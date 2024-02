Startseite Analysten halten baldigen Goldpreis von 3.000 US-Dollar je Unze für möglich Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-02-23 19:51. Es sind die Citi-Analysten, die neben vielen anderen für den Goldpreis sehr positiv gestimmt sind. Dieser hohe Goldpreis ist während der nächsten 12 bis 18 Monate möglich. Ursächlich wären drei mögliche Katalysatoren. Einmal seien es die aggressiven Goldkäufe der Zentralbanken, die den Preis weiter nach oben treiben können. Zum zweiten ist es eine anhaltende Stagflation (eine steigende Inflationsrate, ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum und steigende Arbeitslosigkeit) und drittens könnte sich eine weltweite Rezession preistreibend auswirken. Wenn es so kommt, wäre der Goldpreis rund 50 Prozent höher als heute. Der sogenannten Entdollarisierung der Zentralbanken der Schwellenländer kommt dabei eine besondere Rolle zu. Der US-Dollar könnte zunehmend in eine Vertrauenskrise schlittern und so die Zentralbanken zu noch mehr Goldkäufen veranlassen. Diese Entwicklung könnte dann sogar den Schmuckverbrauch als Haupttreiber der Goldnachfrage ablösen. Letztes Jahr war der Goldhunger der Zentralbanken auf ein Rekordniveau gestiegen. Eifrige Käufer sind vor allem die Zentralbanken Chinas und Russlands, sowie die Indiens, der Türkei oder Brasiliens. Ob es tatsächlich eine starke Rezession geben wird, da gibt es verschiedene Meinungen. Jedenfalls würde eine solche den Preis des Edelmetalls anheizen. Einen neuen möglichen Goldrekordpreis sehen die Citi-Analysten für Ende 2024 als möglich an. Noch ist der Leitzins der Fed der höchste seit 2001. Sinken die Zinsen, dann wird Gold attraktiver für Anleger. Wer auf den sicheren Hafen Gold setzen möchte, kann dies nicht nur mit physischem Gold, sondern auch mit den Werten von Goldunternehmen wie OceanaGold oder Osisko Development tun. OceanaGold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/oceanagold-cor... - produziert erfolgreich Gold und Kupfer in vier aktiven Minen (USA, Philippinen, Neuseeland). Osisko Development - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-develop... - produziert bereits. Die Projekte liegen in Mexiko, Kanada und in den USA. Ziel ist es ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten