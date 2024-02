Religionsfreiheit: Ein grundlegendes Menschenrecht, das für 80 Prozent der Weltbevölkerung gefährdet ist

Die Scientology Kirche unterstützt die interreligiöse Zusammenarbeit zur Gewährleistung der Religions- und Glaubensfreiheit für alle.

„Die Herausforderungen für die Religionsfreiheit auf der ganzen Welt sind strukturell, systemisch und tief verwurzelt“, sagte US-Außenminister Antony Blinken in einer Erklärung am 4. Januar. „Aber mit durchdachtem, nachhaltigem Engagement derjenigen, die nicht bereit sind, Hass, Intoleranz und Verfolgung als den Status quo zu akzeptieren, werden wir eines Tages eine Welt sehen, in der alle Menschen in Würde und Gleichheit leben.“ Genau ein solches nachhaltiges Engagement liegt dem jährlichen IRF-Gipfel am 30. und 31. Januar 2024 zugrunde. Die Scientology Kirche unterstützt und beteiligt sich an dem jährlichen Gipfel und an Programmen, die diese lebenswichtige Freiheit für alle schützen und fördern.

Den Vorsitz des diesjährigen Gipfels hatten Sam Brownback, ehemaliger US-Botschafter für internationale Religionsfreiheit (2018-2021), und Dr. Katrina Lantos Swett, Präsidentin der Lantos Foundation for Human Rights and Justice und ehemalige Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), einer unabhängigen, überparteilichen Kommission der US-Regierung, die zur Überwachung der Religionsfreiheit im Ausland eingerichtet wurde.

Auf dem Gipfel sprachen 169 Redner, die mehr als 30 verschiedene Glaubensrichtungen vertraten. Rund 1.500 Befürworter der Religionsfreiheit mit unterschiedlichem kulturellem und politischem Hintergrund aus 41 Ländern nahmen teil.

„Der IRF-Gipfel ist eine Zusammenkunft von Menschen aus der ganzen Welt, die alle dasselbe wollen“, so Botschafter Brownback in einem Video auf der Website des IRF-Gipfels. „Religionsfreiheit für alle, überall und zu jeder Zeit.“

„Diejenigen von uns, die das Glück haben, diese Freiheit als natürliches Geburtsrecht zu besitzen, haben wirklich die moralische Pflicht, sich für diejenigen einzusetzen, die für etwas kämpfen, das wir jeden Tag als selbstverständlich ansehen“, sagte Dr. Lantos Swett.

Und der Menschenrechtsanwalt und derzeitige Vorsitzender der USICRF Nury Turkel aus Washington D.C. stellte fest: „Unser Versäumnis, der Religionsfreiheit Aufmerksamkeit zu schenken, ebnet den Weg für Gräueltaten“.

Die Charta des IRF-Gipfels, die im Juli 2021 verabschiedet wurde, besagt, dass „jede Regierung, jede Religionsgemeinschaft und jede politische und zivilgesellschaftliche Organisation in der Welt auf das Ziel hinarbeiten sollte, Religions- und Gewissensfreiheit für jeden und überall zu erreichen - rechtlich geschützt und kulturell wertgeschätzt.“

Ziel des Gipfels ist es, eine schlagkräftige Koalition von Organisationen aufzubauen, die sich gemeinsam für die Religionsfreiheit auf der ganzen Welt einsetzen und der internationalen Bewegung für Religionsfreiheit mehr öffentliche Aufmerksamkeit und politische Stärke verleihen.

„Dieser Gipfel gibt denen eine Stimme, die in einer Zeit, in der praktisch jeder Glaube irgendwo auf der Welt angegriffen wird, zum Schweigen gebracht werden“, sagte Rev. Olivia McDuff, Mitarbeiterin für öffentliche Angelegenheiten der Church of Scientology International. „Die Unterstützung der Religionsfreiheit für alle ist im Glaubensbekenntnis der Scientology Kirche verankert, das vom Autor, Menschenfreund und Scientology Gründer L. Ron Hubbard verfasst wurde. Es bekräftigt, dass ,alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben‘.“

In einer Welt, in der Konflikte oft auf Intoleranz gegenüber den religiösen Überzeugungen und Praktiken anderer zurückzuführen sind, hat die Scientology Kirche seit mehr als 50 Jahren die Bewahrung der Religionsfreiheit zu einem vorrangigen Anliegen gemacht.

