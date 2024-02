Startseite Eröffnung Kosmetik- und Ästhetikstudio Santewell in Basel Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-21 09:26. Die Praxis in Santewell Basel bieten Ihnen ab März hochwertige Beauty-Behandlungen mit modernen Geräten an. Im Herzen von Basel erwartet Sie neu ein Ort der Schönheit und des Wohlbefindens. Das Kosmetik- und Ästhetikstudio Santewell in Basel bietet Ihnen eine breite Palette an kosmetischen Behandlungen, um Ihre natürliche Schönheit zu betonen und Ihr Wohlbefinden zu verbessern. Die Praxis in Basel bieten Ihnen ab März hochwertige Beauty-Behandlungen mit modernen Geräten an. Erfahrene Kosmetikerinnen stehen Ihnen mit ihrem umfangreichen Fachwissen zur Verfügung, um Ihre persönlichen Bedürfnisse zu erfüllen. In unserem wunderschönen Ambiente in Basel bieten wir eine breite Palette an medizinischen und ästhetischen Beautyanwendungen an. Sie können zwischen verschiedenen Behandlungen zur Haarentfernung wählen, entweder mit einem Lasergerät oder mit Wachs. Des Weiteren bieten wir auch Premium Kryolipolyse an, eine Kältetherapie zur Bekämpfung von Fettzellen. Unsere hochmodernen Gesichtsbehandlungen zielen darauf ab, Falten, Akne, Hautunreinheiten, Pigmentstörungen und vieles mehr zu behandeln. Zudem bieten wir Fruchtsäurebehandlungen an, um Ihnen eine wunderschöne Haut und eine perfekte Ausstrahlung zu erzielen. Und schließlich können Sie bei uns auch ein Wimpernlifting bei einer Expertin für Kosmetik durchführen lassen. Unser Ziel ist es, die medizinische Expertise der Physiotherapie Santewell mit einem zeitgemäßen Kosmetikinstitut zu kombinieren und Ihnen einen Ort für Schönheit, Gesundheit und Wohlbefinden zu bieten. Durch den Einsatz moderner apparativer Gesichtsbehandlungen und effektiver Anti-Aging-Anwendungen sowie Wellness-, Körper- und Beauty-Behandlungen erfüllen wir in unseren ganzheitlichen Therapien Ihre Bedürfnisse nach Entspannung, Massage und langanhaltenden, sichtbaren Ergebnissen für eine verbesserte Lebensqualität. Also, tauchen Sie ein in die Welt der Wohlfühloase und entdecken Sie unser vielfältiges Angebot. Und vergessen Sie nicht, einen Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Kosmetik- und Ästhetikstudio (https://www.physio-santewell.ch/%C3%A4sthetik/kosmetik-basel/) Santewell in Basel Bei Physiotherapie Santewell in Basel stehen Ihnen Fachleute zur Verfügung, die sich umfassende auf Physiotherapie, Massagen, Liebscher & Bracht Schmerztherapie und alternative Behandlungsmethoden spezialisiert haben. Kontakt

Santewell Basel

Florian Müller

Steinenvorstadt 21

4051 Basel

+41 (0)61 283 0123

https://www.physio-santewell.ch/