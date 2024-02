Startseite Panik City feiert 6-jähriges Bestehen mit spektakulärer Party im März und stellt neuen Mitarbeiter vor Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-21 09:26. Fette Geburtstagssause, Vertriebscrew wieder gut aufgestellt und Rabatte: Das Udoversum plant Feierlichkeiten zum 6. Jubiläum Die Panik City, bekannt für ihre einzigartigen Erlebnisse und Multimedia Touren rund um den legendären Panikrocker Udo Lindenberg, feiert am 19. März 2024 ihr 6-jähriges Bestehen mit einer spektakulären Party. Unter dem Motto "Fette Geburtstagssause mit unseren Fans!" sind Panik-Freundinnen und Freunde aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeladen, an diesem besonderen Ereignis teilzunehmen. Die Feierlichkeiten beginnen um 18 Uhr in der Alten Liebe - Die Panikbar und versprechen eine unvergessliche Nacht voller Musik, Wettbewerbe und Überraschungen. Ein Abend voller Panikorchester Mucke, einem Udo Lindenberg-Double Wettbewerb, mitreißenden Karaoke-Einlagen und einem Panik City Quiz mit fantastischen Gewinnen erwartet die Besucher und Besucherinnen. Tickets sind im Vorverkauf für einen symbolischen Beitrag von nur 3EUR pro Karte erhältlich, während an der Abendkasse 5EUR pro Karte verlangt werden. Da die Anzahl der Tickets auf 150 Stück begrenzt ist, wird die Nutzung des Vorverkaufs dringend empfohlen. Darüber hinaus bietet die Panik City ihren Gästen Empfehlungen für Unterkünfte jeden Geldbeutels in der Nähe, um den Aufenthalt in der schönsten Stadt der Welt angenehm zu gestalten. Mit Partnern wie dem Cityhotel Monopol, den Hotels Empire Riverside und Hotel Hafen Hamburg, sowie der fußläufig gelegenen Jugendherberge "Auf dem Stintfang" darf die Partynacht auch für auswärtige Gäste lang werden! Gäste, die tagsüber die der 90minütigen Panik City Touren buchen möchten, sind am Mittwoch, 20. März 2024 herzlich dazu eingeladen. Bereits am Dienstag - dem Geburtstag des Udoversums werden ebenfalls die brandneuen Express-Touren Kompakt angeboten. Hier geht es in nur 60 Minuten durch die highligen Hallen, obwohl alle Highlights mit Virtual Reality Show, Multimedia Touchtischen und Boogie Park Studio Videoaufnahme mit dabei sind. Zeitgleich stellt die Udoversum Crew ihren neuesten Mitarbeiter Holger Bendzinski vor. Als Teil des Vertriebs- und Kundenservice-Teams wird Holger ab sofort die Verantwortung für Hotels, Busreiseveranstalter, Klassenreisen, Schulfahrten und Ticketkassen übernehmen. Mit einer beeindruckenden beruflichen Laufbahn im Gastgewerbe und umfangreichen Erfahrungen in renommierten Hamburger Einrichtungen ist Holger eine wertvolle Bereicherung für das Team der Panik City. Die Geburtstagssause wird auch für ihn das erste große Event mit der 17-köpfigen Panik City Crew sein. Wir laden alle Journalistinnen und Journalisten ein, an dieser besonderen Veranstaltung teilzunehmen und über das Ereignis zu berichten. Pressevertreter*innen können sich gern direkt über presse@panikcity.de akkreditieren lassen. Weitere Informationen und Tickets sind ab sofort auf der offiziellen Website der PANIK CITY unter www.panikcity.de erhältlich. Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung steht auf www.panikcity.de/presse zum Download bereit. Auf einer Fläche von etwa 700 Quadratmetern entsteht die multimediale Erlebniswelt PANIK CITY - die Udo Lindenberg Experience. Das innovative Technik-, Kunst- und Kultur-Projekt wird das musikalische und politische Wirken des Ausnahmekünstlers Udo Lindenberg nachzeichnen und mittels technischer Innovationen erlebbar machen. Kontakt

