muss. Im Jahr 2021 ist LAUFEN als Teil der Roca-Gruppe dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten, einem weltweiten Abkommen zwischen Unternehmen und der UNO, das darauf abzielt, verlässliche Unternehmenspraktiken für eine nachhaltigere und integrative Zukunft festzuschreiben. LAUFEN spaces

In jüngster Zeit hat LAUFEN ein neues Ausstellungskonzept etabliert, das sich vom klassischen Showroom verabschiedet, und stattdessen eine Plattform bietet, auf der sich kulturelle Entwicklungen entfalten können. Die LAUFEN spaces in Berlin, Wien, Moskau, Madrid, Mailand und Miami sowie das LAUFEN Forum am Unternehmenssitz wollen einen lebendigen Dialog anstoßen und einen offenen Raum schaffen, in dem die Wahrnehmung durch Gedankenaustausch geschärft wird. Firmenkontakt

