Startseite Sachwertanlagen: Zwischen Schätzen und Risiken Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-21 13:03. Der sichere Kurs mit Zertifikaten und unabhängigen Institutionen - mit Dr. Peter Riedi, Experte für Edelmetalle und Edelsteine, Premium Diamonds, einer Marke der EM Global Service AG aus Liechtenstein. In der stürmischen See der Finanzmärkte erscheinen Sachwertanlagen als sichere Anker, um das Kapital vor den Fluten der Unsicherheit zu schützen. Abseits von den traditionellen Gefilden von Sparbüchern, Aktien und Anleihen entfalten Sachwerte ihre Faszination nach dem Prinzip: Je seltener, desto wertvoller - vorausgesetzt, es finden sich Liebhaber für das Einzigartige. In Zeiten der Marktvolatilität strömen Anleger vermehrt zu diesen materiellen Schätzen, die nicht nur langfristigen Werterhalt versprechen, sondern auch eine mögliche Wertsteigerung und immun gegen Inflation sind. Ob Edelsteine mit makellosem Schliff, Schmuck von erlesenster Qualität, Uhren renommierter Schweizer Manufakturen, Kunst und Antiquitäten, exklusive Autos und Oldtimer, edle Weine und Whiskys oder sogar Münzen und Briefmarken - die Welt der Sachwertanlagen ist facettenreich und verlockend. Diamanten als Sachwertanlage: Potenzial und Herausforderungen Die Anlagelandschaft hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, und Investoren suchen vermehrt nach alternativen Sachwerten, um ihre Portfolios zu diversifizieren. Unter den vielfältigen Optionen tritt auch der Diamantenmarkt als interessante Sachwertanlage hervor. Doch inmitten dieses Schatzes lauern Herausforderungen und Risiken, die selbst den erfahrensten Schatzsucher auf die Probe stellen. Fälschungen bedrohen die Reinheit von Edelsteinen, und selbst hochwertiger Schmuck muss auf Echtheitszertifikate beharren. Uhren, Kunst und Antiquitäten bieten nicht nur Chancen, sondern auch das Risiko, dass der Ruhm eines Künstlers verblasst. Exklusive Autos und Oldtimer verlangen nicht nur nach Namen und Seltenheitswert, sondern auch nach einem erstklassigen Erhaltungszustand. Der Wein und Whisky, so verführerisch in ihrer Vielfalt, bergen das Risiko, dass nicht jeder Tropfen den ersehnten Wertzuwachs verspricht. Dr. Riedi macht darauf aufmerksam, dass in diesem undurchsichtigen Dschungel der Sachwerte die Rolle von Zertifikaten von unabhängigen Laboren und Institutionen entscheidend ist. Sie sind sozusagen die treuen Gefährten, die den Anlegern den Weg durch das Dickicht der Unsicherheiten weisen. Nur durch Zertifikate wird die Echtheit der Schätze bestätigt, Fälschungen aufgedeckt und somit die Grundlage für eine solide Investition gelegt. In einer Welt, in der die Risiken so vielfältig sind wie die Schätze selbst, sind Zertifikate die Sicherheitsanker. Langfristige Werthaltigkeit und Wertsteigerung Die Faszination der Diamanten als Sachwertanlage erstreckt sich über die Zeiten, gestützt von einem zentralen Merkmal: ihrer langfristigen Werthaltigkeit. Im Kontrast zu vielen anderen Vermögenswerten behalten hochwertige Diamanten oft ihren Wert im Laufe der Jahre und können sogar eine erfreuliche Wertsteigerung erfahren. Doch die Frage nach direkten Renditen wird von Experten mit einer gewissen Nüchternheit beantwortet: "Wer seriös ist, muss das verneinen: Renditen sind im Sinne von Finanzprodukten mit Diamanten nicht zu erzielen", erklärt Dr. Riedi. Dennoch lassen günstige Markt- und Währungsverläufe durchaus Wertzuwächse erwarten, wie die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen. Ein nicht zu vernachlässigender Vorteil besteht darin, dass Diamanten, abgesehen von möglichen Unterbringungskosten in externen