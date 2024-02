Startseite Ein vielseitiges Werkzeug für Gartenliebhaber und Bastler Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-02-19 09:35. Bindedraht Das 6er Bindedraht Set in Grün ist ein unentbehrliches Werkzeug für jeden Gartenliebhaber, Bastler oder Floristen. Mit einer Dicke von 1 mm und einer Länge von bis zu 3,5 Metern pro Spule bietet dieses Set eine optimale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Drähte sind auf praktischen Holzwickeln aufgerollt, was nicht nur für eine leichte Handhabung sorgt, sondern auch das Aufbewahren und Abrollen des Drahtes vereinfacht. Die grüne Farbe des Bindedrahtes fügt sich harmonisch in die natürliche Umgebung eines Gartens ein oder akzentuiert floristische Kreationen, ohne aufdringlich zu wirken. Die Reißfestigkeit des Materials ist ein weiterer herausragender Vorteil dieses Sets. Selbst bei starker Belastung hält der Draht zuverlässig zusammen, was ihn zum idealen Helfer beim Anbinden von Pflanzen, beim Basteln stabiler Konstruktionen oder beim kreativen Gestalten von Blumenarrangements macht. Egal ob es darum geht, junge Triebe zu stützen, Dekorationselemente zu befestigen oder künstlerische Projekte zu realisieren, dieses Bindedraht Set erweist sich als unverzichtbar. Zusätzlich zu seiner Stärke und Vielseitigkeit ist die einfache Handhabung des Drahtes ein großer Pluspunkt. Die Holzwickel ermöglichen ein problemloses Abrollen ohne Verknoten oder Verheddern, was Zeit spart und die Arbeit erleichtert. Dieses Merkmal ist besonders nützlich bei umfangreicheren Projekten, bei denen Präzision und Effizienz gefragt sind. Darüber hinaus ist das Bindedraht Set eine umweltfreundliche Wahl. Die Holzwickel können wiederverwendet oder leicht recycelt werden, und die grüne Beschichtung des Drahtes ist frei von schädlichen Substanzen. Dies macht das Set zu einer nachhaltigen Option für alle, die Wert auf Umweltschutz legen. - 1 mm Dicke und bis zu 3,5 Meter Länge pro Spule: Bietet ausreichend Material für diverse Anwendungen.

- Auf praktischen Holzwickeln aufgerollt: Ermöglicht einfaches Abrollen und Verstauen ohne Verknoten.

- Reißfest: Gewährleistet Zuverlässigkeit und Haltbarkeit auch unter Belastung.

- Grüne Farbe: Fügt sich nahtlos in natürliche Umgebungen ein und eignet sich hervorragend für dekorative Zwecke.

- Ideal für Garten-, Bastelarbeiten oder in der Floristikbranche: Vielseitig einsetzbar für verschiedene kreative und praktische Anwendungen. Gartiva® 6er Bindedraht Set - Draht Wickeldraht grün - Blumenwickeldraht & Basteldraht & Floristendraht & Bluemndraht für Rosen, Blumen & Basteln Das 6er Bindedraht Set in Grün ist ein vielseitiges, robustes und umweltfreundliches Werkzeug für Garten-, Bastel- und Floristikprojekte. Mit seiner 1 mm Dicke, bis zu 3,5 Meter Länge pro Spule, der praktischen Holzwickel-Aufrollung, Reißfestigkeit und der harmonischen grünen Farbe erfüllt es die Anforderungen an Stabilität, Ästhetik und Nachhaltigkeit. Ob beim Anbinden von Pflanzen, beim Realisieren kreativer Bastelideen oder beim Gestalten einzigartiger Blumenarrangements, dieses Bindedraht Set ist der perfekte Helfer für präzise und langlebige Ergebnisse. Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen - beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590

