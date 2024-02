Startseite Erste Nutzung von Starlink für Telemedizin in der Antarktis: Ein wegweisendes Forschungsprojekt Pressetext verfasst von Polarmedic am Fr, 2024-02-23 20:06. Pressemitteilung

SOFORTIGE VERÖFFENTLICHUNG

Erste Nutzung von Starlink für Telemedizin in der Antarktis: Ein wegweisendes Forschungsprojekt

Antarktis – 22.02.24

Ein Team von Forschern unter der Leitung von Kai Müller hat im Bereich der Telemedizin einen bedeutenden

Meilenstein erreicht, indem es erfolgreich die erstmalige Nutzung von Starlink als Plattform für Telemedizin in

der Antarktis durchgeführt hat. Das Projekt mit dem Titel "Die Unzugänglichen verbinden: Evaluierung der

Machbarkeit und Wirksamkeit von Starlink für Telemedizin in der Antarktis" zielt darauf ab, die Qualität des

Datenaustauschs an extrem abgelegenen Orten zu revolutionieren.

Das Forschungsprojekt, das vom Institute for Remote Area Risk And Medicine (IRARAM) unterstützt wird, ist

eine gemeinsame Anstrengung von Experten in verschiedenen Funktionen. Tim Befall, ein technischer

Berater, ist für die Starlink-Hardware verantwortlich, während Hannah Evans als medizinische

Forschungskoordinatorin und Katharine Ganly als medizinische Projektkoordinatorin fungieren.

Zu den wichtigsten Aspekten des Projekts gehört die Bewertung der Machbarkeit und Wirksamkeit der

Nutzung von Starlink für Telemedizin in den rauen Bedingungen der Antarktis, um ihr Potenzial an den

entlegensten Orten zu demonstrieren. Die Einrichtung ist so konzipiert, dass sie unabhängig von der

Stromversorgung ist und Powerfilm-Solarmodule und eine Shine-Windturbine verwendet, um eine

kontinuierliche Kommunikation auch bei fehlender herkömmlicher Stromquelle zu gewährleisten. Das Projekt

konzentriert sich darauf, relevante Daten auf Intensivstationsebene an eine externe "medizinische

Überwachung" zu übertragen, um die Nutzung medizinischer Ressourcen mit der Expertise von Fachleuten

an sicheren Orten zu optimieren.

Dieses wegweisende Forschungsprojekt stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Nutzung von Starlink für

Telemedizin in extremen Umgebungen dar. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt werden wertvolle Einblicke in

das Potenzial von Starlink zur Verbesserung des Zugangs zu medizinischer Versorgung und der Ergebnisse

an entlegenen und anspruchsvollen Orten liefern.

Für weitere Informationen über das Projekt wenden Sie sich bitte an den Expeditionsleiter Kai Müller unter der

E-Mail-Adresse.

Über die Forscher:

Kai Müller: Expeditionsleiter, Expeditionsmediziner und ehemaliger Rettungsassistent mit umfangreicher

Erfahrung in polaren Operationen und Fernmedizin.

Hannah Evans: Senior Clinical Lecturer an der University of Aberdeen, medizinische

Forschungskoordinatorin.

Katharine Ganly: NHS-Arzt, Expeditionsmediziner, Extreme Ausdauer, Antarktis, BA, BMBS, MSc, MRCEM,

DipIMC, FRGS, FAWM, medizinische Projektkoordinatorin.

Tim Befall: Technischer Berater, verantwortlich für die Starlink-Hardware.

Das Team wird seine Forschung in der Antarktis bis zum 04.03.24 fortsetzen und eine zweite Phase der

Expedition durchführen, um die Qualität der Behandlung von Unterkühlungspatienten weiter zu verbessern.

Kontakt:

Expeditionsleiter: Kai Müller antarctic-research@polarmedic.net

Fotos: https://polarmedic.net/press/