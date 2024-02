Notice! Hip-hop meets Indie und African Vibes: Groove, Genre-Mix und poetische Lyrics von Shalu Chisenga

Die neu Single "Notice" des sambischen Singer-Songwriters Shalu Chisenga erscheint am 08.03.2024

Authentizität, Originalität und Kreativität - das sind Schlagworte, die sowohl Shalus Sound als auch seine Songtexte beschreiben. Seine neue Single "Notice", die am 08.03.2024 erscheint ist das Sinnbild dieser Themen: Shalu verschmilzt verschiedene Genres wie Hip-hop und Indie mit afrikanischen Vibes - und auch die Lyrics von Notice motivieren dazu den eigenen Weg zu gehen, Unterschiede zu akzeptieren und Neuem offen gegenüber zu stehen. Aber der Song hat auch autobiographische Elemente und bringt ganz schon viel Attitüde mit. Shalu will seine Skills zeigen - aber sich nicht an den Mainstream anpassen; er will ein Publikum erreichen - aber sich nicht an die Industrie verkaufen; er will Menschen bewegen - und sich selbst treu bleiben. Weil er nicht in eine musikalische Schublade gesteckt werden will, war es schwer überhaupt einen Musikproduzenten zu finden, der seinen Sound versteht, wie er auch in Notice singt:

"They said I had to be a certain type to be played on stereo - but my sound is not the stereotypical".

Als Shalu dann 2020 nach Deutschland kam und Corona Livemusik zum Erliegen brachte, war es schnell beschlossen: er würde selbst lernen Musik zu produzieren und zu mixen. 3 Jahre, viele Lernerfahrungen und lange Arbeitstage später, veröffentlicht er mit Notice seinen fünften Song auf Spotify & Co. - und hat noch zahlreiche weitere Projekte geplant. "Ich hatte mich selbst immer eher als einen Livemusiker gesehen - aber inzwischen bin ich ein echter Geek geworden. Ich kann Musik in ganz neuen Dimensionen erfassen und auf eine neue Art und Weise verstehen. Das hilft mir auch sehr dabei meine Live-Performances zu verbessern und meine musikalische Kreativität neu zu erkunden." An Material für kommende Songs mangelt es nicht. Shalu: "Ich habe noch mehr als 30 fertig geschriebene Songs, die darauf warten aufgenommen und produziert zu werden - und mindestens doppelt so viele Songideen." Und eines ist klar - der nächste Song wird wieder etwas ganz anders und Neues.

Shalu ist ein vielversprechender Newcomer der europäischen Musikszene und hat für das Jahr 2024 einige Shows in Deutschland und benachbarten Ländern geplant sowie weitere Veröffentlichungen - ganz im Sinne von Notice:

"I need a clear path, I"m coming through, you better notice, know this - you better watch this!"

Shalu Chisenga ist ein sambischer Singer-Songwriter, Guitarist und Musikproduzent, der sich alle seine Skills autodidaktisch angelernt hat. Er produzierts eine eigene Musik angefangen von den Texten und Melodien, bis hin zum Recording und der finalen Bearbeitung. Aufgewachsen ist er in Sambia, zum Studium war Shalu in Namibia, nun lebt er seit 2020 in Mannheim. Er hat bereits auf über 100 Bühnen auf 3 Kontinenten performt. Er singt auf Englisch und Nyanja, einer sambischen Sprache, über Inspiration und Liebe, aber auch Abschied und Verlust.

Mehr Infos gibt"s hier:

E-mail: music@shaluchisenga.com

Website: www.shaluchisenga.com

Instagram: shalu_chisenga

Facebook: Shalu Chisenga

YouTube: @shaluchisenga

Shalu Chisenga ist ein sambischer Singer-Songwriter, Guitarist und Musikproduzent, der sich alle seine Skills autodidaktisch angelernt hat. Er produzierts eine eigene Musik angefangen von den Texten und Melodien, bis hin zum Recording und der finalen Bearbeitung. Aufgewachsen ist er in Sambia, zum Studium war Shalu in Namibia, nun lebt er seit 2020 in Mannheim. Er hat bereits auf über 100 Bühnen auf 3 Kontinenten performt. Er singt auf Englisch und Nyanja, einer sambischen Sprache, über Inspiration und Liebe, aber auch Abschied und Verlust.

Firmenkontakt

Shalu Chisenga

Shalu Chisenga

/ /

68199 Mannheim

+4915734541819

www.shaluchisenga.com

Pressekontakt

Shalu Chisenga

Katharina Ludwig

/ /

68199 Mannheim

/

www.shaluchisenga.com