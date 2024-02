Startseite Kerzenringe und Kerzenkränze werden bei uns individuell per Hand kreiert, ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen Pressetext verfasst von Tischdeko-online am Do, 2024-02-22 18:59. 1. Kerzenring, Kerzenkranz aus Rosenblättern mit Rosen und Perlen https://www.tischdeko-online.de/kerzenring-aus-rosenblaettern-mit-rosen-... Für eine festliche Feier zur Kommunion oder Konfirmation präsentiert sich ein zauberhaftes Accessoire: der Kerzenring, ein kunstvoller Kranz aus Rosenblättern mit Rosen und Perlen. Inmitten dieses kunstvollen Arrangements stehen drei zarte Rosen in einer frei wählbaren Farbe, umgeben von einer glänzenden Perlengirlande. Der Kerzenring, ein vielseitiges Dekorationselement, eignet sich für zahlreiche Anlässe wie Geburtstage, Taufen, Kommunionen, Konfirmationen und Hochzeiten. Seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten machen ihn zu einem geschätzten Schmuckstück für festliche Tafeln. Die Auswahl der Rosenfarbe ermöglicht es, den Kerzenring harmonisch auf die Farbgestaltung der Tischdekoration abzustimmen, um eine stimmige Atmosphäre zu schaffen. Die kunstvoll gearbeiteten Rosenblätter und die glänzende Perlengirlande verleihen dem Kerzenring einen Hauch von Eleganz und Raffinesse. Der Kerzenring ist in verschiedenen Größen erhältlich, mit einem inneren Durchmesser von ca. 6 cm oder 8 cm und einem äußeren Durchmesser von ca. 10 cm oder 12 cm. Diese Auswahlmöglichkeiten ermöglichen es, den Kerzenring entsprechend den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben anzupassen. Hergestellt aus hochwertigem Kunstbuchsmaterial und Kunstrosen, überzeugt der Kerzenring nicht nur durch seine visuelle Schönheit, sondern auch durch seine Langlebigkeit und Beständigkeit. Er ist ein charmantes Detail, das die festliche Atmosphäre einer Kommunions- oder Konfirmationsfeier gekonnt unterstreicht und unvergessliche Erinnerungen schafft. 2. Kerzenkranz, Kerzendeko - Kleiner Kerzenring mit Rosen https://www.tischdeko-online.de/kleiner-kerzenring-mit-rosen.html Für eine festliche Feier zur Kommunion oder Konfirmation präsentieren wir einen zauberhaften Kerzenkranz mit einer bezaubernden Kerzendekoration - einen kleinen Kerzenring mit Rosen. Dieser wunderschöne Kerzenring besteht aus Kunst-Rosenblättern und ist mit drei Röschen in verschiedenen Farben verziert. Der Kerzenring eignet sich perfekt für Spitzkerzen und Stumpenkerzen mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm. Sein innerer Durchmesser beträgt etwa 3 cm, während der äußere Durchmesser etwa 6 cm beträgt. Die Rosen sind in den Farben creme, weiß, lila, bordeauxrot und rosa erhältlich und bestehen aus hochwertigen Kunstrosenblättern und Kunst-Rosen. Dieses exquisite Accessoire ist nicht nur ein Blickfang auf dem festlichen Tisch, sondern verleiht der Feier auch eine warme und einladende Atmosphäre. Es ist auch in anderen Größen erhältlich, um den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen gerecht zu werden. Anhang Größe kerzenring-kerzenkranz-kranz-kränzchen-rosen-rosenblätter-blätter1.jpg 55.19 KB kerzenring_roseblaetter_rosen_tischdeko_1_2606_1.jpg 20.7 KB rosamustertischkommunionstischfische8_190_4_2574_4.jpg 87.39 KB rosamustertischkommunionstischfische15_2574_3.jpg 47.43 KB kerzenring_roseblaetter_rosen_tischdeko_9_2606_0.jpg 18.82 KB Über Tischdeko-online Komplettes Benutzerprofil betrachten