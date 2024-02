Tipps für einen unvergesslichen Mädels-Urlaub

Verreisen zum Weltfrauentag

Der 8. März steht schon seit vielen Jahrzehnten im Zeichen der Gleichberechtigung. Kaum ein Tag eignet sich besser, um die Frauen dieser Welt zu feiern - und das am besten mit einer unvergesslichen Auszeit. Wir empfehlen Reiseziele, an denen man mit den wichtigsten Frauen in seinem Leben garantiert bleibende Erinnerungen schaffen kann.

Mädelsurlaub wie im Film: Eine Auszeit in den legendären Hamptons

Ein Mädelsurlaub wie in der Kultserie "Sex and the City" - das ist der Traum ganz vieler Frauen: Spaziergänge durch New York City, Cosmopolitan schlürfen, die neuesten Modetrends erkunden und in der Stadt, die niemals schläft, auch einmal so richtig feiern gehen. Doch ein Ausflug darf bei diesem Traumurlaub nicht fehlen: Wie in Staffel 2 der Serie ist ein Ausflug in die Hamptons ein echtes Muss! Im Osten von Long Island kann man hervorragend an einem der feinen Sandstrände spazieren, eins der zahlreichen exklusiven Wellness-Angebote genießen und in den zahlreichen charmanten, kleinen Cafes die Seele baumeln lassen. Für einen echten Girlstrip in eine Weinhochburg bietet sich natürlich auch ein Tasting an: Im Weingut Bedell Cellars auf Long Island kann man sich im eigenen Iglu inklusive privatem Kellner durch die Weine der Region probieren.

150. Jahre Kentucky Derby - die perfekte Gelegenheit für eine Reise zu einem der prestigeträchtigsten Pferderennen der Welt

Es ist eines der ältesten Sportevents der USA: Das Kentucky Derby in Louisville, der größten Stadt des Bundesstaates, ist in jedem Jahr ein wahres Highlight. Doch in diesem Jahr wird in jeder Hinsicht noch eine Schippe draufgelegt, denn die "schnellsten zwei Minuten im Sport" feiern ihr 150. Jubiläum. Bereits am 4. Mai dieses Jahres werden hunderttausende Besucher anreisen, darunter zahlreiche Prominente, Schauspieler, Politiker und Sportler. Das Kentucky Derby versetzt ganz Louisville in Feierstimmung. Wer eines der Rennen besuchen möchte, sollte sich in Schale werfen: Für Frauen ist es üblich, die schickste Kleidung aus dem Schrank zu holen und eine edle Kopfbedeckung ist unerlässlich. Für Frauen also die perfekte Gelegenheit, um sich endlich einen schicken Hut oder gar einen Fascinator anzuschaffen! Auch der typische Kentucky-Derby-Cocktail darf bei diesem Ereignis nicht fehlen - der Mint Julep ist perfekt, um mit den Mädels auf dieses besondere Erlebnis anzustoßen!

Ein echter Cowgirl-Urlaub in Arizona

Cowboy-Leben und Ranches sind nur etwas für echte Kerle? Keineswegs! Die wunderschöne White Stallion Ranch in der Nähe von Tucson in Arizona bietet verschiedene außergewöhnliche Buchungsoptionen an, so beispielsweise auch das "Cactus Cowgirl"-Paket, welches nur für Frauen buchbar ist. Es beinhaltet eine Margarita-Party zum Urlaubsstart, tägliche Reitstunden und Ausritte in die Natur, Country-Western-Tanzstunden und eine Weinverköstigung. Hier wird der Mädels-Urlaub garantiert zum unvergesslichen Wild-West-Erlebnis.

Entspannung pur: Die Wellness-Oasen von Scottsdale

Scottsdale ist die Stadt mit der höchsten Anzahl an Spas in den USA. Und wer genießt es nicht, sich hin und wieder einfach verwöhnen zu lassen? Wenn der Mädels-Trip mit einer Auszeit und ein wenig Entspannung verbunden werden soll, ist das Spa des Fairmont Scottsdale die ideale Wahl. Hier erwartet die Gäste nicht nur das Well & Being Spa, das für seine französische Eleganz bekannt ist, sondern auch ein exklusives Spa innerhalb des Spas. Das Sisley-Paris bietet eine Wellnessoase, die fortschrittliche Phyto-Kosmetik bietet und fundiertes Wissen über Pflanzen mit einem tiefen Verständnis für Hautpflege kombiniert. Ein perfekter Ort, um sich mit Freundinnen zurückzulehnen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Yoga und Pilates am schönsten Strand Arubas

Wer sich nach einem ruhigen Urlaub in paradiesischer Kulisse sehnt, ist im Bucuti & Tara Beach Resort auf Aruba goldrichtig. Das Adults-Only-Resort, das sich direkt am weltberühmten Eagle Beach befindet, ist wie gemacht für eine erholsame Mädels-Auszeit, bei der man sich auf die Erholung von Körper und Geist konzentrieren und ganz viel Kraft für den stressigen Alltag tanken kann.

Das Boutique-Hotel bietet nicht nur hervorragendes Wetter, einen echten Traumstrand und einen herzlichen Service, sondern auch ein vielfältiges Angebot, um das eigene Wohlbefinden zu steigern: So können die Gäste sich Tipps von den deutschsprachigen Ernährungsberatern und Fitnesstrainern einholen, aber auch an den zahlreichen Sportkursen, Meditationen und Achtsamkeits-Spaziergängen teilnehmen. Besonders empfehlenswert bei einem Mädelsurlaub hier sind die Yoga- und Pilateskurse: Jeden Montag von 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr findet der kostenlose Pilateskurs am Strand mit Blick auf das Meer statt und jeden Dienstag von 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr kann man zum Sonnenaufgang an der Yoga-Strand-Session teilnehmen.

