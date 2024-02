Startseite Persönliche Beratung zu Auslandsprogrammen am Laptop? Kein Problem! Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-22 11:06. Auf der JuBi-Online ganz easy Fernweh-Träume umsetzen Viele junge Menschen hegen heutzutage den Traum, eine längere Zeit im Ausland zu verbringen, sei es durch einen Schüleraustausch, ein High School-Jahr, Sprachreisen, Work & Travel, Au-Pair, Freiwilligenarbeit oder Studium im Ausland. Dort sammeln sie wertvolle Erfahrungen, erweitern den eigenen Horizont und knüpfen neue Freundschaften. Die JuBi-Online, die virtuelle Schwester der JugendBildungsmesse und erfolgreichste Spezialmesse zum Thema Auslandsaufenthalte, bietet auch in den kommenden Wochen wieder die Möglichkeit, diesen Traum bequem von überall aus zu planen. Auf der Online-Messe können Schüler:innen, Schulabgänger:innen, Studierende sowie Lehrkräfte und Eltern kostenfrei per Video-Chat Informationen zu den vielfältigen Auslandsprogrammen erhalten und das passende Zielland, Auslandsprogramm sowie den idealen Anbietenden finden. Nach einer kurzen Registrierung können Besucher:innen easy zwischen den Beratungsräumen der verschiedenen Austauschorganisationen auf der virtuellen Plattform wechseln und sich Vorträge oder Erfahrungsberichte anhören. Selbstverständlich haben sie auch die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch Fragen zu stellen. Die Teilnahme an den Messen ist kostenlos. Die JuBi-Online findet demnächst zu folgenden Terminen statt, weitere Termine ab April werden demnächst bekannt gegeben:

Sonntag, 25.02.2024 - 17 bis 19 Uhr (https://weltweiser.de/jubi-online-februar-04/)

Dienstag, 12.03.2024 - 18 bis 20 Uhr (https://weltweiser.de/jubi-online-maerz-01/)

Sonntag, 17.03.2024 - 17 bis 19 Uhr (https://weltweiser.de/jubi-online-maerz-02/)

Sonntag, 24.03.2024 - 17 bis 19 Uhr (https://weltweiser.de/jubi-online-maerz-03/) Als erfolgreichste Spezialmesse zum Thema "Bildung im Ausland" bietet die JuBi eine einzigartige Möglichkeit, persönlich mit Anbietern in Kontakt zu treten und den Traum vom Auslandsaufenthalt in die Realität umzusetzen. Für weitere Informationen und Termine: www.weltweiser.de (https://weltweiser.de/jugendbildungsmessen/) weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen. Kontakt

weltweiser

Thomas Terbeck

Schloss Cappenberg 4

59379 Cappenberg

+49 2306 758882

