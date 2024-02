Startseite NurExone's Portfolio an geistigem Eigentum erweitert sich Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-02-21 13:01. Innovationen und Know-how bei der Herstellung von Exosomen, die für zahlreiche klinische Anwendungen geeignet sind TORONTO und HAIFA, Israel, 20. Februar 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein bahnbrechendes biopharmazeutisches Unternehmen, unterstreicht mit Stolz sein expandierendes Portfolio an geistigem Eigentum (IP), das als Grundlage für sein strategisches Ziel der Lizenzierung der innovativen ExoTherapy-Plattform an interessierte Biotech-Unternehmen dienen wird. Das Portfolio an geistigem Eigentum von NurExone beschreibt die umfassende Technologie und die Verfahren der ExoTherapy-Plattform für die Herstellung von Nanomedikamenten, einschließlich der großtechnischen Herstellung von Exosomen, der Beladung mit aktiven Molekülen und der Zusammensetzung der Exosomen selbst. Die Beladungstechnologie wurde der Öffentlichkeit in der Pressemitteilung vom 12. Februar 2024 vorgestellt. Heute stellt das Unternehmen seine innovativen Bioreaktoren und biologischen Prozesse für die Herstellung von Exosomen vor: 1. Wiederholbare Produktion von Exosomen mit hoher Ausbeute

2. Herstellung natürlicher und wirksamer Exosomen (nicht synthetisch hergestellt) Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, betonte: "Exosomen sind für ihre angeborenen regenerativen Fähigkeiten bekannt und werden sowohl im Gesundheitsbereich als auch in der Ästhetik immer wichtiger. Mit unseren firmeneigenen Produktions- und Beladungsvorteilen treibt NurExone die Entwicklung von Nanowirkstoffen voran, die Exosomen als Bio-Delivery-System nutzen, angefangen mit ExoPTEN. Darüber hinaus dürfte unsere ExoTherapy-Plattform eine breite Anziehungskraft auf die Pharmaindustrie ausüben und eine Vielzahl potenzieller Kooperationen ermöglichen, die zu innovativen Nanomedikamenten und einer stabilen Einnahmequelle für das Unternehmen führen dürften." Wissenschaftliche Ergebnisse und Initiativen haben die Effizienz des großtechnischen Produktionsprozesses des Unternehmens, die Wirksamkeit der firmeneigenen small-interfering RNA-Sequenzen ("siRNA") als therapeutisches Mittel und die Technologie für die Beladung von therapeutischen Molekülen in Exosomen nachgewiesen. Aspekte der Plattform des Unternehmens, die sich auf die Produktion von extrazellulären Vesikeln (EVs) beziehen, werden in einem wachsenden Portfolio an geistigem Eigentum beschrieben, von dem sich zwei PCT-Anträge derzeit in den nationalen Phasen befinden. Die erste Anmeldung enthüllte ein einzigartiges dreidimensionales (3D) poröses Gerüst, das physiologische Veränderungen in den Zellen hervorruft, die zu einer verstärkten Sekretion von EVs und zu einer verbesserten biologischen Wirkung der EVs auf Säugetierzellen führen. Diese internationale Patentanmeldung ist derzeit in den USA, der EU, AU, SG und IL anhängig. In der zweiten internationalen Patentanmeldung werden die mit dem 3D-System hergestellte EV-Zusammensetzung sowie die Behandlung von Krankheiten und Störungen im Zusammenhang mit dieser Zusammensetzung näher erläutert. Diese internationale Patentanmeldung ist derzeit in den USA, der EU, AU, IL und IN anhängig. Beide Anträge werden, sobald sie bewilligt sind, NurExone Patentschutz für eine einzigartige und effektive Plattform bieten, die die Qualität der EVs maximiert. Diese EVs werden für die Entwicklung und Herstellung von verschiedenen Medikamenten für verschiedene Krankheiten verwendet, die vom NurExone-Team entwickelt werden. Diese Entwicklungen bilden die Grundlage für weitere Patentfamilien. NurExone verfügt über eine Exklusivlizenz des Technion (Israel Institute of Technology) für eine neuartige Patentfamilie, die ein System und eine Methode zur Herstellung extrazellulärer Vesikel (EVs) aus Stammzellen auch für andere Indikationen beansprucht. Professor Shulamit Levenberg, Direktorin des Technion Center for 3D Bioprinting und Chief Scientific Advisor bei NurExone, und ihr Laborteam stehen hinter dieser Technologie. Diese Patentfamilie bündelt zwei internationale Patentanmeldungen. Über NurExone Biologic Inc. NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte Therapien auf der Basis von Exosomen entwickelt, die Patienten mit Verletzungen des zentralen Nervensystems nicht-invasiv verabreicht werden. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen, konnte bei 75 % der Laborratten die motorischen Funktionen wiederherstellen, wenn es intranasal verabreicht wurde. ExoPTEN hat von der FDA den Orphan Drug Designation Status erhalten und wird voraussichtlich im Jahr 2025 erstmals beim Menschen eingesetzt. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie Arzneimittelherstellern, die an einer nicht-invasiven, gezielten Verabreichung von Medikamenten für andere Indikationen interessiert sind, neuartige Lösungen bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Dr. Lior Shaltiel

Email: e.reuter@dr-reuter.eu VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die zukünftigen Pläne und das geistige Eigentum des Unternehmens, die wissenschaftlichen, Entwicklungs- und kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens, die effiziente Beladung von Exosomen, zukünftige potenzielle Herstellungs-, klinische, Lizenzierungs- und Marketingaktivitäten sowie die Behandlung bestimmter Erkrankungen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Bestimmte Annahmen beinhalten die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum intern und durch Lizenzierung zu vermarkten und dass das Unternehmen über das geeignete Team verfügt, um die Vermarktung zu realisieren. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens, dem bisherigen Ausbleiben von Einnahmen, der staatlichen Regulierung, der Marktakzeptanz seiner Produkte, dem schnellen technologischen Wandel, der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, dem Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens und der Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: www.globenewswire.com/news-release/2024/02/20/2832280/0/en/NurExone-s-In... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: NurExone Biologic Inc.