Safes, keine laufenden Kosten verursachen. Ein Blick auf die Welt des Diamantenhandels enthüllt eine faszinierende Realität: Ein physisches Geschäft, in dem die wertvollen Steine noch von Hand zu Hand wandern. Im Gegensatz dazu agieren Aktienhändler in einer virtuellen Sphäre, in der die physische Aktie nur noch als Werterfassung am Computer existiert. Die Handelsmargen der Diamanthändler umfassen eine Vielzahl von Kosten, von den Beschaffungskosten an den internationalen Diamantmärkten über die Ausgaben für Zertifikate, Transport und Versicherung bis hin zu Einfuhrabgaben und dem aufwendigen Zoll-Handling. Die Qualitätssicherung erfolgt im Vier-Augen-Prinzip und verleiht dem Diamantenhandel eine persönliche Note inmitten der digitalen Finanzwelt. In dieser Synthese aus Wertbeständigkeit und traditionellem Handel manifestiert sich die zeitlose Anziehungskraft der Diamanten als Sachwertanlage. Seltenheit und Exklusivität als Werttreiber Die begrenzte Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Diamanten, insbesondere solchen mit besonderen Merkmalen wie Farbigkeit oder Reinheit, trägt zur Exklusivität bei. Diese Seltenheit kann die Nachfrage steigern und somit den Wert dieser Edelsteine als Sachwertanlage erhöhen. Dr. Peter Riedi betont: "Die Exklusivität eines Diamanten, gepaart mit seiner Seltenheit, kann einen erheblichen Einfluss auf seinen Wert haben." Geringe Korrelation mit traditionellen Märkten In der funkelnden Welt der Diamanten offenbart sich ein faszinierendes Phänomen: ihre geringe Korrelation mit den traditionellen Finanzmärkten. Dr. Riedi gibt zu bedenken, dass in den letzten 25 Jahren die Diamantpreise unaufhaltsam nach oben gestrebt haben, angetrieben von der begrenzten Verfügbarkeit dieser kostbaren Edelsteine und dem Oligopol der großen Minengesellschaften. Selbst konjunkturelle Dellen vermochten den Wert der Diamanten nie dauerhaft zu schmälern, denn sie entwickeln sich unabhängig von den volatilen Aktien- und Anleihemärkten. "Diamanten erweisen sich als wahre Unikate, die eine konstant geringe Korrelation zu den traditionellen Finanzmärkten aufweisen. Dies bedeutet, dass sie sich frei von den Turbulenzen der Aktien- und Anleihenmärkte entfalten können", so Dr. Riedi. Für kluge Anleger eröffnet sich hier eine verlockende Diversifikationsoption, um das Risiko ihres Gesamtportfolios wirkungsvoll zu mindern. In der Brillanz der Diamanten spiegelt sich nicht nur ihre Schönheit, sondern auch ihre Fähigkeit wider, als glänzende Juwelen der Stabilität inmitten eines stürmischen Finanzmeers zu erstrahlen. Herausforderungen: Mangelnde Liquidität und Transparenz Die kunstvolle Balance zwischen herkömmlichen Finanzprodukten und Sachwerten wird als Schlüssel zur langfristigen Vermögenssicherung gehandelt, wobei Diamanten als edle Steine einen einzigartigen Platz einnehmen. Im Vergleich zu den traditionellen Finanzinstrumenten wie Aktien oder Anleihen zeigt der Diamantenmarkt jedoch eine weniger flüssige und transparente Seite. Der Verkaufsprozess gestaltet sich als komplex, und die genaue Wertermittlung eines Diamanten kann zu einer echten Herausforderung werden, wie Dr. Peter Riedi betont: "Die mangelnde Liquidität erfordert eine vorausschauende Planung für Anleger, die in Diamanten investieren möchten." Inmitten der Unsicherheiten der Finanzmärkte empfehlen Vermögensverwalter heute eine physische Präsenz von bis zu 20 Prozent in den Assetklassen Edelmetalle und Diamanten. Der Anlagehorizont sollte dabei langfristig ausgerichtet sein, als Teil einer Vermögenssicherung über Generationen hinweg. Trotz dieser strategischen Überlegungen bleibt die fehlende