Startseite Luminea Home Control Smarter ZigBee-mmWave-Radar-Anwesenheitssensor Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-02-23 10:07. Löst beim Erkennen von Anwesenheit automatische smarte Aktionen aus - Erkennt die Anwesenheit von Menschen im Raum

- Steuerung von Szenen beim Betreten und Verlassen des Zimmers

- Großer Erfassungswinkel von 180°

- Bis zu 5,2 m Reichweite

- Kostenlose App ELESION für weltweite Steuerung und Szenenautomatisierung

- Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App Upgrade für das Smart Home: Der ZigBee-Radar-Anwesenheitssensor (https://www.pearl.de/mtrkw-12367-zigbee-radar-anwesenheitssensoren.shtml) von Luminea Home Control (https://www.pearl.de/ar-2-650.shtml) erkennt dank modernster Millimeterwellen-Radartechnologie (mmWave) die Anwesenheit von Personen in einem Raum und löst auf Wunsch automatische Aktionen aus. So wird beispielsweise das Licht erst dann ausgeschaltet, wenn die Personen den Raum verlassen haben. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Zum Beispiel lässt man das Licht in der Toilette solange brennen, wie sich dort jemand aufhält. Oder man lässt die Jalousien geschlossen, wenn jemand schläft. Der Sensor erkennt sogar, ob jemand im Raum sitzt oder schläft. Beliebige Smart-Home-Szenen bei Anwesenheit können aktiviert werden. Mit der kostenlosen App "ELESION" für alle iOS- und Android-Mobilgeräte programmiert und steuert man die gewünschten Szenen mit dem Smartphone von überall auf der Welt und nimmt Einstellungen am Sensor vor. Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! So lassen sich beispielsweise Licht, Rollläden oder Lüftung in Abhängigkeit von der Anwesenheit steuern. Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen! - Löst beim Erkennen von Menschen im Raum automatische Aktionen aus

- Mit moderner Milimeterwellen(mmWave)-Radartechnologie

- Erkennt die Anwesenheit sogar, wenn eine Person ruhig sitzt oder schläft

- Erfassungswinkel von 180°

- Bis zu 5,2 m Reichweite

- ZigBee 3.0 für Steuerung per ZigBee-Gateway (bitte dazu bestellen)

- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zur Szenen-Steuerung, für Einstellungen und mehr

- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

- Einfache Befestigung per Klebepad

- Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 70 x 70 x 25 mm, Gewicht: 50 g

- ZigBee-mmWave-Radar-Anwesenheitssensor inklusive USB-Stromkabel, Klebepad, Reset-Tool und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107427142 Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7507-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7507-3111.shtml Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set Smarter ZigBee-mmWave-Radar-Anwesenheitssensor mit App

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7522-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7522-3111.shtml Luminea Home Control 4er-Set Smarter ZigBee-mmWave-Radar-Anwesenheitssensor mit App

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7523-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7523-3111.shtml Kompatibel mit:

