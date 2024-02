Startseite Skiurlaub in Obertauern: Ein Winterparadies Pressetext verfasst von connektar am So, 2024-02-25 20:21. Obertauern, ein Juwel in den österreichischen Alpen, bietet zurzeit alles für einen unvergesslichen Skiurlaub. Frisch gefallener Schnee hat die Region kürzlich in ein Winterwunderland verwandelt. Nach einem schneetechnisch eher dürftigen Januar ist man in den alpinen Skigebieten entzückt: Am Wochenende hat es kräftig geschneit und die Pisten locken mit Pulverschnee. Aus dem Hotel Zehnerkar, dem Top Hotel in Obertauern gleich neben der Talabfahrt, meldet man einen wunderbaren Blick auf die frisch beschneiten Pisten. Dank der aktuellen Schneefälle präsentiert sich auch Obertauern von seiner besten Seite. Die Pistenbedingungen sind ideal für Skifahrer und Snowboarder aller Erfahrungsstufen. Im Moment beträgt die Schneehöhe im Ort 140 Zentimeter und auf den Pisten zwei Meter! Obertauern ist nicht nur für seine hervorragenden Pisten bekannt, sondern auch für die Vielfalt der Wintersportaktivitäten. Abseits der Pisten kann man sich im Langlaufen, Schneeschuhwandern oder Rodeln versuchen. Für die Abenteuerlustigen gibt es die Möglichkeit, beim Eisklettern oder bei einer rasanten Fahrt mit dem Snowbike Adrenalin zu tanken. Diese Vielfalt macht Obertauern zu einem idealen Reiseziel für Familien, Gruppen und Solo-Abenteurer. Moderne Liftanlagen garantieren nicht nur einen schnellen und komfortablen Transport auf die Berge, sondern minimieren auch die Wartezeiten. Nach einem ereignisreichen Tag auf den Pisten lädt Obertauern mit einer Vielzahl an gemütlichen Unterkünften zum Entspannen ein. Von luxuriösen Hotels in Obertauern bis hin zu urigen Pensionen - hier findet jeder das passende Zuhause auf Zeit. Am besten jetzt gleich die Skier einpacken und los geht's in das Winterparadies in den Hohen Tauern: www.zehnerkar.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

email : obertauern@zehnerkar.at Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top. "Skifahren bis zur Haustüre" ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar - das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

