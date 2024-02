Startseite Luminea Solar-Akku-Strahler mit CCT-LEDs und Powerbank Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-20 10:08. Auch unterwegs für helles Licht sorgen und Mobilgeräte aufladen - Hochleistungs-Strahler mit Akku und Solarpanel für mobilen Betrieb

- Li-Ion-Akku mit 4.500 mAh für bis zu 9 Stunden Leuchtdauer

- Stufenlos dimmbar bis zu 985 Lumen Helligkeit

- Einstellbare Farbtemperatur: warmweiß bis tageslichtweiß

- USB-Powerbank-Funktion mit bis zu 10 Watt für Mobilgeräte

- Verstellbarer Klappständer mit Aufhänge-Haken Helles Licht für flexiblen Einsatz: Der Akku-Baustrahler mit Solarmodul (https://www.pearl.de/mtrkw-12173-akku-baustrahler-mit-solarmodul.shtml) von Luminea (https://www.pearl.de/ar-2-389.shtml) spendet helles Licht mit dimmbaren bis zu 985 Lumen. Somit ist der Lichtspender die optimale Wahl für Werkstatt, Baustelle, Camping und mehr. Unabhängig von Steckdosen: Dank Solarpanel lädt man das Flutlicht ganz einfach in der Sonne auf - ganz ohne Steckdose in der Nähe. Der integrierte, leistungsstarke Akku sorgt dabei für bis zu 9 Stunden helles Licht. Auch als Powerbank nutzbar: Der kraftvolle Akku versorgt über den integrierten USB-Ausgang Mobilgeräte auch unterwegs zuverlässig mit Strom. - Solar-LED-Strahler für mobilen Betrieb: Baustelle, Renovierung, Camping u.v.m.

- Stufenlos dimmbar, bis zu 985 Lumen hell

- Einstellbare Farbtemperatur: 3500 K, 4500 K, 6500 K (warmweiß, weiß, tageslichtweiß)

- 264 LEDs mit bis zu 985 Lumen

- Stufenlos dimmbare Helligkeit

- Integrierte Powerbank-Funktion mit USB-A-Port: 5 Volt bis 2 A / 10 Watt, versorgt Mobilgeräte mit Energie

- SOS-Blinklicht-Funktion: blinkt blau/rot zum Warnen bei Gefahr

- Flexibler Einsatz: integrierter, verstellbarer Ständer mit Aufhänge-Haken

- Platzsparend zusammenklappbar

- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 4.500 mAh, für bis zu 9 Stunden Leuchtdauer, lädt per Solarpanel oder USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 175 x 155 x 50 mm, Gewicht: 513 g

- Solar-LED-Strahler inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107424424 Preis: 21,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7494-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7494-3321.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

Luminea 2er-Set Solar-Akku-Strahler mit CCT-LEDs & Powerbank, 1000 lm, dimmbar

Bestell-Nr. ZX-7499-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7499-3321.shtml Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Lt2XTWTW3cFyYKp PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

