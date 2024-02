Saturn Oil & Gas Inc. gibt Abschluss einer "Bought-Deal"-Privatplatzierung im Wert von 50 Millionen Dollar bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BZW. ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, AUSSENDUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, WEDER ZUR GÄNZE NOCH IN TEILEN, BESTIMMT

CALGARY, ALBERTA - 22. Februar 2024 / IRW-Press / - Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF)(Saturn oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an die Pressemeldung des Unternehmens vom 6. Februar 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die im Vorfeld angekündigte Bought-Deal-Privatplatzierung (die Platzierung) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen insgesamt 22.223.000 Stammaktien (Stammaktien) zum Preis von 2,25 $ pro Stammaktie ausgegeben, um sich einen Gesamt-Bruttoerlös in Höhe von 50.001.750 $ zu sichern. Die Firma Echelon Capital Markets hat im Namen eines Konsortiums von Underwritern, bestehend aus Canaccord Genuity Corp., Eight Capital und Paradigm Capital Inc. (zusammen das Konsortium) als Lead Underwriter und Sole Bookrunner agiert. Wie bereits im Vorfeld bekannt gegeben wurde, wurde die Platzierung von vier bestehenden institutionellen Investoren, darunter GMT Capital Corp. und Libra Advisors, LLC., angeführt.

Strategische Finanzierung ermöglicht vorzeitige Rückzahlung von Verbindlichkeiten

Mit dieser Kapitalerhöhung und dank der Flexibilität des vorrangigen Darlehensgebers, bestimmte optionale Aufschübe von planmäßigen Tilgungszahlungen kostenfrei zuzulassen, verfügt Saturn nun über die nötige Liquidität, um ein bedeutendes Investitionsprogramm für 2024 zur Gänze zu finanzieren. Damit können wir die Dynamik der zuletzt sehr positiven Updates zu Betrieb und Reserven fortsetzen, um die Produktion aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die vorzeitige Schuldentilgung voranzutreiben. Wir gehen davon aus, dass wir rund 180 Millionen $ an Verbindlichkeiten im Laufe des Jahres zurückzahlen können. Wenn sich die Rohstoffpreise gegenüber unserer Zielvorgabe von 75 USD pro Barrel verbessern, sind auch zusätzliche Rückzahlungen möglich. Damit könnten wir unseren Aktionären eine enorme Wertschöpfung weitergeben, so John Jeffrey, Chief Executive Officer von Saturn. Wir sind äußerst dankbar für die anhaltende Unterstützung seitens unseres vorrangigen Darlehensgebers sowie aller bestehenden Aktionäre von Saturn, darunter auch GMT Capital Corp., Libra Advisors, LLC und die beiden anderen strategischen institutionellen Investoren aus den USA, die diese Finanzierung mitgetragen haben.

Maßgebliche Beteiligung bestehender Aktionäre

Aus unserer Sicht hat dieses Eigenkapital strategischen Charakter, da es Saturn ermöglichen würde, das Produktionsniveau aufrechtzuerhalten und die Kostenstrukturen des Unternehmens zu optimieren, um so einen größtmöglichen operativen freien Cashflow zu erwirtschaften und diesen für eine vorzeitige Schuldentilgung zu verwenden, so Tom Claugus, Chief Executive Officer von GMT Capital Corp.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Platzierung voraussichtlich für sein Investitionsprogramm 2024 und als Working Capital für allgemeine betriebliche Zwecke verwenden. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Stammaktien sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden. Die Toronto Stock Exchange (TSX) hat die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Stammaktien bedingt zum Handel an der Börse zugelassen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Stammaktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Transaktion mit nahestehenden Personen

Bestimmte Insider des Unternehmens (die teilnehmenden Insider) haben sich an dem Angebot beteiligt und insgesamt 8.889.700 Stammaktien erworben. Die Beteiligung der teilnehmenden Insider stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Shareholders in Special Transaction (MI 61-101) dar. Das Unternehmen stützt sich auf die Befreiungen von der förmlichen Bewertungspflicht und der Einholung der Genehmigung der Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 aufgrund der Tatsache, dass der Verkehrswert der Beteiligung der teilnehmenden Insider an dem Angebot 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt, wie in Übereinstimmung mit MI 61-101 ermittelt. Aufgrund der begrenzten Zeit zwischen dem Auflegungstermin und dem Transaktionsabschluss und der Tatsache, dass die Einzelheiten des Angebots erst kurz vor dem Abschluss des Angebots festgelegt wurden, hat das Unternehmen mehr als 21 Tage vor dem Transaktionsabschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) eingereicht.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Produktion befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang Saskatchewan und Alberta aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSX unter dem Kürzel SOIL, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA und an der OTCQX unter dem Kürzel OILSF notiert.

Weitere Informationen sind auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com abrufbar.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Hinweise für den Leser

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Aussagen mit Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, projizieren, werden oder ähnlichen Begriffen, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder Aussagen über Prognosen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die erwarteten Schuldentilgungen und die endgültige Genehmigung des Angebots durch die TSX.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Einschätzungen des Managements zu historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen. Obwohl Saturn davon ausgeht, dass diese Erwartungen und Annahmen vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit, die Investitionsprogramme durchzuführen, Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z. B. betriebliche Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Maßnahmen der OPEC- und OPEC+-Mitglieder, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie auswirken, ungünstige Witterungs- oder Abbruchbedingungen sowie Ungewissheiten, die sich aus potenziellen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorations- oder Erschließungsprojekte oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken sind im Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr ausführlicher dargelegt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand der Dinge zum Datum dieser Mitteilung und Saturn übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Alle hierin enthaltenen Währungsangaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Saturn Oil + Gas Inc.

John Jeffrey

Suite 325 -- 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver

Kanada

email : jjeffrey@saturnoil.com

Saturn Oil + Gas Inc. ist ein kanadisches Junior-Energieunternehmen, das eine Reihe von Erdöl- und Kohleprojekten in Saskatchewan und Manitoba erschließt

Pressekontakt:

Saturn Oil + Gas Inc.

John Jeffrey

Suite 325 -- 744 West Hastings Street

V6C 1A5 Vancouver

email : jjeffrey@saturnoil.com