Startseite Revival Gold vergrößert Grundbesitz und treibt die Exploration südlich von Joss voran Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-02-22 04:06. Toronto, Ontario - 21. Februar 2024 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen - www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-87-mit-aurania-resources-revival-gold...) freut sich, die Vergrößerung seines Grundbesitzes, die Ergebnisse der jüngsten geophysikalischen und geologischen Arbeiten und die Fortschritte bei der Exploration eines neu definierten Zielgebiets namens Sharkey auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett) des Unternehmens in Idaho, USA, bekannt zu geben. Wichtigste Punkte - 57 Lode-Claims mit einer Fläche von 476 Hektar wurden abgesteckt, um den Grundbesitz von Revival Gold im aussichtsreichen Explorationsgebiet am südlichen Ende von Beartrack-Arnett zu vergrößern (siehe Abbildung 1 für Details);

- 18 Profilkilometer geophysikalischer IP-Untersuchungsdaten und 16 Profilkilometer geophysikalischer CSAMT-Untersuchungsdaten, die zwischen 1990 und 1996 in mehreren Kampagnen auf Beartrack gesammelt wurden, wurden mit heutigen Algorithmen neu bearbeitet, um einen konsistenten Satz von 2D-Inversionsprodukten zu erstellen;

- Die neu bearbeiteten geophysikalischen Daten haben zusammen mit den Ergebnissen der geochemischen Bodenuntersuchung der letzten Saison und der jüngsten geologischen und strukturellen Modellierung auf Basis der Leapfrog-Software das Verständnis von Revival Gold für die Geologie und die Struktur des Verwerfungssystems Panther Creek-Coiner weiter verdeutlicht;

- Das Verwerfungssystem Panther Creek-Coiner erstreckt sich etwa fünf Kilometer südlich der Zone Joss bei Beartrack-Arnett und wird jetzt als ein anastomosierendes (oder verzweigtes) Verwerfungssystem angesehen, das typisch für die Strukturen ist, die viele orogene Goldlagerstätten beherbergen;

- Zu den potenziellen Zielen in verzweigten Scherzonen gehören Biegungen oder Änderungen der Streichrichtung sowie strukturelle Kreuzungspunkte der verschiedenen Strukturen innerhalb des gesamten Struktursystems, und mehrere Stränge der Scherzone können mineralisiert sein; und

