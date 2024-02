Startseite ACURITY GmbH: Wächter der Produktionssicherheit Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-02-23 17:23. in einer zunehmend digitalisierten Welt Mit steigender Vernetzung industrieller Abläufe und wachsender Digitalisierung ist Operational Technology Security (OT-Sicherheit) wichtiger denn je. Wie relevant OT-Sicherheitsvorkehrungen fur die Aufrechterhaltung von Produktionen sind, zeigt beispielsweise der jüngste Produktionsausfall bei Volkswagen im Jahr 2023. Selbst kleine Sicherheitslücken können gravierende Auswirkungen haben und bei Produktionsstillstand zu Verlusten in Millionenhöhe fuhren. Die ACURITY GmbH, als Spezialist im Bereich OTSicherheit, bietet maßgeschneiderte Lösungen, die darauf ausgelegt sind, Produktionsprozesse vor solchen Ausfällen zu schützen und damit Unternehmen vor erheblichen finanziellen Verlusten zu bewahren. OT-Sicherheit ist nicht IT-Sicherheit

"Die Gefahren, denen Produktionsumgebungen ausgesetzt sind, werden häufig übersehen, da OT-Sicherheit auffallend oft fälschlicherweise als Nebenprodukt der IT-Sicherheit angenommen wird. Dies ist ein gefährlicher Irrglaube, denn OT-Systeme haben spezifische Anforderungen, die über den Schutzbereich konventioneller IT-Sicherheitsmaßnahmen hinausgehen. Auch werden Produktionsrechner schlichtweg vergessen, oder die Wartung wird lediglich sporadisch durchgeführt. Dass das nicht ausreicht, zeigt der einfache Gedanke daran, wie oft der eigene Laptop oder Rechner zuhause nach einem Update fragt bzw. dieses installiert. Mehrtägige Ausfälle der Produktion, Vertragsstrafen durch Lieferverzug, Reputationsverluste können die schnelle Folge sein. Leider keine reine Theorie, wie eine Recherche im Internet zeigt und schnell Namen wie Badische Stahlwerke Kehl, Lürssen Werft, Hipp Babynahrung aufpoppen", betont Uwe Schmidt, Head of ACURITY GmbH. Anpassung an neue Herausforderungen mit globalem Service

Die ACURITY verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz in der OT-Sicherheit, der technische und organisatorische Ebenen verbindet, um den sich wandelnden Anforderungen der Industrie vollumfänglich zu begegnen. Mit individuell zugeschnittenen Lösungen und Services hat sich das Unternehmen in den letzten 15 Jahren bei zahlreichen renommierten Firmen wie Mercedes Benz AG, Daimler Truck AG, Daimler Busses und INEOS Gruppe als verlässlicher Partner etabliert. Mit Hauptsitz in Karlsruhe bietet die ACURITY die Dienstleistungen weltweit an. Weitere Details rund um das Angebot der ACURITY sind einzusehen auf:

ACURITY Website (https://www.ACURITY.de) Über die ACURITY GmbH

Die ACURITY GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Operational Technology Security (OT-Security), das sich auf die Sicherung von IT-Systemen in Produktionsumgebungen spezialisiert hat. Mit einem Team aus erfahrenen Consultants und Support Engineers bietet die ACURITY umfassende Dienstleistungen zur Überprüfung und Stärkung der IT-Sicherheit in Produktionsbetrieben. Dabei liegt der Fokus auf individuell zugeschnittenen Lösungen, um den spezifischen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und durchgängigen Support zu gewährleisten. Die ACURITY steht somit fur zuverlässige, innovative Lösungen in der OT-Security. Firmenkontakt

