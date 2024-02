Startseite Neuerscheinung: Lebensfreude als Medizin Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-20 09:03. OPTIMAL OPTIMISTISCH - Wie dich ein positives Mindset heilen kann Wir Menschen sind zum großen Teil das Ergebnis unserer Gedanken. Unser Mindset kann die schwierigsten Aufgaben meistern oder uns an den kleinsten Herausforderungen scheitern lassen. So ähnlich verhält es sich auch mit unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit. Damit wir uns nicht missverstehen: Die Kraft unserer Gedanken kann keine Krankheit heilen - aber sie kann unsere Gesundheit durchaus positiv beeinflussen. Sie kann Heilungsprozesse unterstützen und wirkt wie ein Placebo. Denn ein positives Mindset ist wie ein Lebenselixier. Und wenn wir vom positiven Denken ins positive Handeln kommen, erleben wir einen wahren Gesundheits-Booster. Holger Jungandreas illustriert in seinem Buch die Beziehung zwischen Gesundheit, Heilung und unserem Mindset. Dabei sind die ersten Schritte ganz einfach: Ändere deine Einstellung zu deinem Körper und zu deiner Heilung, sei zuversichtlich und habe Geduld. Mental- und Motivationscoach, Speaker, Buchautor Kontakt

Holger Jungandreas
Rudi-Schillings-Str. 27a
54296 Trier
01726807530
https://www.holgerjungandreas.de