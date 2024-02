Startseite Nachhaltigkeit in Aktion: Schrotthändler für umweltfreundliche Metallentsorgung Pressetext verfasst von Schrottabholung NRW am Fr, 2024-02-16 17:03. Schrottabholung Gladbeck

Suchen Sie nach einer professionellen Schrottabholung in Gladbeck? Möchten Sie ungewolltes Metall und Schrott loswerden und dabei noch umweltbewusst handeln? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir bieten Ihnen eine zuverlässige Schrottabholung in Gladbeck und Umgebung an. Egal ob Privatperson, Gewerbetreibender oder Industrieunternehmen - wir kümmern uns um Ihre Altmetalle und Schrottentsorgung.

Entsorgung von Metall

Die Entsorgung von Metall kann kompliziert und zeitaufwendig sein, wenn Sie nicht über das entsprechende Know-how und die richtigen Werkzeuge verfügen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, auf die Expertise der Schrottabholung NRW zu vertrauen. Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten, die sich bestens mit der fachgerechten Entsorgung von Metall auskennen. Sie müssen sich also keine Sorgen machen - wir erledigen das für Sie.

Egal ob Eisen, Kupfer, Aluminium, Messing oder Buntmetalle - wir nehmen sämtliche Metalle entgegen und sorgen dafür, dass sie fachgerecht recycelt werden. Als professionelle Schrottabholung in Gladbeck sind wir mit den entsprechenden Genehmigungen ausgestattet und entsorgen Ihren Schrott umweltgerecht. Sie leisten somit einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und können sich auf eine ordnungsgemäße Entsorgung verlassen.

Altmetall loswerden

Haben Sie Altmetalle, die Sie gerne loswerden möchten? Das können beispielsweise alte Fahrräder, defekte Elektrogeräte, Heizkörper, Zäune, Rohre oder andere Metallgegenstände sein. Für uns spielt es keine Rolle, in welchem Zustand sich das Altmetall befindet. Wir sind daran interessiert, Schrott und Altmetall jeglicher Art zu sammeln und einer sinnvollen Weiterverarbeitung zuzuführen.

Mit unserem Service der Schrottabholung in Gladbeck müssen Sie nicht selbst Hand anlegen oder sich um den Transport kümmern. Wir kommen zu Ihnen, laden den Schrott auf und nehmen ihn mit. Das spart Ihnen eine Menge Zeit und Aufwand. Zudem bieten wir Ihnen eine kostenlose Schrottabholung an. Sie müssen also keine zusätzlichen Kosten befürchten.

Kostenlose Schrottabholung in Ihrer Nähe

Unser Service der kostenlosen Schrottabholung steht Ihnen in ganz Gladbeck und Umgebung zur Verfügung. Wir holen Ihren Schrott direkt vor Ort ab und transportieren ihn zu unserem Recyclingbetrieb. Dort wird er fachgerecht sortiert, aufbereitet und weiterverarbeitet. Die wiedergewonnenen Rohstoffe können dann in der Industrie wiederverwendet werden.

Sie müssen lediglich einen Termin mit uns vereinbaren und uns mitteilen, welchen Schrott Sie entsorgen möchten. Unser Team wird sich um alles Weitere kümmern. Wir sind flexibel und passen uns Ihren individuellen Bedürfnissen an. Egal ob eine einmalige Schrottabholung oder regelmäßige Abholungen - wir sind für Sie da.

Abholung in ganz NRW

Die Schrottabholung NRW ist Ihr zuverlässiger Partner für die professionelle Schrottabholung in Gladbeck und ganz Nordrhein-Westfalen. Wir sind seit vielen Jahren in der Branche tätig und konnten uns einen festen Kundenstamm und einen guten Ruf aufbauen. Kundenorientierung und Umweltschutz stehen bei uns an erster Stelle.

Kontaktieren Sie uns noch heute und vereinbaren Sie einen Termin für Ihre Schrottabholung. Gemeinsam leisten wir einen Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Reduzierung von Abfällen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!



Pressekontaktdaten:

Diab Allawi

Schrotthändler

Berlinerstr 7

44866 Bochum





Telefon: 0152-02011567

E-Mail: info@schrottabholung-nrw.com

