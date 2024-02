Startseite Verwalten Sie mit Dolibarr ERP/CRM: Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-02-19 09:23. Die bahnbrechende Version 19 ist da Der Dolibarr e.V. - Verein zur Förderung der deutschsprachigen Dolibarr Community - gibt die Veröffentlichung der neuen Hauptversion 19 der Open Source Business-Software Dolibarr bekannt. Die leistungsfähige All-in-One Lösung bietet eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen, um Anwender bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse bestmöglich zu unterstützen. Zu den Highlights der Neuerungen gehören unter anderem ein Online-Terminbuchungstool und Erweiterungen im Bereich Buchhaltung und Jahresabschluss. "Es ist beeindruckend zu erleben, wie intensiv eine internationale Entwickler-Community aus Freiwilligen zusammenarbeitet, um das Projekt mit gemeinsam realisierten Innovationen wieder einen großen Schritt weiter nach vorne zu bringen", sagt Dr. Joachim Küter (Dolibarr e.V.). Umfassende Informationen rund um Dolibarr und Links zum Download der neuen Version finden sich auf der Community-Webseite unter https://www.dolibarr.org und auf der Seite des Dolibarr e.V. https://www.dolibarr.de. Über Dolibarr Dolibarr ist eine führende Open-Source-Unternehmenssoftware mit einer breiten Palette von Funktionen, einschließlich Auftragsabwicklung, CRM, Warenwirtschaft, Fertigungsunterstützung, Projektmanagement und vielem mehr. Die Software unterliegt vollständig der GPL v3 und ist dauerhaft und uneingeschränkt ohne Lizenzkosten verfügbar. Trotz der umfassenden Funktionalität ist die Software einfach zu bedienen und einfach an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Sie ist als Web-basierte Lösung sowohl am Desktop als auch mobil per Tablet oder Smartphone, z.B. durch den Außendienst, nutzbar. Dolibarr ermöglicht es Unternehmen aller Größen und, aufgrund der leichten Bedienbarkeit, auch Vereinen und Selbstständigen, ihre Geschäftsabläufe effizienter zu gestalten und zu automatisieren. Das Dolibarr-Projekt besteht bereits seit dem Jahr 2002, ist unternehmensunabhängig und wird von einer internationalen Community getragen. Hinter Dolibarr stehen die internationale Dolibarr Foundation und der deutschsprachige Dolibarr e.V., beides gemeinnützige Organisationen, die sich der Unterstützung dieses einzigartigen Projekts widmen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Dr. Joachim Küter, Pressekontakt Dolibarr e.V., kontakt@dolibarr.de. Dolibarr ist eine führende Open-Source-Unternehmenssoftware mit einer breiten Palette von Funktionen, einschließlich Auftragsabwicklung, CRM, Warenwirtschaft, Fertigungsunterstützung, Projektmanagement und vielem mehr. Die Software unterliegt vollständig der GPL v3 und ist dauerhaft und uneingeschränkt ohne Lizenzkosten verfügbar. Trotz der umfassenden Funktionalität ist die Software einfach zu bedienen und einfach an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Sie ist als Web-basierte Lösung sowohl am Desktop als auch mobil per Tablet oder Smartphone, z.B. durch den Außendienst, nutzbar. Dolibarr ermöglicht es Unternehmen aller Größen und, aufgrund der leichten Bedienbarkeit, auch Vereinen und Selbstständigen, ihre Geschäftsabläufe effizienter zu gestalten und zu automatisieren. Das Dolibarr-Projekt besteht bereits seit dem Jahr 2002, ist unternehmensunabhängig und wird von einer internationalen Community getragen. Hinter Dolibarr stehen die internationale Dolibarr Foundation und der deutschsprachige Dolibarr e.V., beides gemeinnützige Organisationen, die sich der Unterstützung dieses einzigartigen Projekts widmen. Kontakt

