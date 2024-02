Startseite Die neue Simmeth-Training Akademie feiert Eröffnung in Nürnberg Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-02-26 17:37. Die Simmeth-Training Akademie hat ihre Pforten in Nürnberg geöffnet und begrüßt die erste Runde der aktuellen Coach-Anwärter mit offenen Armen. Die feierliche Eröffnung fand am 19. und 20. Februar 2024 statt und markierte den Beginn eines neuen Kapitels für die Akademie. Die Simmeth-Training Akademie befindet sich im Herzen von Nürnberg, nur einen Steinwurf von der Kaiserburg entfernt. In einem Jugendstilhaus aus dem Jahr 1903 gelegen, bietet die Akademie eine Ruheoase nur wenige Gehminuten von der Nürnberger Altstadt entfernt. Sie fungiert als Begegnungsstätte, Talentschmiede und Raum für Austausch und Übung. "Wir sind unglaublich stolz darauf, was wir hier für einen genialen Platz gefunden haben", sagt Frank Simmeth, Inhaber von Simmeth-Training. "Mitten im Lebensraum Nürnberg haben wir einen der schönsten Lernorte in Deutschland geschaffen. Hier bieten wir nun den perfekten Raum für Entwicklung, Geschichten, Genuss und wirkliche Erfahrung." Die Simmeth-Training Akademie verfolgt die Vision, dass die Teilnehmer nicht nur Inhalte lernen, sondern sie auch wirklich erleben können. "Wir möchten echte Gastgeber sein und unseren Teilnehmern die Möglichkeit bieten, zu erfahren, wie viel Spaß Lernen machen kann", fügt Frank Simmeth hinzu. Für die Simmeth-Training Akademie ist es wichtig, nicht nur einen "Businessplatz", sondern einen "Lebensraum" zu schaffen. "Unsere Teilnehmer sind bei uns in erster Linie auch Gäste. Wir achten darauf, dass wir Dienstleistung nicht nur erzählen, sondern vorleben", erklärt Frank Simmeth. "Das sorgt für ganzheitliche Erfahrungen und Momente, die wirklich berühren." Die Wahl eines Platzes in einem alten Jugendstil-Haus unterstreicht den "Geist" der Akademie zusätzlich mit einer besonderen Stimmung und Atmosphäre. "Wir hoffen, dass unsere neue Simmeth-Training Akademie ein besonderer Seelenplatz für unsere Teilnehmer, Partner und Freunde wird", sagt Frank Simmeth. Die Simmeth-Training Akademie lädt alle Interessierten ein, die einzigartige Atmosphäre und die inspirierenden Programme der Akademie zu erleben. "Wir hoffen, wir sehen uns bald in unserer neuen Schmiede für Talente, Führungskräfte und Coaches", schließt Frank Simmeth. Simmeth-Training ist seit über 20 Jahren Premiumanbieter für exklusive Ausbildungen und Führungskräfteentwicklung von Gastgebern und Dienstleistern. Simmeth-Training betreibt zusätzlich den digitalen Weiterbildungskanal WebiFlix®. Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie bitte die Website der Simmeth-Training Akademie unter www.simmeth-training.de (https://www.simmeth-training.de) Simmeth-Training: Lehrinstitut und Online-Akademie für Gastronomie & Hotellerie Firmenkontakt