Liquidität des Diamantenmarktes ein zu bedenkendes Element. Bis entsprechende Börsenportale als verlässliche Plattformen für den Handel zwischen kaufenden und verkaufenden Anlegern etabliert sind, obliegt es dem versierten Diamanthändler, den Wiederverkaufsprozess vertrauenswürdig und profitabel zu gestalten. Statistisch betrachtet hat sich der Diamantpreis in den letzten 25 Jahren stetig nach oben entwickelt, wobei konjunkturelle Dellen den Wert der Diamanten nie nachhaltig mindern konnten. Diamanten bleiben über Jahrhunderte hinweg beständig in ihrem Wert, während die Nachfrage stets das Angebot übertrifft. In der Finanzlandschaft werden Diamanten nicht umsonst als die "härteste Währung der Welt" bezeichnet. Ihre Mobilität als Sachwert und ihre immense Wertkonzentration auf kleinstem Raum verleihen ihnen eine einzigartige Position. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht dies: Ein 12,5 kg Barren Gold im Wert von etwa 650.000 Euro entspricht dem Wert eines erstklassigen Brillanten von 5 Karat (= 1 Gramm). In dieser blendenden Welt der Diamanten offenbart sich eine faszinierende Symbiose aus Wertbeständigkeit, Komplexität des Handels und der einzigartigen Eleganz, die sie zu einer begehrten Anlageklasse macht. Abhängigkeit von Markttrends und Modeerscheinungen Nicht unterschätzt werden darf, dass in der schillernden Welt der Diamanten die Werthaltigkeit als Sachwertanlage nicht allein den inneren Qualitäten der Edelsteine überlassen wird, sondern auch den wechselhaften Strömungen von Markttrends und Modeerscheinungen unterliegt. Ein Tanz der Begehrlichkeiten, in dem bestimmte Diamantmerkmale auf- oder absteigen können, und somit die Wertentwicklung maßgeblich beeinflussen. Dr. Riedi weist darauf hin, dass hierfür die Bedeutung eines tiefen Verständnisses des Marktes für Anleger evident wird, denn die Brillanz eines Investments kann von den Launen des Geschmacks abhängen. Der Handel mit Diamanten ist keine virtuelle Angelegenheit, sondern ein physisches Ritual, bei dem der Käufer nicht nur den Edelstein erwirbt, sondern ihn auch körperlich in Händen hält und den Kaufpreis in voller Höhe entrichten muss. Ein tägliches Preisfixing, wie es bei virtuellen Finanzprodukten üblich ist, bleibt bei Diamanten unmöglich. Dies schafft eine einzigartige Dynamik, die Finanzspekulanten daran hindert, einen mittelbaren und kurzfristigen Einfluss auf die Preisbildung zu nehmen, wie es bei anderen Edelmetallen der Fall ist. Die Preise für Rohdiamanten unterliegen der Macht großer Oligopolisten und Minengesellschaften, die ein tiefes Interesse an einem langfristigen Anstieg des Werts ihrer Förderungen hegen. Eine Welt, in der die glitzernde Pracht der geschliffenen Steine weiterhin von der physischen Nachfrage der Schmuckbranche geprägt ist. Hier offenbart sich die faszinierende Verbindung zwischen der Natur, die die Rohdiamanten formt, und der kunstvollen Gestaltung, die die Schmuckbranche ihnen verleiht. In diesem spannenden Zusammenspiel von Marktdynamiken und handwerklichem Geschick liegt die Herausforderung und der Reiz der Diamantinvestments als Anlagesteine. Autor: Maximilian Bausch Premium Diamonds ist eine Marke der EM Global Service AG. Im Herzen Europas gelegen, konzipiert und betreut das Unternehmen EM Global Service AG Rohstoffkonzepte. Das Leistungsspektrum der EM Global Service AG umfasst den Erwerb, die Verwahrung und Sicherheit von physischen Edelmetallen und Edelsteinen für die Eigentümer. Das Unternehmen baut auf wirtschaftliche Stabilität und sichert diese mit Zuverlässigkeit und Diskretion in der Vermögensverwahrung. https://premium-diamonds.com/