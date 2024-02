Startseite VOOPOOs ARGUS PRO 2 mit der PnP X Plattform kommt auf den deutschen Markt Pressetext verfasst von anatoly41 am Fr, 2024-02-23 16:45. VOOPOO freut sich, die Ankunft von der ARGUS PRO 2 auf dem deutschen Markt bekannt zu geben. Die ARGUS PRO 2 ist das erste ARGUS Produkt mit der PnP X Plattform und die zweite Generation der ARGUS PRO. Genauso robust und hochwertig wie sein Vorgänger, bietet sie den Nutzern ein angenehmes Gefühl und ein langanhaltendes Dampferlebnis. Der PnP X Coil steht für Langlebigkeit und ein angenehmes Erlebnis Die ARGUS PRO 2 ist das erste ARGUS-Produkt mit der PnP X-Plattform, mit einer langanhaltenden Nutzungsdauer. Ein Coil hält für bis zu 100 ml Liquid ohne das Aroma zu verlieren. Der Coil brennt weniger durch und ist trockener Die Top Air-Flow des PnP X Pods (DTL), der mit ARGUS PRO 2 kommt, lässt eine gute Kontrolle des Liquids und Kondensats zu. Darüber hinaus ist die ARGUS PRO 2 sowohl mit dem im Paket enthaltenen PnP X Pod DTL,als auch mit des PnP X Pods MTL kompatibel, so dass Benutzer nahtlos zwischen MTL- und DTL-Dampferfahrungen wechseln können. Alle ARGUS PRO 2, und die zuvor veröffentlichten DRAG X2 und DRAG S2, kommen mit der PnP X-Plattform für eine lang anhaltenden Dampferfahrung. Allerdings ist die ARGUS PRO 2 mehr für Einsätze im Freien gedacht, passend im Design und mehr Leistung mit dem TURBO-Modus. Der TURBO-Modus bietet ein professionelles und explosives DTL-Dampferlebnis Im TURBO-Modus bietet die ARGUS PRO 2 einen bemerkenswerten Anstieg des Dampfvolumens um bis zu 25 % in einer Sekunde und sorgt so für ein sofortiges explosives Dampferlebnis. Der eingebaute 3000mAh-Akku sorgt für eine längere Lebensdauer und ein gutes DTL (Direct-to-Lung)-Dampferlebnis, so dass die Benutzer das ultimative DTL-Dampferlebnis genießen können. Einfache Interaktion und Bedienung Mit dem neuen Dynamic Switch können Benutzer das Gerät mit nur einem Klick sperren oder entsperren. Die neue Menüoberfläche vereinfacht die Funktionstastenkombinationen, so dass die Benutzer die Funktionen schnell erfassen können. Außerdem bietet der 0,96-Zoll-TFT-Bildschirm klare und umfassende Informationen, die den Geräte- und Nutzungsstatus in Echtzeit anzeigen. Integriertes Design, zartes Aussehen und angenehmer Tragekomfort Die ARGUS PRO 2 ist hochwertig verarbeitet und integriert nahtlos den Ring für das Schlüsselband und die Staubschutzabdeckung des Ladeanschlusses. Dieser ist ohne sichtbare Schrauben in das Hauptgehäuse integriert. Die Lanyard-Schnalle wurde von der zerbrechlichen und lauten Metallschnalle des ARGUS PRO auf ein integriertes Design umgestellt, das sowohl praktisch als auch ästhetisch ansprechend ist und die allgemeine Benutzererfahrung verbessert. Die HV ist überzeugt, dass die ARGUS PRO 2 ein verbessertes Dampferlebnis bieten wird. Für weitere Informationen besuche bitte https://www.voopoo.com/argus-series/argus-pro2 WARNUNG: Dieses Produkt enthält Nikotin, eine Substanz mit hohem Suchtpotenzial. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten