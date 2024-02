Startseite NZXT kündigt seine neuen Function 2-Tastaturen und Lift 2-Mäuse an Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-22 08:51. Die neuen NZXT Function 2-Tastaturen und Lift 2-Mäuse, mit denen Gamer ihr volles Potenzial ausschöpfen können Los Angeles, 21. Februar 2023 - NZXT, ein führender Anbieter von PC-Gaming-Hardware und -Dienstleistungen, stellt heute seine neue Gaming-Peripherie vor: die Function 2-Tastaturen und die Lift 2-Mäuse. Der Schwerpunkt liegt dabei auf hoher Leistung, Präzision und benutzerorientiertem Design, damit Gamer ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Function 2 Tastaturen Die Function 2-Tastatur von NZXT unterstreicht das Engagement, erstklassige Gaming-Performance zu bieten. Mit einer Abtastrate von 8.000 Hz und schnellen, linearen optischen 40g-Switches mit einem einstellbarem Hub von 1 Millimeter oder 1,5 Millimeter sorgen sie dafür, dass jeder Gamer sein Spielerlebnis fein abstimmen kann. Für Gamer, die ihre Tastatur individuell anpassen möchten, ermöglichen Hot-Swap-Sockel den mühelosen Austausch von vier optischen 35 Gramm- und 45 Gramm-Switches mit den mitgelieferten Keycap- und Switch-Puller-Werkzeugen - komplett ohne Löten. Darüber hinaus verfügt jedes Keyboard über zwei zusätzliche Schaltertypen mit unterschiedlichen Auslösepunkten, die ein sofortiges Experimentieren und Anpassen ermöglichen. Langlebigkeit und Eleganz sind dank der doppelschaligen PBT-Tastenkappen mit klarer, nicht verblassender Beschriftung miteinander verbunden und stehen ebenso im Vordergrund. Die optimierten, vorgeschmierten Switches und die auf der Platte montierten Stabilisatoren garantieren einen sanften, soliden Tastenanschlag. Zur weiteren Verbesserung des Benutzerkomforts wurde eine doppelte Schicht aus schalldämmendem Schaumstoff integriert, um unerwünschte Geräusche zu absorbieren. Die Oberseite der Tastatur ist aus dickem Aluminium in Luftfahrtqualität gefertigt und verleiht der Tastatur sowohl Stabilität als auch Eleganz. Darüber hinaus unterstützt die Function 2 mit einer Standard-Tastenreihe die Verwendung von Aftermarket-Tastenkappen und erweitert so die Möglichkeiten der Personalisierung.

Gamer haben außerdem die Wahl zwischen dem Full-Size- und einem MiniTKL-Layout, um ihre Tastatur an ihr Setup anzupassen. Lift 2 Mäuse Die Lift 2-Mäuseserie von NZXT definiert Präzision neu und besticht durch ihr ultraleichtes Gewicht - nur 58 Gramm bei der Symm und 61 Gramm bei der Ergo. Die beeindruckende Abtastrate von 8.000 Hz erfasst Klicks und Bewegungen bis zu 8-mal schneller als die meisten Gaming-Mäuse. Optische Schalter sorgen für sofortige und zuverlässige Klicks, während der optische Sensor mit 26.000 DPI bei allen Geschwindigkeiten und Empfindlichkeiten eine einwandfreie Abtastung gewährleistet. Die neuen Lift 2-Mäuse sind mit einem widerstandsarmen Paracord-Kabel und reibungsfreien PTFE-Gleitpads ausgestattet, die für eine reibungslose Handhabung und Präzision sorgen. Die Lift 2-Serie bietet eine ergonomische Form (Ergo) für Rechtshänder und ein symmetrisches Design (Symm) für eine Vielzahl an Griffarten. Darüber hinaus ist jede Maus der Lift-Serie mit Nvidia Reflex ausgestattet, das in Verbindung mit einem NVIDIA G-Sync kompatiblen Bildschirm und einer NVIDIA GeForce RTX-Grafikkarte die Systemlatenz in unterstützten Spielen reduziert. Zusätzlich wird eine limitierte Starfield™-Variante der Lift 2 Symm Maus und des Mauspads zusammen mit dem CRFT H5 Flow Starfield Gehäuse veröffentlicht, um den Fans ein einheitliches Set zu bieten, das die Ästhetik des Spiels widerspiegelt. Personalisierung mit NZXT CAM

Mit der Software NZXT CAM können Gamer ihre Ausrüstung individuell anpassen. Bei den Function 2-Tastaturen können die Spieler die RGB-Beleuchtung pro Taste ändern, die Polling-Rate anpassen und Onboard-Profile einstellen. Bei der Lift 2 Maus können die Spieler die DPI-Einstellungen und die Polling-Rate ändern. Verfügbarkeit und Preis

Die neuen NZXT Function 2-Tastaturen und Lift 2-Mäuse sind in den Farben Mattweiß und Mattschwarz ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 159,99 Euro (Full-Size) bzw. 149,90 Euro (MiniTKL) und 59,90 (Lift 2) erhältlich. Weitere Informationen

- NZXT Function 2 Webseite [https://nzxt.com/collection/keyboard] [Link: NZXT Homepage]

- NZXT Lift 2 Webseite [https://nzxt.com/collection/mouse] [Link: NZXT Homepage]

- NZXT Function 2 und Lift 2 Produktbilder [https://nzxt.frontify.com/d/dwhBTqmy5N28] [Link: NZXT Frontify Server] Gegründet 2004 ist NZXT heute ein führender PC-Designer, der, angetrieben von der Leidenschaft für PC-Gaming, ein Ökosystem aus intelligenten Produkten und Dienstleistungen entwickelt hat. Zu den preisgekrönten Produkten von NZXT gehören Computergehäuse, PC-Kühllösungen, RGB-Beleuchtungskits, ATX-Netzteile sowie die kostenlose PC-Monitoring-Software CAM. NZXT hat eine Vorliebe für Gaming-PCs und die Menschen, die sie zusammenstellen, und widmet sich der stetigen Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen, um das Bauen außergewöhnlicher Computersysteme für alle zugänglich und unterhaltsam zu machen. Firmenkontakt

NZXT Europe GmbH

Oliver Schoessler

Ammerthalstr. 32

85551 Kirchheim bei München

065049567911

https://nzxt.com/de-DE Pressekontakt

Talk Technology GmbH

Alex Rüdinger

Vogelsangstr. 2

54424 Thalfang

065049567911

