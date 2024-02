Startseite ECK & OBERG: Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für nachhaltiges Wohnen mit KFW-Mittel Pressetext verfasst von Eck und Oberg U... am Fr, 2024-02-16 14:30. ECK & OBERG bieten Käufern und Bauherren maßgeschneiderte Lösungen für den Immobilienerwerb. Gemeinsam wird Ihre persönliche Finanzierung nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen. ECK & OBERG begleitet Sie als unabhängiger Finanzberater für Baufinanzierung und Fördergelder bei Ihrem Immobilienkauf oder Neubau und

vergleichen für Sie die besten Angebote für Immobilienfinanzierungen am Zinsmarkt aus über 400 Bankpartnern. In persönlichen Gesprächen gemeinsam mit Ihnen vor Ort, Hauskauf - von Mensch zu Mensch. Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) plant, ihre Unterstützung im Bereich Bauen und Wohnen zu verstärken, um bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum zu schaffen. Im Bundeshaushalt 2024 stehen dafür über zehn Milliarden Euro zur Verfügung, fünf Milliarden mehr als im Vorjahr. Eine neue Förderung für den Neubau bezahlbarer Wohnungen, insbesondere für diejenigen, die nicht vom sozialen Wohnungsbau profitieren, ist geplant. Diese Förderung umfasst unter anderem das Programm "Klimafreundlicher Neubau" (KFN), das sich an Familien richtet, die Eigenheime oder Eigentumswohnungen bauen oder erwerben wollen. Wichtig ist, sich frühzeitig beraten zu lassen, die notwendigen Unterlagen vorzubereiten und den Antrag zügig bei der KfW einzureichen. Außerdem wird eine Förderung für klimafreundliche Heizungen angeboten, für die ab dem 27. Februar Anträge gestellt werden können. Es gibt auch staatliche Förderungen wie die Wohnungsbauprämie oder die Arbeitnehmersparzulage, die finanzielle Vorteile bieten. Es lohnt sich, verschiedene Fördermittel zu kombinieren, um die finanzielle Belastung zu verringern. Laut Experten können Familien allein durch das Programm "Klimafreundlicher Neubau" ihre monatliche Belastung durch zinsgünstige Kredite um bis zu 400 Euro senken.

Die KfW bietet verschiedene Förderprogramme an, die darauf abzielen, den Bau oder Erwerb von Eigenheimen und Eigentumswohnungen zu unterstützen. Dazu gehören Programme wie der "Klimafreundliche Neubau" (KFN), der speziell auf Familien ausgerichtet ist und finanzielle Unterstützung für den Bau oder Kauf klimafreundlicher Immobilien bietet. Durch diese Förderung können Familien ihre monatliche Belastung durch zinsgünstige Kredite erheblich senken.

Außerdem werden auch Förderungen für klimafreundliche Heizungen angeboten, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern. Diese Förderungen sollen dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Umweltbelastung zu verringern.

Darüber hinaus werden staatliche Förderungen wie die Wohnungsbauprämie oder die Arbeitnehmersparzulage erwähnt, die zusätzliche finanzielle Vorteile bieten können.

Insgesamt ist der Zusammenhang, dass diese verschiedenen Fördermaßnahmen darauf abzielen, den Bau und Erwerb von Wohnimmobilien zu erleichtern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Dies soll dazu beitragen, den Wohnraum für mehr Menschen erschwinglich zu machen und gleichzeitig nachhaltige Lösungen im Bereich des Wohnungsbaus zu fördern.

