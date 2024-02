Startseite care-impuls GmbH erhält Umweltpakt Bayern-Auszeichnung Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-02-16 15:08. Bad Reichenhall, 04.02.2023 - Die care-impuls GmbH wurde kürzlich mit der Umweltpakt Bayern Auszeichnung geehrt. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement und die Bemühungen des

Unternehmens, über gesetzliche Anforderungen hinaus Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen und

einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten.

Der Umweltpakt Bayern ist eine freiwillige Initiative, die bereits seit 1995 besteht. Ziel ist es, Betriebe

und staatliche Einrichtungen zu motivieren, umweltfreundliche Praktiken zu implementieren. Als

stolzes Mitglied dieses Pakt-Netzwerks ist die care-impuls GmbH entschlossen, ihre

Umweltauswirkungen weiterhin zu minimieren und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Im Rahmen

dieses Projekts hat das Unternehmen bereits eine Reihe an Maßnahmen umgesetzt, um den

ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. So

wurde die Verwendung von Papier signifikant reduziert, indem verstärkt auf digitale Dokumente und

Prozesse umgestellt wurde. Zudem wurde ein neues Büro, das in energieeffizienter KFW-40-Bauweise

in Bad Reichenhall errichtet wurde, bezogen. Die Mitarbeiter*innen der care-impuls GmbH nutzen,

wenn möglich, bei Dienstreisen öffentliche Verkehrsmittel, wie die Bahn. Dadurch werden nicht nur

CO2-Emissionen reduziert, sondern auch ein Beitrag zur Entlastung des Straßenverkehrs und zur

Förderung umweltfreundlicher Transportmittel geleistet.

Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für das Engagement und den Einsatz aller Mitarbeiter*innen

bei der care-impuls GmbH. Die care-impuls GmbH dankt auch ihren Partner*innen, Kund*innen und

allen, die sie auf diesem Weg unterstützt haben. Über die care-impuls GmbH:

Die care-Impuls GmbH ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Lebensmittel- und

Futtermittelsicherheit, CSR und Rating von ESG-Systemen. Der breitgefächerte Kundenstamm erstreckt

sich über Kund*innen die Lebensmittel und Futtermittel produzieren, transportieren, lagern,

zubereiten u.v.m. Das Unternehmen unterstützt und berät diese Kund*innen dabei zu verschiedensten

Anforderungen, Bereichen, Normen sowie Standards. Darüber hinaus bietet das Unternehmen sowohl

interne als auch externe Praxisseminare zu einer branchenspezifischen Themen an.

Die Mission von care-impuls ist es, durch innovative, nachhaltige Lösungen einen positiven Einfluss auf

die Gesellschaft und die Umwelt zu erzielen. Mit einem klaren Fokus auf Umweltschutz und

Nachhaltigkeit engagiert sich die care-impuls GmbH leidenschaftlich für die Entwicklung und

Umsetzung von umweltfreundlichen Strategien. Die offizielle Urkunde wurde am 02.02.2024 im Rahmen bei der care-impuls GmbH in Bad Reichenhall

Die Firma care impuls GmbH sorgt für sichere Lebensmittel und Futtermittel. Die care-impuls GmbH unterstützt Unternehmen bei der Einführung, Aufrechterhaltung und Zertifizierung von Managementsystemen im Bereich Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit nach branchenüblichen Normen und Standards. Kontakt

care impuls GmbH

Martin Holzapfel

Wittelsbacherstraße 1

83435 Bad Reichenhall

+49 (0) 8651 / 99 626 99

