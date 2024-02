Startseite 5 Sterne für Magic Leader Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-22 10:37. "Magic Leader - Die Macht der Illusionen" von Josef Gundiger: Ein Buch, das Führung neu definiert und begeistert aufgenommen wird. Josef Gundigers Buch "Magic Leader - Die Macht der Illusionen" hat seit seiner Veröffentlichung viele positive Rezensionen ausgelöst. Leserinnen und Leser loben das Buch für seine innovativen Ansätze zur Führung und Selbstführung. "Führung fängt bei einem selbst an, entsprechende Qualitäten erarbeitet man an sich und verlangt den ersten Schritt dazu nicht erst mal von anderen," so ein Auszug aus einer der vielen positiven Rückmeldungen. "Dabei unterstützt dieses Werk großartig und eröffnet überraschende Perspektiven." Die Leserschaft ist besonders von dem abwechslungsreichen Stil des Autors angetan. "Die Darstellung der Inhalte ist anschaulich und der Austausch zwischen Paul und Alma hilft zur Vertiefung," beschreibt ein begeisterter Leser. "Dieses Buch ist ein wertvoller Begleiter, nicht nur am Nachttischchen." Josef Gundinger gelingt es laut seinen Lesern, komplexe Zusammenhänge in einfachen Worten zu vermitteln. "Es ist dem Autor gelungen, die komplexen Zusammenhänge in einfachen Worten und Bildern darzustellen. Danke, jetzt ist einiges klarer," kommentiert ein weiter Leser. Die Erzählweise über persönliche Erfahrungen macht das Thema Leadership greifbar: "Josef Gundinger entwirft sehr eindrückliche Bilder von Magic Leadern und welchen Illusionen sie anheim fallen können. Die eingestreuten Fabeln bleiben im Gedächtnis und tragen zur leichten Verständlichkeit bei." Das Buch wird auch als visionär beschrieben: "Das große Ganze ist eine spannende Zukunftsvision und ich hoffe Josef Gundinger wird noch Fortsetzungen seiner Ideen und Weltanschauungen als weitere Bücher verfassen." "Magic Leader" wird als Titel gewürdigt, der perfekt zu einem Buch voll inspirierender Anregungen passt. Es zeigt auf, wie Herausforderungen Chancen zum Wachstum bieten können. "Für mich entfaltet das Buch in kleinen Portionen die beste Wirkung," sagt ein weiterer Rezensent. Ein besonderes Lob erhält das Buch für die Integration von Modellen aus der Quantenphysik und Bewusstseinsforschung in den Kontext von Leadership: "Ich war beeindruckt, in welcher Tiefe der Autor das Thema Leadership beschreibt. Das Buch ist eine mutige Pionierarbeit, die Führungskräfte dazu inspiriert, täglichen Herausforderungen auf den Grund zu gehen." "Magic Leader" ist mehr als nur ein Ratgeber - es ist eine Quelle der Inspiration für alle Führungskräfte, die ihre Selbstwirksamkeit steigern und ihren Führungsalltag mit mehr Power gestalten möchten. Autor Josef Gundiger freut sich sehr über die zahlreichen positiven Rückmeldungen und die 5 Sterne für sein Buch "Magic Leader". "Das Feedback zeigt, dass viele Leader sich tiefgehend mit neuen Ansätzen der Führung auseinandersetzen und offen für Innovation auf diesem Gebiet sind. Es freut mich sehr, dass ich mit meinem Buch dazu beitragen kann, die Macht der aktuell vorherrschenden Illusionen zu erkennen und zu durchschauen", so der Autor. Nähere Informationen zum Buch und E-Book "Magic Leader - Die Macht der Illusionen" und zu Autor Josef Gundinger erhalten Sie unter: https://www.raumzeit8.com/magic-leader/ . Josef Gundinger ist ein visionärer Denker im Bereich des Leadership. Sein tiefes Verständnis für die Dynamiken der Businesswelt gewann er während seiner jahrzehntelangen Begleitung von Unternehmen und Organisationen. Dadurch entwickelte er Wege, wie Transformation nachhaltig gelingt. Josef Gundinger ist seit 1983 als Unternehmensberater und Coach tätig, kreierte das JOGUN-Schichtenmodell, gründete die JOGUN Unternehmensberatung & Coaching GmbH und später auch die RAUMZEIT8 KG, um durch seine entwickelte Trilogie die Wirksamkeit für Führungskräfte und Organisationen zu steigern. Er fördert holistisches Denken und erweiterte Perspektiven. Josef Gundinger verfügt neben einer betriebswirtschaftlichen Basis über Ausbildungen in Persönlichkeitsbildung, Coaching, systemischen Unternehmensentwicklungen und Transformationsprozessen. Kontakt

