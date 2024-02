Startseite Neue hypoallergene Hundeleckerlis für das Training: Love4Pets führt Hundewurst ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2024-02-24 11:23. Die Gesundheit unserer Hunde liegt uns am Herzen: Love4Pets präsentiert hypoallergene Hundewurst als Top-Trainingssnack Die richtige Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer geliebten Vierbeiner. Angesichts dessen ist es von großer Bedeutung, hypoallergene Leckerlis für Hunde zu nutzen, insbesondere wenn unsere treuen Begleiter an Allergien leiden. In diesem Zusammenhang freut sich Love4Pets, die Einführung ihrer Hundewurst (https://love4pets.de/products/singlefleisch-hundewurst-97-muskelfleisch-...) als Top-Trainingssnack bekannt zu geben. Die Hundewurst hat sich als beliebte Option für Trainingssnacks etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit bei Hundetrainern, Rettungsstaffeln und Mantrailern. Besonders für Hunde mit Allergien bietet die hypoallergene Hundewurst von Love4Pets eine erstklassige Wahl für das Training und die Belohnung. Ihre sorgfältig ausgewählten Zutaten und nährstoffreichen Inhaltsstoffe machen sie zu einer optimalen Wahl für Hunde mit empfindlichem Magen-Darm-Trakt. Die hypoallergene Hundewurst von Love4Pets ist nicht nur äußerst schmackhaft, sondern auch leicht zu portionieren, was sie zu einem idealen Trainingssnack für Hunde aller Rassen und Größen macht. Erhältlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Lamm, Kaninchen, Pferd und Ziege, bietet Love4Pets für jeden Hund das Passende. Die Verwendung von Tapioka als Bindemittel stellt sicher, dass die Hundewurst glutenfrei ist und somit auch für Hunde mit Getreideallergien geeignet ist. "Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer pelzigen Familienmitglieder liegen uns bei Love4Pets am Herzen", sagt Dr. Anna Müller, Tierärztin und Gründerin von Love4Pets. "Mit unserer hypoallergenen Hundewurst möchten wir Hundebesitzern eine sichere und schmackhafte Option bieten, um ihre Hunde während des Trainings zu belohnen und zu motivieren." Hundewurst als Trainingssnack bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter: - Hohe Akzeptanzrate bei Hunden aller Rassen und Größen.

- Einfache Portionierung und Handhabung während des Trainings.

- Natürliche und nährstoffreiche Inhaltsstoffe, die den Nährstoffbedarf des Hundes decken. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Leckerlis für alle Hunde geeignet sind. Bei Hunden mit bestimmten Erkrankungen wie Gastritis, Pankreatitis, Fettleibigkeit, Lebererkrankungen oder Nahrungsmittelallergien und -intoleranzen sollte die Verabreichung von Wurstleckerlis vermieden werden. Die hypoallergene Hundewurst (https://love4pets.de/products/singlefleisch-hundewurst-97-muskelfleisch-...) von Love4Pets ist ab sofort erhältlich und bietet Hundebesitzern eine sichere und schmackhafte Option für das Training und die Belohnung ihrer treuen Begleiter. Für weitere Informationen und Bestellungen besuchen Sie bitte die Website von Love4Pets unter www.love4pets.com (https://www.love4pets.de). Über Love4Pets:

Love4Pets ist ein Unternehmen, das sich der Herstellung hochwertiger und gesunder Leckerlis für Hunde widmet. Mit einem Team von erfahrenen Tierärzten und Ernährungswissenschaftlern strebt Love4Pets danach, Produkte anzubieten, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hunden fördern. Seit über 30 Jahren im Zoofachhandel Mein Name ist Alexander Stroba, meine Familie und ich sind seit Generationen mit Tieren und der Natur verbunden. Seit über 32 Jahren arbeite ich im Zoofachhandel vor und Hinter der "Ladentheke", bei namhaften Firmen der Branche und seit über 50 Jahren habe ich immer Hunde um mich. Selbständig bin ich seit 2016 erfolgreich mit einer "Das Futterhaus" Filiale in Ludwigshafen am Rhein. Aus dieser Erfahrung heraus leben ich folgendes Leitbild: Wir sind Fachhandel!

Durch unser kompetentes Fachpersonal und deren fundierten Kenntnissen der Heimtierbranche, sowie dem großen Sortiment an starken Marken, sind wir ein verlässlicher Begleiter bei der Heimtierhaltung. Wir beraten im tierischen Alltag und bereichern so das Zusammenleben mit allen Haustieren. Vorbild

Der vorbildliche Umgang mit Mensch, Tier und Natur steht bei unseren Entscheidungen im Vordergrund. Wir möchten uns engagieren und Verantwortung übernehmen. Verlässlicher Partner

Bei allen Fragen und Problemen rund um das Haustier stehen wir Ihnen zur Seite. Versprochen! Unsere Aufgabe

Nur der Verbund der Netzwerkpartner - vom Fachhandel für Tiernahrung, dem Veterinär und Facharzt für Heimtiere, Trainern, angesehenen Züchtern und Menschen, die für das Tierwohl leben- ermöglicht uns Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die wir mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen können und von deren Qualität wir persönlich überzeugt sind. Wir informieren über Maßnahmen, geben Empfehlungen und sind Ihr Ansprechpartner rund um das Wohl Ihres Haustieres. Vom Futter bis zum Trainingsplan, der Erziehung und der Behandlung bei empfindlichen und kranken Haustieren. Kontakt

Heimtierbedarf Vorderpfalz-Petcare GmbH

Alexander Stroba

Von-Kieffer-Straße 14

67065 Ludwigshafen

0621/63492440

0621/63492441

