MSC Kreuzfahrten: Gleichzeitig die Welt und erstklassigen Service entdecken

Zu Beginn des Jahres ist es an der Zeit, sich mit der Urlaubsplanung zu beschäftigen und neue Abenteuer zu planen. Eine beliebte und faszinierende Art, die Welt zu entdecken, ist eine Kreuzfahrt. Mit endlosen Möglichkeiten, verschiedene Länder und Kulturen kennen zu lernen, bieten Kreuzfahrten ein einzigartiges Reiseerlebnis. Unter den vielen Reedereien, die Kreuzfahrten anbieten, ist MSC eine herausragende Wahl. Die italienische Reederei steht für erstklassigen Service, außergewöhnliche Gastfreundschaft und ein breites Angebot an Reiserouten rund um den Globus. Ob man die karibischen Inseln erkunden, die Schönheit des Mittelmeers entdecken oder exotische Destinationen wie Dubai oder die Seychellen besuchen möchte, MSC hat für jeden Reisenden etwas zu bieten. Die modernen und luxuriösen Schiffe bieten ein vielfältiges Unterhaltungsangebot, exquisite Gastronomie und erstklassige Unterbringung an Bord. Von eleganten Restaurants über spektakuläre Shows bis hin zu luxuriösen Spa-Bereichen bietet MSC alles, was eine Kreuzfahrt unvergesslich macht.

Mit MSC Kreuzfahrten die Schönheit des Mittelmeers und seiner Hafenstädte erleben

Spektakuläre Hafenstädte steuert zum Beispiel die achttägige MSC Kreuzfahrt „MSC Fantasia - 7 Nächte Mittelmeer ab Neapel“ an. Diese MSC Kreuzfahrt beginnt in Neapel, einer quirligen Hafenstadt voller historischem Charme und pulsierendem Leben. Hier können die Passagiere vor der Einschiffung das imposante Castel Nuovo erkunden oder über die lebhaften neapolitanischen Straßenmärkte schlendern. Nach einem erholsamen Tag auf See erreichen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der MSC Kreuzfahrt Palma de Mallorca. Die Hauptstadt der Baleareninsel beeindruckt mit der prächtigen Kathedrale La Seu und dem majestätischen Palast Almudaina. Man kann die engen Gassen der Altstadt erkunden und die herrlichen Strände besuchen. Die MSC Kreuzfahrt führt weiter nach Barcelona, einer faszinierenden Metropole mit einer einzigartigen Mischung aus modernistischer Architektur und kosmopolitischem Flair. Hier können die Passagiere die ikonische Sagrada Familia besichtigen, durch den Park Güell spazieren oder die belebten Straßen von Las Ramblas erkunden. Im französischen Marseille erwarten die Gäste reiche Geschichte und provenzalisches Flair. Mit dem malerischen Vieux Port und der imposanten Basilika Notre-Dame de la Garde gibt es hier viel zu entdecken. Nächste Station der MSC Kreuzfahrt ist Genua, eine historische Hafenstadt mit reicher maritimer Tradition, in der man entlang der prachtvollen Palazzi in der Via Garibaldi flanieren oder die charmante Altstadt erkunden kann. Am vorletzten Tag der MSC Kreuzfahrt erreicht das Kreuzfahrtschiff Florenz oder La Spezia. In Florenz warten Kunst und Kultur in Hülle und Fülle, vom imposanten Dom bis zu den weltberühmten Uffizien. Alternativ gibt es einen Stopp in La Spezia, wo man zum Beispiel eine Reihe malerischer Küstendörfer erkunden kann. Schließlich kehrt das Kreuzfahrtschiff nach Neapel zurück.

Vielfalt wartet auch an Bord der MSC Kreuzfahrten

Mit der MSC Fantasia erwartet die Passagiere ein beeindruckendes Kreuzfahrtschiff, das seinen Gästen eine Vielzahl an Aktivitäten und Annehmlichkeiten für einen unvergesslichen Urlaub auf See bietet. An Bord können sich die Passagiere auf den Sonnendecks entspannen. Außerdem verfügt das Schiff über ein Spa, in dem sich die Gäste mit einer Vielzahl von Wellness-Angeboten verwöhnen lassen können. Die verschiedenen Restaurants und Bars an Bord bieten kulinarische Genüsse von exquisiten à la carte Gerichten bis hin zu entspannten Buffets. Für Shoppingbegeisterte gibt es an Bord eine Vielzahl von Geschäften, die beispielsweise Mode und Schmuck anbieten. Für abendliche Unterhaltung sorgen Theateraufführungen, Live-Musik, Comedy-Shows und Themenpartys. Für sportliche Aktivitäten stehen den Passagieren Fitnesskurse, Basketball, Volleyball und Minigolf zur Verfügung. Zusätzlich werden Landausflüge angeboten, um die verschiedenen Destinationen zu erkunden und die lokale Kultur kennenzulernen. Abends können sich die Passagiere in den verschiedenen Bars und Lounges bei Cocktails und anderen Getränken entspannen und den Blick auf das Meer genießen.