- Das wichtigste der neu definierten Ziele ist Sharkey, das sich innerhalb des strukturellen Panther Creek-Korridors etwa zwei Kilometer südlich der bestehenden Untertagemineralisierung im Zielgebiet Joss befindet. Die jüngsten Arbeiten von Revival Gold zur Analyse und Modellierung der geophysikalischen und geologischen Daten vom südlichen Ende von Beartrack-Arnett haben das Hauptaugenmerk unseres Explorationsteams auf das verzweigte Verwerfungssystem Panther Creek-Coiner konzentriert, sagte Hugh Agro, President und CEO. Das Ziel Sharkey hat sich als ein hochwertiges, verdecktes Ziel mit einem Tonnage- und Gehaltspotenzial herausgestellt, das dem von Joss entspricht und vielleicht sogar größer ist. Sharkey liegt innerhalb Revival Golds genehmigten Betriebsplan für Bohrungen bei Beartrack-Arnett und stellt ein vorrangiges Ziel für weitere Explorationsarbeiten in dieser Saison dar, fügte Agro hinzu. Weitere Einzelheiten Das Projekt Beartrack-Arnett umfasst zwei orogene Goldsysteme mit einer nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressource von 86,2 Millionen Tonnen mit 0,87 g/t Gold für 2,42 Millionen Unzen Gold und einer vermuteten Mineralressource von 50,7 Millionen Tonnen mit 1,34 g/t Gold für 2,19 Millionen Unzen Gold (siehe Preliminary Feasibility Study NI 43-101 Technical Report on the Beartrack-Arnett Heap Leach Project, Lemhi County, Idaho, USA, erstellt von Kappes, Cassidy & Associates, Independent Mining Consultants, Inc, KC Harvey Environmental LLC, und WSP USA Environment & Infrastructure Inc. vom 2. August 2023). Der größte Teil der Mineralressource Beartrack-Arnett ist in fünf Lagerstätten bei Beartrack enthalten, die sich über mehr als fünf Kilometer Streichlänge der Scherzone Panther Creek (PCSZ) erstrecken. In allen Bohrungen von Revival Gold, die die PCSZ durchteuften, wurde Gold gefunden, und die Struktur ist mittels Bohrungen über eine vertikale Strecke von 750 Metern überprüft worden. Die hochgradige, potenziell untertägig abbaubare Ressource bei Joss (vermutete Mineralressourcen von 6,7 Millionen Tonnen mit 4,0 g/t Gold für 877.000 Unzen Gold) wurde vertikal auf über 400 Meter abgebohrt und die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen. Die günstigsten Wirtsgesteine bei Beartrack sind mesoproterozoische Siltsteine und schluffige Quarzite. Diese Einheiten sind im Erzkörper South Pit und bei Joss mineralisiert, wo die Gehalte im Allgemeinen am höchsten sind. Diese Einheiten erstrecken sich nach Süden und sind entlang der Ränder des Leesburg-Beckens aufgeschlossen. Revival Golds IP-Linien und die neu bearbeiteten geophysikalischen CSAMT-Linien bilden die unterschiedlichen Widerstände zwischen den nach der Mineralisierung (Tertiär und Quartär) entstandenen Ablagerungen des Leesburg-Beckens und dem mesoproterozoischen Wirtsgestein ab. Im Gebiet Joss tritt die Mineralisierung unmittelbar östlich einer das Becken begrenzenden, nach der Mineralisierung entstandenen Verwerfung (Coiner-Verwerfung) auf. Die Struktur wurde mittels CSAMT kartiert und kann über etwa fünf Kilometer bis südlich von Joss projiziert werden (siehe Abbildung 2). Die Coiner-Verwerfung und die damit in Zusammenhang stehende Mineralisierung sind südlich der Grube South nicht aufgeschlossen, da das Leesburg-Becken von einer ausgedehnten, nach der Mineralisierung entstandenen tertiären Sediment- und Vulkanschicht bedeckt ist. Die nach der Mineralisierung entstandene Überdeckung verdeckt die Geologie und stellt eine interessante Explorationsmöglichkeit dar, da jegliche Mineralisierung in diesem Gebiet nicht aufgeschlossen ist. Der Kreuzungspunkt der Coiner-Verwerfung und der Arnett-Struktur ist ebenfalls ein Explorationsziel. Dies ist der tiefste Teil des Leesburg-Beckens, stellt jedoch ein großes Gebiet mit günstigen strukturellen Gegebenheiten dar. Zusätzlich zu den kürzlich neu bearbeiteten geophysikalischen Daten führte Revival Gold während der Feldsaison 2023 eine Bodenuntersuchung durch, um die geochemischen Eigenschaften des Bodens über der Coiner-Verwerfung zu charakterisieren. 119 Bodenproben wurden auf der ungefähren Trasse der Verwerfung entnommen. Insgesamt zeigte die Bodenuntersuchung einen allgemeinen Trend zu einem Anstieg von Gold, Arsen und Quecksilber von Süden nach Norden. Eine räumlich zusammenhängende Anomalie über der Struktur wurde jedoch nicht entdeckt. Im Jahr 2020 brachte Revival Gold drei Kernbohrungen etwa 1,2 bis 2,2 Kilometer südlich der südlichen Bohrlinie bei Joss nieder, um den Kreuzungspunkt der Arnett Creek-Struktur mit der Coiner-Verwerfung zu erkunden. Schwierige Bohrbedingungen verhinderten, dass die Bohrungen eine signifikante Mächtigkeit der Zielstratigrafie überprüfen konnten. Man geht davon aus, dass die Bohrungen auf den Trog des Leesburg-Beckens gestoßen sind, aber auf Grundlage der aktuellen CSAMT-Interpretation von Revival Gold westlich der Coiner-Verwerfung niedergebracht wurden. Im Jahr 2021 setzte Revival Gold die Erkundung sowohl von Joss als auch der südlichen Erweiterung der Coiner-Verwerfung südlich von Joss fort. Eine Kernbohrung wurde etwa 500 Meter südlich der südlichen Bohrlinie bei Joss niedergebracht. Basierend auf Revival Golds aktuellem Verständnis der Architektur der Joss-Lagerstätte geht man davon aus, dass diese Bohrung über den oberen Teil des mineralisierten Horizonts führte und 73 Meter der mesoproterozoischen Zielstratigrafie durchteufte, bevor sie wieder in die nach der Mineralisierung entstandene Beckenfüllung eintauchte. Anomale Gold- (Höchstwert von 0,048 ppm) und Arsengehalte (Höchstwert von 185 ppm) wurden innerhalb der Zielstratigrafie in Verbindung mit einer serizitischen Alteration und einer Quarzgangbildung angetroffen. Die Bohrungen von Revival Gold in den Jahren 2020 und 2021 überprüften nicht die südliche Erweiterung des Coiner-Verwerfungssystems und weitere Explorationsarbeiten sind gerechtfertigt. Ein zusätzliches Programm mit Feldkartierungen, Infill-Geophysik und Erkundungsbohrungen wird derzeit vorbereitet, um den strukturellen Korridor südlich von Joss weiter zu evaluieren. Abbildung 1: Verwerfungssystem Panther Creek-Coiner - Claim-Erweiterungen und das Ziel Sharkey

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73672/Revival_022124_DEPRcom... Abbildung 2: Perspektivische Ansicht der neu bearbeiteten CSAMT-Widerstandsdaten mit den wichtigsten Strukturen, Stand 2023, Mineralressourcenblöcke > 2 g/t Au

