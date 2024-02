Startseite Was halten Sie davon, Ostern die Grillsaison zu eröffnen? Pressetext verfasst von Kummer am So, 2024-02-25 11:18. Was halten Sie davon, Ostern die Grillsaison zu eröffnen? Und wenn das Wetter nicht mitspielt, lässt sich das Grillen auch prima auf einem Elektrogrill nach drinnen verlegen.

Und natürlich macht sich dieses Buch auch gut als Geschenk. Buchtipp „Vegetarisches Grillvergnügen – so einfach geht’s“

Jeder denkt, wenn er das Wort grillen hört, sofort an saftige Steaks, Burger und Würstchen. Und der Vegetarier bekommt die Beilage. Falsch gedacht!

Auch als Vegetarier kann man die Grillsaison in vollen Zügen genießen, wie die Rezepte in diesem Kochbuch zeigen.

Und natürlich gibt es auch Ideen für leckere Salate, Butter und Dips, denn die dürfen bei einem richtigen Grillvergnügen auf keinen Fall fehlen.

Bestimmt werden diese vegetarischen Köstlichkeiten auch bei Ihnen die Lust aufs Grillen wecken. Also dann nichts wie ran an den Grill und los! Zum Buch geht es hier:

Zum Buch geht es hier:

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (16. April 2021)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch: 96 Seiten

ISBN-10: 3752683953

ISBN-13: 978-3752683950

Auch als E-Book erhältlich! Trailer:

https://youtu.be/_gPEu3Eo1PQ Rezeptliste:

Dips

Feta-Dip, Walnuss-Dip, Sesam-Dip, Honig-Chili-Dip, Zitronen-Joghurt-Dip, Bananen-Curry-Dip, Schnittlauch-Dip, Avocado-Quark-Dip, Pfirsich-Curry-Dip, Honig-Senf-Dip

Butter

Knoblauch-Schnittlauch-Butter, Blumen-Butter, Honig-Butter, Tomaten-Petersilien-Butter, Preiselbeer-Butter, Curry-Petersilien-Butter, Wasabi-Butter, Parmesan-Butter, Senf-Butter, Maracuja-Butter

Salat

Mais-Paprika-Salat, Schlangengurke-Mandarinen-Salat, Brot-Feta-Salat, Apfel-Lauch-Salat, Avocado-Salat, Tomaten-Salat, Rucola-Möhren-Salat, Rettich-Paprika-Salat, Nektarinensalat, Bunter Nudelsalat, Nacho-Salat

Käse

Erdbeer-Feta-Spieße, Halloumi-Spieß, Mozzarella-Polenta-Spieß, Honig-Ziegenkäse, Käse-Sandwich

Gemüse

Zucchinischeiben, Süßkartoffelscheiben, Gemüse-Spieß, Grüner Spargel, Honig-Zwiebeln, Auberginenscheiben, Kartoffelspalten, Fenchelspalten, Selleriescheiben, Gefüllte Champignons, Kartoffel-Frühlingszwiebeln-Spieß, Brokkoli-Polenta-Spieß, Frühlingszwiebeln-Ananas-Spieß, Apfel-Bällchen-Spieß

Burger, Bratlinge und Co.

Bohnen-Bratling, Reis-Haselnuss-Bratling, Kichererbsen-Burger, Grünkern-Bratling, Hüttenkäse-Paprika-Bratling, Buchweizenküchlein

Tofu und Co.

Marinierter Tofu, Tofu-Pfirsich-Spieß, Tofu-Chili-Frikadelle, Tofu-Sesam-Steak, Tofu-Champignon-Spieß, Tofu-Linsen Röllchen, Tempeh-Paprika-Spieße, Mariniertes Seitanschnitzel

Süß

Zwetschgen mit Ahornsirup, Gegrillte Ananasscheiben, Gegrillte Pfirsiche, Gegrillte Birnen, Gegrillte Wassermelone, Erdbeer-Bananen-Spieß, Schoko-Bananen Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mehr Infos unter:

Mehr Infos unter: