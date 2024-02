Startseite Technologie ist nicht genug: 9 exklusive Schritte zum Aufbau einer starken Sicherheitskultur Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-02-23 16:20. Selbst mit den neuesten Cybersicherheitstechnologien sind 95 % der Datenschutzvorfälle auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen. Eine starke Sicherheitskultur hängt vom Sicherheitsbewusstsein und dem Verhalten der Menschen ab, die die Technologien nutzen. Der Faktor Mensch spielt also eine entscheidende Rolle bei der Cybersicherheitsabwehr. Selbst kleine Fehler können zu schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen führen. In seinem aktuellen Blog gibt CybeReady Tipps, wie Unternehmen eine solide Sicherheitskultur aufbauen können, um Cyberbedrohungen besser zu erkennen und sich vor Angriffen zu schützen:

https://www.cybeready.com/de/sicherheitskultur/aufbau-einer-starken-sich... CybeReady bietet eine effektive Lösung für Security Trainings, die Unternehmen weltweit ohne IT-Aufwand von Security Awareness zur Cyber Readiness führt. Im Vergleich zu anderen Lösungen bindet das Awareness Training von CybeReady mehr Mitarbeiter ein - effektiver, regelmäßiger und einfacher. Das anpassungsfähige, leichte Security Training-Programm garantiert eine Reduzierung der Risikogruppe bei Mitarbeitern um 80 %. Die Lösung von CybeReady ist bereits bei Hunderten von Unternehmen weltweit im Einsatz, darunter die Kion Group, Skoda Auto, NatWest, SodaStream, ING, Teva Pharmaceuticals oder Avid Technology. CybeReady wird vollständig verwaltet und ist damit die Security Awareness Trainings-Lösung mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO), die heute verfügbar ist. CybeReady wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, mit Niederlassungen im Silicon Valley und in London. Weitere Infos unter www.cybeready.com. Firmenkontakt

CybeReady Learning Solutions Ltd

Dirk Rausse

Rav-Ashi St. 5

6939539 Tel-Aviv

+49 151 1248 7475

www.cybeready.com Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 2661-912600

www.sprengel-pr.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten