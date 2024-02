Startseite Meisterhaft geräuchert: Mit dem Räucherofen gelingt jeder Fisch Pressetext verfasst von pr-partners am Di, 2024-02-20 19:33. Hat der Fisch seinen Weg in den Fangkorb gefunden, beginnt für viele Angler das nächste Abenteuer - die Zubereitung des Fangs. Unter den vielen Möglichkeiten sticht besonders das Räuchern hervor. Geräucherter Fisch ist eine wahre Gaumenfreude und der Höhepunkt vieler Angelabenteuer. Um die Kunst des Räucherns zu perfektionieren, sind spezielle Räucheröfen unerlässlich. Die Kunst des Räucherns verleiht dem Fisch eine unvergleichliche Geschmackstiefe und -intensität, während das zarte Fleisch durch den Rauch schonend gegart wird. Denn durch die langsame Zubereitung im Räucherofen dringen die Aromen tief in das Fischgewebe ein und sorgen so für ein besonders intensives Geschmackserlebnis. Räucheröfen in verschiedenen Ausführungen und passendes Räucherzubehör gibt es im Angelshop von angel-berger.de. Auf der Website des Angelshops finden sich auch viele nützliche Informationen rund um das Thema Fischräuchern. Intensives Geschmackserlebnis: Delikatessen aus dem Räucherofen Wer die Angel Berger XXL Premium Räuchertonne einsetzt, verfügt über einen vielseitigen Räucherofen, der sich zum Räuchern von Fisch, Fleisch, Wurst und vielem mehr eignet. Die kompakte Bauweise und das mitgelieferte Zubehör machen ihn zu einem sofort einsatzbereiten Räucher-Set, ideal für unterwegs beim Angeln oder zu Hause im Garten. Hergestellt aus lebensmittelechtem, aluminisiertem Blech, ist dieser Räucherofen äußerst stabil und bietet eine hervorragende Luftregulierung für perfekte Ergebnisse. Die eingebauten Thermometer ermöglichen eine genaue Kontrolle der Temperatur im Räucherofen, während die beiden fest montierten Griffe den Transport erleichtern. Die Räuchertonne fasst bis zu 10 Kilogramm Räuchergut. Die Fische oder andere Lebensmittel werden senkrecht in der Tonne gelagert, entweder in einer Ebene oder auf zwei Etagen verteilt. Mit den mitgelieferten Räucherhaken können sie einfach in die Halterung im Ofen eingehängt werden. Weiteres Zubehör wie Räuchermehl, Räucherlauge, Räucheranleitung und Räucherhaken sind im Lieferumfang enthalten. Für das Kalträuchern, das neben dem Heißräuchern ebenfalls möglich ist, wird ein Kaltraucherzeuger benötigt. Platzsparendes Räuchervergnügen mit dem Angel Berger Tischräucherofen Noch kompakter als die Räuchertonne ist der Angel Berger Deluxe Tischräucherofen aus Edelstahl - ein hochwertiges Räuchergerät, das speziell für das Räuchern von Fleisch, Wurst und Fisch entwickelt wurde. Mit Platz für bis zu ca. 6 Forellen auf 2 Ebenen bietet dieser platzsparende Tischräucherofen ausreichend Raum für köstliche Räucherabenteuer. Hergestellt aus robustem Edelstahl ist dieser Räucherofen nicht nur langlebig, sondern auch leicht zu reinigen und zu pflegen. Seine kompakte Bauweise macht ihn ideal für den Einsatz auf dem Tisch oder im Freien, während seine vielseitige Funktionalität das Räuchern und Grillen verschiedenster Lebensmittel ermöglicht. Ausgestattet mit einem verstellbaren Rauchabzugsschieber am Deckelgriff und zwei Doppelbrennern mit Deckel bietet dieser Tischräucherofen eine optimale Kontrolle über die Wärmeentwicklung während des Räucherprozesses. Die extra große Auffangschale verhindert das Verbrennen von Fetten und Flüssigkeiten und sorgt so für ein perfektes Räucherergebnis. Damit man gleich mit dem Räuchern beginnen kann, sind bereits 250 Gramm Angel Berger Räucher-Fix Spezial und 300 Gramm Buchenholz-Räucherspäne im Lieferumfang enthalten. Die beiliegende Bedienungsanleitung erleichtert den Einstieg ins Räuchern und gibt nützliche Tipps und Tricks für ein optimales Ergebnis. Im Angelshop von angel-berger.de findet man viele weitere Räucheröfen und alles notwendige Zubehör. Weitere Informationen zu Räucheröfen im Angel-Shop gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/raeucherofen.htm Kurzprofil:

Die Firma Angelsport Berger hat ihren Sitz in Großröhrsdorf. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Angelbedarf und Angelzubehör. Der Shop bietet Eigenmarkenprodukte und Angelzubehör namhafter Hersteller für den Profi- und Hobbyangler. Über 3.000 Artikel wie Köder, Kescher, Angeltaschen, Angelbekleidung, Angelstühle, Schnüre und Rollen gehören zum Sortiment des Angel-Onlineshops. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

01900 Großröhrsdorf Über pr-partners Komplettes Benutzerprofil betrachten