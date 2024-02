Startseite Erfolgreicher Abschluss der Flow-Coaching-Ausbildung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-21 16:49. Flow-Institut Freiburg feiert Ausbildungende in Flow-Coaching und Flow-Therapie mit InFLOWspiration® Freiburg, im Februar 2024 - Das Flow-Institut Freiburg feiert einen erfolgreichen Ausbildungs-Abschluss im Februar 2024. Nach zwei Jahren intensiven Trainings schlossen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Instituts erfolgreich ihre Ausbildung in Flow-Coaching und Flow-Therapie mit InFLOWspiration® ab. Entwicklung von einzigartigen Fähigkeiten im Flow-Coaching und Flow-Therapie

Die Ausbildung, welche unter der fachkundigen Leitung von Cornelia Grix, Leiterin des Flow-Instituts Freiburg, durchgeführt wurde, zeichnete sich durch hervorragende Qualität und Inhaltstiefe aus. Über den gesamten Zeitraum von März 2022 bis Februar 2024 hinweg erhielten die Teilnehmenden umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten, um ihre Berufung als Coach oder Therapeutin zu leben und mit Leichtigkeit die Tiefen der Seele im Flow zu erforschen. Diese zweijährige, intensive Ausbildung, welche 15 Wochenenden und 2 Intensiv-Wochen beinhaltete, krönte mit einer erfolgreichen, schriftlichen und praktischen Prüfung, welcher alle Teilnehmenden am 16.02.24 sehr erfolgreich bestanden. Begeisterung und positive Resonanz von Teilnehmenden

Zugleich wurde die Qualität und Relevanz der Ausbildung von den Teilnehmenden selbst eindrücklich bestätigt. Ihr Feedback betonte die Professionalität und Freude, mit der Cornelia Grix die Ausbildung leitete, sowie den Wert der Live-Sitzungen, die als besonders lehrreich und humorvoll beschrieben wurden. Eine Teilnehmerin formulierte ihre Erfahrung folgendermaßen: "Cornelia und die Ausbildung berühren meine Seele in Wort und Tat." Diese Aussagen belegen anschaulich und mit bewegenden Worten das hohe Maß an Engagement, das bei der Arbeit im Flow-Institut an den Tag gelegt wurde. Zusätzlich zu der Ausbildung im Flow-Coaching und Flow-Therapie bietet das Flow-Institut Freiburg auch Unterstützung für Einzelpersonen und Teams in ihrer ganzheitlichen Persönlichkeits- und Teamentwicklung an. Dabei basiert die Arbeit stets auf dem Ansatz des 'Flow' - einem Zustand, in dem Menschen sich voll und ganz auf eine Aktivität einlassen und dabei sowohl produktiv als auch zufrieden sind. Mit der erfolgreichen Absolvierung der Ausbildung in Flow-Coaching und Flow-Therapie mit InFLOWspiration® wird ein wichtiger Schritt in Richtung eines breiten Zugangs zu innovativen und ganzheitlichen Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität gemacht, die das Flow-Institut Freiburg in den Vordergrund stellt. . Das Flow-Institut Freiburg ist bekannt für seine Kombination aus Ausbildungswegen in Flow Coaching und Flow Therapie. Hier lernen Teilnehmende sowohl die Grundlagen von Coaching als auch die Feinheiten der Flow-Therapie kennen, wobei sie den ganzheitlichen InFLOWspiration®-Ansatz anwenden. Gleichzeitig bietet das Institut auch Unterstützung für individuelle und Team-Persönlichkeitsentwicklung, um ein kohärenteres, spirituelles und effektiveres Arbeitsumfeld zu fördern. Mit dem Ziel, (spirituelle) Entwicklung zu erleichtern und Zufriedenheit im beruflichen sowie im persönlichen Leben zu fördern, stellt das Flow-Institut Freiburg eine einzigartige Ressource in der Bildungslandschaft dar Kontakt

Flow-Institut Freiburg

Cornelia Grix

Büro: Gerda-Weiler-Str. 85

79100 Freiburg

0761-15430858

